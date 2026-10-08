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Jak ZUS liczy kapitał początkowy i ustala lata składkowe? [Przykład]

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08 października 2026, 22:50
[Data aktualizacji 08 października 2026, 22:50]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
W ZUS od podstawy 1152,89 zł do 92 781,37 zł dla kapitału początkowego. Jak to obliczyć?
W ZUS od podstawy 1152,89 zł do 92 781,37 zł dla kapitału początkowego. Jak to obliczyć?
T. Król
Własne

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Emerytka otrzymała emeryturę w kwocie 4655,69 zł. Okresowa emerytura kapitałowa wyniosła 742,98 zł. Łącznie kwota emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej wyniosła od 1.09.2025 r. – 5398,67 zł/ Wyliczenia ZUS emerytka uznała za krzywdzące i wniosła o ponowne przeliczenie kapitału początkowego oraz wskazała, że nie zgadza się z wyliczoną emeryturą, ponieważ jest mniejsza od ostatnich wynagrodzeń za pracę. Jej adwokat podnosił, że nie wiadomo na jakiej podstawie ZUS uznał, że kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wynosić ma 485585,44 zł; kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego ma wynosić 754689,99 zł oraz że liczba okresów składkowych ma wynosić 17 lat, 3 miesiące i 15 dni, a liczba okresów nieskładkowych – 7 miesięcy i 17 dni.

W wyroku z 31-08-2026 Sąd Okręgowy w Łodzi (VIII U 2380/25) link do wyroku sędziowie analizowali m.in. podniesienie kapitału początkowego na przestrzeni kilkudziesięciu lat z poziomu 1152,89 zł do 92 781,37 zł. I uznali, że żądanie emerytki, aby ZUS uwzględnił jej wynagrodzenia wskazane w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp -7. Okazało się jednak, że kwoty wynagrodzenia wskazane w tym zaświadczeniu uzyskane przez wnioskodawczynię w latach 1982-1988 pozostawały bez wpływu na wartość kapitału początkowego ubezpieczonej.

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Dlatego sędziowie orzekli:

"Po uwzględnieniu zgodnie z żądaniem odwołującej wynagrodzeń wskazanych w druku Rp-7 - w miejsce wcześniej przyjętego przez Zakład minimalnego wynagrodzenia za ten okres - nadal najkorzystniejszy pozostaje wskaźnik 94,43% z 10 kolejnych lat kalendarzowych od 1.01.1989 r. do 31.12.1998 r. Kwoty wynagrodzeń za okres od 01.01.1982 r. do 31.12.1988 r. wynikające ze złożonego zaświadczenia Rp-7, pozostają zatem bez wpływu na wysokość wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego odwołującej."

I stwierdzili: "Brak jest podstaw do innego sposobu obliczenia wysokości kapitału początkowego oraz wysokości emerytury wnioskodawczyni, niż uczynił to organ rentowy."

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W artykule odtworzenie obliczeń ZUS i prezentacja jak do nich podszedł sąd.

Jak ZUS to policzył?

Krok 1) Decyzja ZUS z 29.07.2025 r. - z urzędu ponownie ustalił wartość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999 r. Do ustalenia wartości kapitału początkowego organ rentowy przyjął podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1152,89 zł.

Przykład

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 94,43%. Podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1152,89 zł ZUS ustalił w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 94,43% przez kwotę 1220,89 zł, tj. kwotę bazową określoną w w/w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (94,43% x 1 220,89 zł = 1152,89 zł).

Krok 2) Wybór 10 kolejnych lat. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. od 01.01.1989 r. do 31.12.1998 r.

ZUS przyjął:

1) 17 lat, 3 miesiące, 15 dni, tj. 207 miesięcy okresów składkowych i

2) 7 miesięcy, 17 dni, tj. 7 miesięcy okresów nieskładkowych.

Wysokość 24% kwoty bazowej wyniosła 293,01 zł.

