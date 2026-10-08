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Nie mają racji osoby wieszające psy na ZUS. Sądy potwierdzają, że ZUS ma związane ręce [Przeliczanie emerytur]

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08 października 2026, 15:42
[Data aktualizacji 08 października 2026, 15:42]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Sądy potwierdzają, że ZUS ma związane ręce. Nie może przeliczać emerytur
Sądy potwierdzają, że ZUS ma związane ręce. Nie może przeliczać emerytur
T. Król
Własne

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W czerwcu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny korzystnie orzekł dla tysięcy emerytów co do ponownego przeliczenia ich zaniżonych emerytur (szacuje się, że chodzi o nawet 120 000 - 150 000 emerytów). ZUS nic nie zrobił w tej sprawie bo wyrok TK nie został opublikowany przez rząd. Od dwóch lat ZUS "obrywa" niekorzystnymi opiniami osób poszkodowanych brakiem publikacji. Okazuje się, że niesłusznie. Sądy cywilne wskazują, że ZUS ma związane ręce - przed publikacją wyroku TK nie może go zastosować. Dlatego sądy przejęły funkcje ZUS-u i stosują wyrok TK o przeliczaniu emerytur. Tyle, że sądy mogą rocznie wydać do kilku tysięcy korzystnych dla emerytów wyroków, a potrzebujących interwencji prawnej są dziesiątki tysięcy.

Tak stwierdził w wyroku z 26-08-2026 Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział: VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (VIII U 2385/26)

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Skład sędziowski: Monika Pawłowska-Radzimierska, link do wyroku:

Na końcu uzasadnienie wyroku czytamy:

Wymaga zarazem podkreślenia, że organ administracji publicznej (także ZUS) dopiero po urzędowym opublikowaniu orzeczenia TK, a więc po derogacji kwestionowanego przepisu (normy prawnej) z systemu prawa, nie powinien przepisu tego (normy) przyjmować za podstawę swojego rozstrzygnięcia. Natomiast przed jego uchyleniem, w następstwie promulgowania orzeczenia albo upływu terminu utraty mocy obowiązującej aktu prawnego (art. 190 ust. 3 in fine Konstytucji RP), dany organ nie może odmówić jego zastosowania. Taka możliwość – z uwagi na obalenie domniemania konstytucyjności danej regulacji prawnej – przysługuje wyłącznie sądowi powszechnemu lub administracyjnemu (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), ale nie organowi administracji publicznej.

Wynika z tego, że sędziowie - tak obciążeni wyrokowaniem w związku z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. - nie mają o to pretensji do ZUS. Na dziś zakład emerytalny ma związane ręce.

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Ważne

Przy czym sąd stanowczo stwierdził: "Z całą stanowczością podkreślić należy, że sąd powszechny ma możliwość samodzielnego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie ponownego przeliczania emerytur".

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Przeliczanie emerytur - o co chodziło w powołanym wyroku?

Sąd potwierdził, że emerytce przysługuje prawo do obliczenia świadczenia bez potrącania kwot dotychczas pobranej emerytury.

Użył następującej argumentacji:

Wnioskodawczyni nabyła prawo do emerytury w wieku powszechnym w 2015 r. – mimo, że wniosku o jej wypłatę nie złożyła, (emerytura w obniżonym wieku była jej już wypłacana), to w chwili przejścia na emeryturę w wieku obniżonym (czyli w 2006 r.) nie mogła spodziewać się tego, że decyzja ta spowoduje obniżenie świadczenia powszechnego. Art. 25 ust.1b ustawy emerytalnej został wprowadzony ustawą zmieniającą ustawę o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 6 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 637). Powyższa regulacja niewątpliwie doprowadziła do sytuacji, w której każda osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczeń, przed dniem 6 czerwca 2012 r., a więc przed datą opublikowania ustawy nowelizującej, nie tylko została zaskoczona pomniejszeniem świadczenia emerytalnego, a także nie miała możliwości przewidzieć konsekwencji, jakie na mocy nowo wprowadzonych przepisów wiązały się ze skorzystaniem z prawa do wcześniejszego świadczenia, co jest sprzeczne z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji, czyli z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa do zabezpieczenia społecznego

Jak odczytywać to rozstrzygnięcie sądu cywilnego w kontekście wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.?

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej w zakresie, w jakim dotyczy osób, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r. (datą ogłoszenia nowelizacji), jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został wprowadzony nowelizacją z 2012 r., która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. I nakazywał ZUS-owi pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o kwotę wcześniej pobranych emerytur (np. wcześniejszych, górniczych, nauczycielskich czy z tytułu pracy w szczególnych warunkach).

Ważne

Osoby, które przechodziły na wcześniejsze emerytury, podejmowały tę decyzję w stanie prawnym, który nie przewidywał, że pobrane pieniądze pomniejszą ich kapitał przy ustalaniu powszechnej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Ustawodawca zmienił zasady „w trakcie gry”, nie zapewniając okresu przejściowego dla osób, które wniosek o wcześniejsze świadczenie złożyły, zanim nowela ujrzała światło dzienne. I dlatego jest to:

1) niezgodne z Konstytucją RP oraz

2) uzasadnia przeliczenie emerytur oraz wypłatę wyrównań/odsetek (w zależności od stanu prawnego/faktycznego w danej sprawie.

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Źródło: INFOR
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