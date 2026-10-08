Emerytura 4655,69 zł. Okresowa 742,98 zł. Jak ZUS liczy kapitał początkowy i ustala lata składkowe? [Przykład]

Emerytka otrzymała emeryturę w kwocie 4 655,69 zł, a okresowa emerytura kapitałowa wyniosła 742,98 zł. Łącznie od 1 września 2025 r. kwota emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej wyniosła 5 398,67 zł. Wyliczenia ZUS ubezpieczona uznała za krzywdzące – wniosła o ponowne przeliczenie kapitału początkowego i wskazała, że nie zgadza się z wyliczonym świadczeniem, ponieważ jest ono niższe od jej ostatnich wynagrodzeń za pracę. Jej adwokat podnosił, że nie wiadomo, na jakiej podstawie ZUS uznał, iż kwota składek zewidencjonowanych na koncie (z uwzględnieniem waloryzacji) ma wynosić 485 585,44 zł, kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego – 754 689,99 zł, a staż pracy ma wynosić 17 lat, 3 miesiące i 15 dni okresów składkowych oraz 7 miesięcy i 17 dni okresów nieskładkowych.

W wyroku z 31 sierpnia 2026 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt VIII U 2380/25) analizował m.in. kwestię podniesienia kapitału początkowego na przestrzeni kilkudziesięciu lat z poziomu 1 152,89 zł do 92 781,37 zł. Sąd rozpatrywał żądanie emerytki dotyczące uwzględnienia przez ZUS jej wynagrodzenia wskazanego w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 (dawniej Rp-7). Okazało się jednak, że kwoty wynagrodzenia uzyskane przez wnioskodawczynię w latach 1982–1988, a wykazane w tym zaświadczeniu, pozostawały bez wpływu na wartość jej kapitału początkowego.

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"Po uwzględnieniu zgodnie z żądaniem odwołującej wynagrodzeń wskazanych w druku Rp-7 - w miejsce wcześniej przyjętego przez Zakład minimalnego wynagrodzenia za ten okres - nadal najkorzystniejszy pozostaje wskaźnik 94,43% z 10 kolejnych lat kalendarzowych od 1.01.1989 r. do 31.12.1998 r. Kwoty wynagrodzeń za okres od 01.01.1982 r. do 31.12.1988 r. wynikające ze złożonego zaświadczenia Rp-7, pozostają zatem bez wpływu na wysokość wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego odwołującej."

I stwierdzili: "Brak jest podstaw do innego sposobu obliczenia wysokości kapitału początkowego oraz wysokości emerytury wnioskodawczyni, niż uczynił to organ rentowy."

link do wyroku

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Jak ZUS to policzył?

Krok 1) Decyzja ZUS z 29.07.2025 r. - z urzędu ponownie ustalił wartość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999 r. Do ustalenia wartości kapitału początkowego organ rentowy przyjął podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1152,89 zł.

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Przykład Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 94,43%. Podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1152,89 zł ZUS ustalił w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 94,43% przez kwotę 1220,89 zł, tj. kwotę bazową określoną w w/w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (94,43% x 1 220,89 zł = 1152,89 zł).

Krok 2) Wybór 10 kolejnych lat. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. od 01.01.1989 r. do 31.12.1998 r.

ZUS przyjął: 1) 17 lat, 3 miesiące, 15 dni, tj. 207 miesięcy okresów składkowych i 2) 7 miesięcy, 17 dni, tj. 7 miesięcy okresów nieskładkowych. Wysokość 24% kwoty bazowej wyniosła 293,01 zł.

Do obliczenia świadczenia ZUS przyjął średnie dalsze trwanie życia – 266,40 m-cy.

Tak wyglądało podsumowanie tych obliczeń:

Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. od 01.01.1989 r. do 31.12.1998 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 94,43%. Podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1152,89 zł ZUS ustalił w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 94,43% przez kwotę 1220,89 zł, tj. kwotę bazową określoną w w/w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (94,43% x 1 220,89 zł = 1152,89 zł). Przyjęto łącznie 17 lat, 3 miesiące, 15 dni, tj. 207 miesięcy okresów składkowych i łącznie 7 miesięcy, 17 dni, tj. 7 miesięcy okresów nieskładkowych. Wysokość 24% kwoty bazowej wyniosła 293,01 zł. Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 roku wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyniósł 61,64%. Średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach dla osób w wieku 62 lat przyjęto w ilości 209 miesięcy. W związku z powyższym wysokość kapitału początkowego ustalona na dzień 1 stycznia 1999 roku wyniosła 92 781,37 złotych.

Jak ZUS odpowiedział na zarzuty prawnika emerytki?

W aktach sprawy czytamy:

"(...) tak ustalony kapitał początkowy został następnie poddany wszystkim waloryzacjom rocznym 1999 r. do 2024 r. oraz dodatkowo waloryzacji kwartalnej za I kwartał 2025r. - co wprost wynika z przepisów prawa - i doprowadziło do uzyskania kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego wykazanej w decyzji o przyznaniu emerytury. W aktach emerytalnych znajduje się również wydruk raportu ze wskazaniem składek opłaconych za wnioskodawczynię po dniu 31.12.1998r. - w rozbiciu na płatników składek i poszczególne miesiące. Składki zapisywane były na koncie ubezpieczeniowym wnioskodawczyni począwszy od 01.01.1999 r. i również przechodziły przez cykl waloryzacji rocznych od 1 czerwca każdego roku i kwartalnej w roku przejścia na emeryturę - co doprowadziło do uzyskania kwoty zwaloryzowanych składek wymienionej w skarżonej decyzji i przyznaniu emerytury."

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