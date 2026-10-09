Ataki nożowników w szkołach na Mazowszu spowodowały śmierć jednej osoby, kilka jest rannych. W piątek niektóre szkoły będą zamknięte. Czy chodzi o rzekomy internetowy challenge? Sprawą zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Ataki nożowników w szkołach na Mazowszu

8 października w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, w wyniku którego zmarła 37-pracownica szkoły, a dwie osoby zostały ranne. O losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny. 15-latek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

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To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. 7 października w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. 19-latek miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Również 7 października w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku.

W piątek, 9 października, policjanci ze Szczytna zatrzymali rano 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. W nocy lokalny „Tygodnik Szczytno” alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody, zamaskowany mężczyzna miał zapowiadać na piątek przeprowadzenie ataku. Według tego medium wypowiadająca się na nagraniu zamaskowana osoba trzymała w ręku nóż. Zaniepokojeni rodzice poinformowali policję. Chłopak został zatrzymany w domu i przewieziony na komendę, są z nim wykonywane czynności.

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Zamknięte szkoły w niektórych gminach i powiatach

W piątek 9 października, w związku z atakami wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, a także przedszkola, na terenie gminy Wyszków będą zamknięte. W szkołach zapewniona zostanie jedynie opieka nad uczniami.

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W innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte też będą w tym dniu w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by w piątek dzieci pozostały w domach.

Legionowski ratusz poinformował, że dwie szkoły zostały zamknięte w związku z tym, że „według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się na liście związanej” z internetowym wyzwaniem. Chodzi o rzekomy internetowy challenge, który ma być związany z ostatnimi atakami w szkołach. Sprawą zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Inne gminy przekazują informacje o wzmożonych patrolach straży miejskiej i policji w okolicy oraz w samych szkołach.

W związku z atakami warszawski ratusz wydał w czwartek wieczorem komunikat. Zapewnił w nim, że „w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie placówek oświatowych województwa mazowieckiego, w trosce o bezpieczeństwo podejmuje działania prewencyjnie w placówkach edukacyjnych". Ratusz poinformował też, że „Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa, do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy. Nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych. Przy szkołach pojawią się patrole Policji i Straży Miejskiej. Dyrektorzy szkół szczegółowe informacje przekażą rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o zachowanie spokoju i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji”.

MEN przypomina o ważnych numerach telefonicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało uczniom i nauczycielom o możliwości skorzystania z pomocy w sytuacjach zagrożenia lub kryzysu:

112 numer alarmowy – ważny gdy życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone i potrzebna jest pilna interwencja służb. Uczeń lub nauczyciel może zgłosić zagrożenie, nie musi czekać, aż zrobi to dorosły;

numer alarmowy – ważny gdy życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone i potrzebna jest pilna interwencja służb. Uczeń lub nauczyciel może zgłosić zagrożenie, nie musi czekać, aż zrobi to dorosły; 116 111 bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Warto zadzwonić w razie potrzeby wsparcia lub rozmowy;

bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Warto zadzwonić w razie potrzeby wsparcia lub rozmowy; 116 123 telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych;

telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych; 800 12 12 12 bezpłatny, anonimowy i całodobowy dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka;

bezpłatny, anonimowy i całodobowy dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka; 800 70 2222 bezpłatny, całodobowy numer centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym.

MEN prosi nauczycieli o przypominanie uczniom o dostępnych formach wsparcia.