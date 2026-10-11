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Niekiedy lepiej zapłacić podatek od darowizny niż wymyślać bajki o nieprzyjęciu darowizny dwa lata później

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11 października 2026, 20:26
[Data aktualizacji 11 października 2026, 21:08]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Zapłacił podatek od darowizny. 10 000 zł od 150 000 zł. A wystarczyło trzymać się terminów
Zapłacił podatek od darowizny. 10 000 zł od 150 000 zł. A wystarczyło trzymać się terminów
Tomasz Król
Własne

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Dobrodziejstwem podatkowym w Polsce jest podatek od darowizny, którego w praktyce nie płaci się w obrębie szeroko rozumianej rodziny. Zwolnienia z opodatkowania darowizny zależą od złożenia druku SD-Z2 w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy oraz zachowania zasady "darowizna trafia na konto obdarowanego. Pomimo prostych reguł wciąż nie potrafimy prawidłowo korzystać z tego zwolnienia. Często mimo złożenia w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 okazuje się, że podatek i tak trzeba zapłacić. Bo albo przelew nie poszedł na odpowiednie konto albo termin 6 miesięcy na powiadomienie skarbówki nie został zachowany. Wtedy podatnicy podejmują próbę anulowania darowizny, twierdząc przed fiskusem, że: 1) darowizny nigdy nie było, 2) przelew na konto obdarowanego był pomyłką, a 3) darowizna została zwrócona. Po tylu latach praktyki organ podatkowy nie daje się jednak nabrać na takie sztuczki i dysponuje procedurami pozwalającymi wykazać, że darowizna nie została skutecznie odwołana.

Przykład takiej sytuacji:

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Za późno złożone zawiadomienie w US skończyło się podatkiem 9.209 zł od darowizny 150 000 zł. Tak jak trzeba przelew do banku. Zatytułowany jak trzeba "Darowizna na rzecz syna".

Ale:

Przykład

Przykład

Obdarowany przekroczył termin 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Terminu nie można przywrócić. Więc postanowił wycofać informację SD-Z2. Nie skończyło się to dobrze dla niego.

Obdarowany zrobił ten ruch w przedziwny sposób. No bo najpierw złożył 18 stycznia 2023 r. informację SD-Z2 o otrzymaniu darowizny, a dopiero po upływie ponad 2 lat, zaczął twierdzić, że nie doszło do zaistnienia takiej darowizn. No bo jej nie przyjął w wyniku jej nieprzyjęcia i zwrotu środków pieniężnych.

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Przykład opracowano na podstawie wyroku WSA w Łodzi z 25 sierpnia 2026 r. I SA/Łd 212/26 link do wyroku

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo duża część sądów uważa, że decyzja obdarowanego o nieprzyjęciu i zwrocie otrzymanej kwoty do darczyńcy nie ma znaczenia podatkowego:

Dominuje w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, iż z chwilą przyjęcia darowizny powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, którego nie unicestwia późniejsze odwołanie. Oznacza to, że odwołanie darowizny, wywołuje tylko skutki na przyszłość {ex nunc). Nie niweczy więc pierwotnie uczynionej darowizny i jej skutków.

Taki pogląd znajdziemy w szeregu wyroków:

Przykład
  1. wyrok WSA we Wrocławiu z 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Wr 759/19,
  2. wyrok WSA w Poznaniu z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1687/15,
  3. wyrok WSA w Krakowie z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1233/13,
  4. wyrok NSA z 16 września 2011 r., sygn. akt II FSK 540/10,
  5. wyrok WSA w Bydgoszczy z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 842/09,
  6. wyrok NSA w Lublinie z 12 stycznia 1998 r., sygn. akt I SA/Lu 1/97).
Ważne

Darowizna środków pieniężnych nie wymaga zachowania szczególnej formy dla oświadczeń stron. Jest więc ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn wprowadza całkowite zwolnienie z podatku (tzw. zerową grupę podatkową) dla najbliższej rodziny.

Zwolnienie dla:

  • Małżonka
  • Zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki)
  • Wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków)
  • Rodzeństwo (rodzone oraz przyrodnie)
  • Pasierba, ojczyma, macochę

Dwa warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku od darowizny:

  1. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (formularz SD-Z2):
    • Należy złożyć zgłoszenie w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego (lub uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku / zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza).
    • Wyjątek: Zgłoszenie SD-Z2 nie jest wymagane, gdy darowizna jest dokonywana w formie aktu notarialnego (np. darowizna nieruchomości) – weryfikacji dokonuje wówczas notariusz.
  3. Udokumentowanie przelewu (dla środków pieniężnych):
    • Pieniądze muszą wpłynąć bezpośrednio na rachunek bankowy obdarowanego (lub przekazem pocztowym). Przekazanie gotówki „do ręki” pozbawia prawa do zwolnienia, nawet jeśli zgłoszono je w terminie.

Skutki niedopełnienia formalności - ratuje przed podatkiem tylko kwota wolna:

Jeżeli obdarowany lub spadkobierca z najbliższej rodziny nie zgłosi nabycia w terminie 6 miesięcy (lub nie udokumentuje przelewu), traci prawo do zwolnienia z art. 4a. Nabyty majątek podlega wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla I grupy podatkowej (z zastosowaniem kwoty wolnej i skali podatkowej).

Źródło: INFOR
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