Do obliczenia świadczenia ZUS przyjął średnie dalsze trwanie życia – 266,40 m-cy.

Tak wyglądało podsumowanie tych obliczeń:

Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. od 01.01.1989 r. do 31.12.1998 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 94,43%. Podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1152,89 zł ZUS ustalił w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 94,43% przez kwotę 1220,89 zł, tj. kwotę bazową określoną w w/w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (94,43% x 1 220,89 zł = 1152,89 zł).

Przyjęto łącznie 17 lat, 3 miesiące, 15 dni, tj. 207 miesięcy okresów składkowych i łącznie 7 miesięcy, 17 dni, tj. 7 miesięcy okresów nieskładkowych. Wysokość 24% kwoty bazowej wyniosła 293,01 zł.

Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 roku wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyniósł 61,64%. Średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach dla osób w wieku 62 lat przyjęto w ilości 209 miesięcy. W związku z powyższym wysokość kapitału początkowego ustalona na dzień 1 stycznia 1999 roku wyniosła 92 781,37 złotych.

Jak ZUS odpowiedział na zarzuty prawnika emerytki?

W aktach sprawy czytamy:

"(...) tak ustalony kapitał początkowy został następnie poddany wszystkim waloryzacjom rocznym 1999 r. do 2024 r. oraz dodatkowo waloryzacji kwartalnej za I kwartał 2025r. - co wprost wynika z przepisów prawa - i doprowadziło do uzyskania kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego wykazanej w decyzji o przyznaniu emerytury. W aktach emerytalnych znajduje się również wydruk raportu ze wskazaniem składek opłaconych za wnioskodawczynię po dniu 31.12.1998r. - w rozbiciu na płatników składek i poszczególne miesiące. Składki zapisywane były na koncie ubezpieczeniowym wnioskodawczyni począwszy od 01.01.1999 r. i również przechodziły przez cykl waloryzacji rocznych od 1 czerwca każdego roku i kwartalnej w roku przejścia na emeryturę - co doprowadziło do uzyskania kwoty zwaloryzowanych składek wymienionej w skarżonej decyzji i przyznaniu emerytury."

Łącznie kwota emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej wyniosła od 1.09.2025 r. – (...),67 zł

(decyzja – k. 12-14 tom II załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Odwołania od w/w decyzji złożyła O. G.. Wnioskodawczyni uznała obie wskazane decyzje ZUS za krzywdzące i wniosła o ponowne przeliczenie kapitału początkowego oraz wskazała, że nie zgadza się z wyliczoną emeryturą, ponieważ jest mniejsza od ostatnich wynagrodzeń za pracę.

Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 roku wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyniósł 61,64%. Średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach dla osób w wieku 62 lat przyjęto w ilości 209 miesięcy. W związku z powyższym wysokość kapitału początkowego ustalona na dzień 1 stycznia 1999 roku wyniosła 92 781,37 złotych.

Etap 3)

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Źródło: INFOR
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W ZUS od podstawy 1152,89 zł do 92 781,37 zł dla kapitału początkowego. Jak to obliczyć?
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Emerytka otrzymała emeryturę w kwocie 4655,69 zł. Okresowa emerytura kapitałowa wyniosła 742,98 zł. Łącznie kwota emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej wyniosła od 1.09.2025 r. – 5398,67 zł/ Wyliczenia ZUS emerytka uznała za krzywdzące i wniosła o ponowne przeliczenie kapitału początkowego oraz wskazała, że nie zgadza się z wyliczoną emeryturą, ponieważ jest mniejsza od ostatnich wynagrodzeń za pracę. Jej adwokat podnosił, że nie wiadomo na jakiej podstawie ZUS uznał, że kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wynosić ma 485585,44 zł; kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego ma wynosić 754689,99 zł oraz że liczba okresów składkowych ma wynosić 17 lat, 3 miesiące i 15 dni, a liczba okresów nieskładkowych – 7 miesięcy i 17 dni.
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