Sądy potwierdzają, że ZUS ma związane ręce w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

W czerwcu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny korzystnie orzekł dla tysięcy emerytów co do ponownego przeliczenia ich zaniżonych emerytur (szacuje się, że chodzi o nawet 120 000 - 150 000 emerytów). ZUS nic nie zrobił w tej sprawie bo wyrok TK nie został opublikowany przez rząd w Dzienniku Ustaw. Od dwóch lat ZUS "obrywa" niekorzystnymi opiniami osób poszkodowanych brakiem publikacji i biernością ZUS co do przeliczania emerytur. Okazuje się, że niesłusznie obrywa. Sądy cywilne wskazują, że ZUS ma związane ręce - przed publikacją wyroku TK nie może go zastosować. Dlatego sądy przejęły funkcje ZUS-u i stosują wyrok TK. Tyle, że sądy mogą rocznie wydać do kilku tysięcy korzystnych dla emerytów wyroków, a potrzebujących interwencji prawnej są dziesiątki tysięcy.

O co chodzi z przeliczaniem emerytur?

W okresie około 2010 r. bardzo popularne były wcześniejsze emerytury. Politycy zaoferowali je, aby wypchnąć z rynku pracy osoby zagrożone bezrobociem. Były tak popularne, że kilka lat później "po cichu" wprowadzono zasadę, że "wypłaty na "wcześniejszej" pomniejszają wypłaty na "zasadniczej".

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Przykład Emeryt był na wcześniejszej emeryturze od 2009 r. W 2013 r. pojawiła się zasada "wcześniejsza emerytura obniża emeryturę zasadniczą". Nie stosuje się jej wobec emeryta, który przeszedł na zasadniczą emeryturę w 2014 r. Bo nie wiedział o zasadzie. Ale w okresie 2014 r. do teraz regułę stosował ZUS. Wartość potencjalnego wyrównania za okres 2014 r. - 2026 r. to 70 000 zł, a sama emerytura powinna być wyższa o 1890 zł (wartości są indywidualne zależne od środków uzbieranych na kapitale emerytalnym).

Obniżki emerytur zasadniczych wprowadził ten przepis:

Podstawa prawna Art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został wprowadzony nowelizacją z 2012 r., która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. I nakazywał ZUS-owi pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o kwotę wcześniej pobranych emerytur (np. wcześniejszych, górniczych, nauczycielskich czy z tytułu pracy w szczególnych warunkach).

Został uznany za niezgodny z Konstytucją RP

Dlaczego sądy stanęły po stronie ZUS i nie obwiniają urzędników o niestosowanie wyroku TK?

Tak np. stwierdził w wyroku z 26-08-2026 Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział: VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (VIII U 2385/26)

Skład sędziowski: Monika Pawłowska-Radzimierska, link do wyroku:

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Na końcu uzasadnienie wyroku czytamy:

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Wymaga zarazem podkreślenia, że organ administracji publicznej (także ZUS) dopiero po urzędowym opublikowaniu orzeczenia TK, a więc po derogacji kwestionowanego przepisu (normy prawnej) z systemu prawa, nie powinien przepisu tego (normy) przyjmować za podstawę swojego rozstrzygnięcia. Natomiast przed jego uchyleniem, w następstwie promulgowania orzeczenia albo upływu terminu utraty mocy obowiązującej aktu prawnego (art. 190 ust. 3 in fine Konstytucji RP), dany organ nie może odmówić jego zastosowania. Taka możliwość – z uwagi na obalenie domniemania konstytucyjności danej regulacji prawnej – przysługuje wyłącznie sądowi powszechnemu lub administracyjnemu (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), ale nie organowi administracji publicznej.

Wynika z tego, że sędziowie - tak obciążeni wyrokowaniem w związku z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. - nie mają o to pretensji do ZUS, że nie stosuje wyroku TK tak korzystnego dla tysięcy osób. Na dziś zakład emerytalny ma związane ręce.

Ważne Przy czym sąd stanowczo stwierdził: "Z całą stanowczością podkreślić należy, że sąd powszechny ma możliwość samodzielnego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie ponownego przeliczania emerytur".

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Przeliczanie emerytur - o co chodziło w powołanym wyroku?

Emerytka od 1 września 2006 r. pobierała z ZUS wcześniejszą emeryturę, co spowodowało znaczące obniżenie wysokości przysługującej jej emerytury w wieku powszechnym (który osiągnęła dopiero 3 maja 2015 r.). W 2026 r. podjęła decyzję o wyborze wcześniejszej emerytury, a nie mogła wiedzieć, iż decyzja ta wpłynie jakkolwiek na jej sytuację w przyszłości. We wrześniu 2006 r. nie istniały bowiem żadne regulacje analogiczne do wprowadzonego dopiero później przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej.

Sąd potwierdził, że emerytce przysługuje prawo do obliczenia świadczenia bez potrącania kwot dotychczas pobranej emerytury.

Użył następującej argumentacji:

Wnioskodawczyni nabyła prawo do emerytury w wieku powszechnym w 2015 r. – mimo, że wniosku o jej wypłatę nie złożyła, (emerytura w obniżonym wieku była jej już wypłacana), to w chwili przejścia na emeryturę w wieku obniżonym (czyli w 2006 r.) nie mogła spodziewać się tego, że decyzja ta spowoduje obniżenie świadczenia powszechnego. Art. 25 ust.1b ustawy emerytalnej został wprowadzony ustawą zmieniającą ustawę o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 6 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 637). Powyższa regulacja niewątpliwie doprowadziła do sytuacji, w której każda osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczeń, przed dniem 6 czerwca 2012 r., a więc przed datą opublikowania ustawy nowelizującej, nie tylko została zaskoczona pomniejszeniem świadczenia emerytalnego, a także nie miała możliwości przewidzieć konsekwencji, jakie na mocy nowo wprowadzonych przepisów wiązały się ze skorzystaniem z prawa do wcześniejszego świadczenia, co jest sprzeczne z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji, czyli z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa do zabezpieczenia społecznego

Jak odczytywać to rozstrzygnięcie sądu cywilnego w kontekście wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.?

Trybunał Konstytucyjny w czerwcu 2024 r uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej w zakresie, w jakim dotyczy osób, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r. (datą ogłoszenia nowelizacji), jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Z tej prawniczej formułki wynika, że jeżeli emeryt był na wcześniejszej emeryturze przed wprowadzeniem zasady "wcześniejsza emerytura obniża emeryturę zasadniczą", to nie można mu jednak - pomimo takiego nakazu w przepisach - obniżać emerytury zasadniczej. Jest to logiczne - w momencie pójścia na wcześniejszą emeryturę nikt nie wiedział, że są negatywne konsekwencje.

Ważne Osoby, które przechodziły na wcześniejsze emerytury, podejmowały tę decyzję w stanie prawnym, który nie przewidywał, że pobrane pieniądze pomniejszą ich kapitał przy ustalaniu powszechnej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Ustawodawca zmienił zasady „w trakcie gry”, nie zapewniając okresu przejściowego dla osób, które wniosek o wcześniejsze świadczenie złożyły, zanim nowela ujrzała światło dzienne. I dlatego jest to:

1) niezgodne z Konstytucją RP oraz

2) uzasadnia przeliczenie emerytur oraz wypłatę wyrównań/odsetek (w zależności od stanu prawnego/faktycznego w danej sprawie.