Lepiej zapłacić podatek od darowizny niż dwa lata później wymyślać bajki o nieprzyjęciu darowizny

Dobrodziejstwem podatkowym w Polsce jest podatek od darowizny, którego w praktyce nie płaci się w obrębie szeroko rozumianej rodziny. Zwolnienia z opodatkowania darowizny zależą od złożenia druku SD-Z2 w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy oraz zachowania zasady "darowizna trafia na konto obdarowanego. Pomimo prostych reguł wciąż nie potrafimy prawidłowo korzystać z tego zwolnienia. Często mimo złożenia w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 okazuje się, że podatek i tak trzeba zapłacić. Bo albo przelew nie poszedł na odpowiednie konto albo termin 6 miesięcy na powiadomienie skarbówki nie został zachowany. Wtedy podatnicy podejmują próbę anulowania darowizny, twierdząc przed fiskusem, że: 1) darowizny nigdy nie było, 2) przelew na konto obdarowanego był pomyłką, a 3) darowizna została zwrócona. Po tylu latach praktyki organ podatkowy nie daje się jednak nabrać na takie sztuczki i dysponuje procedurami pozwalającymi wykazać, że darowizna nie została skutecznie odwołana.

Przykład takiej sytuacji:

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Za późno złożone zawiadomienie w US skończyło się podatkiem 9.209 zł od darowizny 150 000 zł. Tak jak trzeba przelew do banku. Zatytułowany jak trzeba "Darowizna na rzecz syna".

Ale:

Przykład Przykład Obdarowany przekroczył termin 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Terminu nie można przywrócić. Więc postanowił wycofać informację SD-Z2. Nie skończyło się to dobrze dla niego.

Obdarowany zrobił ten ruch w przedziwny sposób. No bo najpierw złożył 18 stycznia 2023 r. informację SD-Z2 o otrzymaniu darowizny, a dopiero po upływie ponad 2 lat, zaczął twierdzić, że nie doszło do zaistnienia takiej darowizn. No bo jej nie przyjął w wyniku jej nieprzyjęcia i zwrotu środków pieniężnych.

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Przykład opracowano na podstawie wyroku WSA w Łodzi z 25 sierpnia 2026 r. I SA/Łd 212/26 link do wyroku

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Dodatkowo duża część sądów uważa, że decyzja obdarowanego o nieprzyjęciu i zwrocie otrzymanej kwoty do darczyńcy nie ma znaczenia podatkowego:

Dominuje w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, iż z chwilą przyjęcia darowizny powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, którego nie unicestwia późniejsze odwołanie. Oznacza to, że odwołanie darowizny, wywołuje tylko skutki na przyszłość {ex nunc). Nie niweczy więc pierwotnie uczynionej darowizny i jej skutków.

Taki pogląd znajdziemy w szeregu wyroków:

Przykład wyrok WSA we Wrocławiu z 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Wr 759/19, wyrok WSA w Poznaniu z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1687/15, wyrok WSA w Krakowie z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1233/13, wyrok NSA z 16 września 2011 r., sygn. akt II FSK 540/10, wyrok WSA w Bydgoszczy z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 842/09, wyrok NSA w Lublinie z 12 stycznia 1998 r., sygn. akt I SA/Lu 1/97).

Ważne Darowizna środków pieniężnych nie wymaga zachowania szczególnej formy dla oświadczeń stron. Jest więc ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn wprowadza całkowite zwolnienie z podatku (tzw. zerową grupę podatkową) dla najbliższej rodziny.

Zwolnienie dla:

Małżonka

Zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki)

(dzieci, wnuki, prawnuki) Wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków)

(rodziców, dziadków, pradziadków) Rodzeństwo (rodzone oraz przyrodnie)

(rodzone oraz przyrodnie) Pasierba, ojczyma, macochę

Dwa warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku od darowizny:

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (formularz SD-Z2): Należy złożyć zgłoszenie w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego (lub uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku / zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza).

od momentu powstania obowiązku podatkowego (lub uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku / zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza). Wyjątek: Zgłoszenie SD-Z2 nie jest wymagane, gdy darowizna jest dokonywana w formie aktu notarialnego (np. darowizna nieruchomości) – weryfikacji dokonuje wówczas notariusz. Udokumentowanie przelewu (dla środków pieniężnych): Pieniądze muszą wpłynąć bezpośrednio na rachunek bankowy obdarowanego (lub przekazem pocztowym). Przekazanie gotówki „do ręki” pozbawia prawa do zwolnienia, nawet jeśli zgłoszono je w terminie.

Skutki niedopełnienia formalności - ratuje przed podatkiem tylko kwota wolna:

Jeżeli obdarowany lub spadkobierca z najbliższej rodziny nie zgłosi nabycia w terminie 6 miesięcy (lub nie udokumentuje przelewu), traci prawo do zwolnienia z art. 4a. Nabyty majątek podlega wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla I grupy podatkowej (z zastosowaniem kwoty wolnej i skali podatkowej).