Zapłacił podatek od darowizny. 10 000 zł od 150 000 zł. A wystarczyło trzymać się terminów
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Dobrodziejstwem podatkowym w Polsce jest podatek od darowizny, którego w praktyce nie płaci się w obrębie szeroko rozumianej rodziny. Zwolnienia z opodatkowania darowizny zależą od złożenia druku SD-Z2 w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy oraz zachowania zasady "darowizna trafia na konto obdarowanego. Pomimo prostych reguł wciąż nie potrafimy prawidłowo korzystać z tego zwolnienia. Często mimo złożenia w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 okazuje się, że podatek i tak trzeba zapłacić. Bo albo przelew nie poszedł na odpowiednie konto albo termin 6 miesięcy na powiadomienie skarbówki nie został zachowany. Wtedy podatnicy podejmują próbę anulowania darowizny, twierdząc przed fiskusem, że: 1) darowizny nigdy nie było, 2) przelew na konto obdarowanego był pomyłką, a 3) darowizna została zwrócona. Po tylu latach praktyki organ podatkowy nie daje się jednak nabrać na takie sztuczki i dysponuje procedurami pozwalającymi wykazać, że darowizna nie została skutecznie odwołana.
- Dodatkowo duża część sądów uważa, że decyzja obdarowanego o nieprzyjęciu i zwrocie otrzymanej kwoty do darczyńcy nie ma znaczenia podatkowego:
- Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn wprowadza całkowite zwolnienie z podatku (tzw. zerową grupę podatkową) dla najbliższej rodziny.
- Zwolnienie dla:
- Dwa warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku od darowizny:
- Skutki niedopełnienia formalności - ratuje przed podatkiem tylko kwota wolna:
Przykład takiej sytuacji:
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Za późno złożone zawiadomienie w US skończyło się podatkiem 9.209 zł od darowizny 150 000 zł. Tak jak trzeba przelew do banku. Zatytułowany jak trzeba "Darowizna na rzecz syna".
Ale:
Przykład
Obdarowany przekroczył termin 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Terminu nie można przywrócić. Więc postanowił wycofać informację SD-Z2. Nie skończyło się to dobrze dla niego.
Obdarowany zrobił ten ruch w przedziwny sposób. No bo najpierw złożył 18 stycznia 2023 r. informację SD-Z2 o otrzymaniu darowizny, a dopiero po upływie ponad 2 lat, zaczął twierdzić, że nie doszło do zaistnienia takiej darowizn. No bo jej nie przyjął w wyniku jej nieprzyjęcia i zwrotu środków pieniężnych.
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Przykład opracowano na podstawie wyroku WSA w Łodzi z 25 sierpnia 2026 r. I SA/Łd 212/26 link do wyroku
Dodatkowo duża część sądów uważa, że decyzja obdarowanego o nieprzyjęciu i zwrocie otrzymanej kwoty do darczyńcy nie ma znaczenia podatkowego:
Dominuje w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, iż z chwilą przyjęcia darowizny powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, którego nie unicestwia późniejsze odwołanie. Oznacza to, że odwołanie darowizny, wywołuje tylko skutki na przyszłość {ex nunc). Nie niweczy więc pierwotnie uczynionej darowizny i jej skutków.
Taki pogląd znajdziemy w szeregu wyroków:
- wyrok WSA we Wrocławiu z 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Wr 759/19,
- wyrok WSA w Poznaniu z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1687/15,
- wyrok WSA w Krakowie z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1233/13,
- wyrok NSA z 16 września 2011 r., sygn. akt II FSK 540/10,
- wyrok WSA w Bydgoszczy z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 842/09,
- wyrok NSA w Lublinie z 12 stycznia 1998 r., sygn. akt I SA/Lu 1/97).
Darowizna środków pieniężnych nie wymaga zachowania szczególnej formy dla oświadczeń stron. Jest więc ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.
Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn wprowadza całkowite zwolnienie z podatku (tzw. zerową grupę podatkową) dla najbliższej rodziny.
Zwolnienie dla:
- Małżonka
- Zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki)
- Wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków)
- Rodzeństwo (rodzone oraz przyrodnie)
- Pasierba, ojczyma, macochę
Dwa warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku od darowizny:
- Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (formularz SD-Z2):
- Należy złożyć zgłoszenie w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego (lub uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku / zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza).
- Wyjątek: Zgłoszenie SD-Z2 nie jest wymagane, gdy darowizna jest dokonywana w formie aktu notarialnego (np. darowizna nieruchomości) – weryfikacji dokonuje wówczas notariusz.
- Udokumentowanie przelewu (dla środków pieniężnych):
- Pieniądze muszą wpłynąć bezpośrednio na rachunek bankowy obdarowanego (lub przekazem pocztowym). Przekazanie gotówki „do ręki” pozbawia prawa do zwolnienia, nawet jeśli zgłoszono je w terminie.
Skutki niedopełnienia formalności - ratuje przed podatkiem tylko kwota wolna:
Jeżeli obdarowany lub spadkobierca z najbliższej rodziny nie zgłosi nabycia w terminie 6 miesięcy (lub nie udokumentuje przelewu), traci prawo do zwolnienia z art. 4a. Nabyty majątek podlega wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla I grupy podatkowej (z zastosowaniem kwoty wolnej i skali podatkowej).
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