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Nocny zakaz sprzedaży alkoholu już na terenie całego kraju. Koniec z promocjami przy zakupie wielu sztuk, a za zezwolenie na sprzedaż trzeba będzie zapłacić więcej

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09 października 2026, 09:20
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu już na terenie całego kraju
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu już na terenie całego kraju. Koniec z promocjami przy zakupie wielu sztuk, a za zezwolenie na sprzedaż trzeba będzie zapłacić więcej
Shutterstock

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Tematyka związana z zasadami opodatkowania i sprzedaży alkoholu od lat dzieli społeczeństwo. Wysokość akcyzy, reklama i promocja, zezwolenia na sprzedaż i nocna prohibicja to tematy, które w ostatnich latach cyklicznie powracały. W czwartek 8 października Sejm dużą większością głosów uchwalił ustawę, która częściowo ma uregulować te zagadnienia.

Nocna prohibicja dzieli społeczeństwo

Temat potrzeby i możliwości wprowadzenia nocnej prohibicji był dyskutowany przez wiele miesięcy, a nawet lat. O potrzebie wprowadzenia tego rodzaju powszechnie obowiązujących regulacji mówili nie tylko obywatele, ale również przedstawiciele samorządów. Te zresztą podejmowały w tym zakresie możliwe i dostępne dla nich działania. Przypomnijmy, że jednym z obowiązków jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych. Do ich zadań należy m.in. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, trzeźwość w miejscu pracy, czy przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu (art. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Jednym z działań, które mogą podjąć, aby osiągnąć ten cel jest wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Nie jest jednak żadną tajemnicą to, że korzystanie z tego rodzaju rozwiązań wzbudza liczne wątpliwości u części społeczeństwa, a gminy miały obawy przed sięganiem po nie. W ostatnich latach to nieco uległo zmianie i dało się zaobserwować nieco bardziej intensywne działania samorządów w tym zakresie. Przykładem mogą być Kraków i Gdańsk. W tym pierwszym mieście po wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu odnotowano aż o 48,5% mniej interwencji nocnych związanych ze spożywaniem alkoholu, a liczba wykroczeń spadła o 47,9%. Korzystne statystyki przedstawił też Gdańsk, w którym wprowadzenie na terenie Śródmieścia nocnej prohibicji dało na tyle wymierne efekty, że od 1 września 2025 r. postanowiono wprowadzić ją na terenie całego miasta (w godzinach od 22 do 6). W uzasadnieniu do projektu uchwały koronnym argumentem był właśnie spadek na terenie Śródmieścia liczby interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu, takich jak zakłócanie porządku publicznego czy zaśmiecanie przestrzeni miejskiej. Również w Łodzi od 17 października 2025 roku obowiązuje nocna prohibicja. Zakaz dotyczy sklepów oraz stacji paliw na terenie 7 osiedli w centrum miasta: Katedralna, Śródmieście-Wschód, Stary Widzew, Stare Polesie, Górniak, Bałuty-Doły oraz Bałuty-Centrum.

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Nocny zakaz sprzedaży alkoholu już na terenie całego kraju

Tymczasem w czwartek 8 października 2026 roku Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nie tylko nocną prohibicję na terenie całego kraju, ale też zakaz reklamy alkoholu, a dodatkowo podniósł opłatę za sprzedaż alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw było 29 posłów, od głosu wstrzymało się 4 posłów. Warto przypomnieć, że w trakcie prac do ustawy zgłoszono 37 poprawek, a część z nich została przyjęta. Nadal jednak nie można jeszcze uznać sprawy za przesądzoną. Zgodnie z ogólnymi zasadami ustawa trafi teraz do Senatu, a jeśli i on ją uchwali, pozostanie jeszcze kwestia podpisu Prezydenta RP. Jeśli nie będzie miał w tym zakresie wątpliwości, przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2027 roku.
Co dokładnie wynika z uchwalonych przez Sejm przepisów? Zakaz sprzedaży na terenie całego kraju alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Będzie on dotyczył jedynie sklepów czy stacji benzynowych. Sprzedaż będzie mogła odbywać się w miejscach, w których alkohol jest przeznaczony do spożycia na miejscu, czyli w barach, pubach, restauracjach czy hotelach. Na ogólnych zasadach samorządy nadal będą mogły wprowadzać w tym zakresie dalsze ograniczenia.

Koniec z promocjami przy zakupie wielu sztuk

Nowe przepisy przewidują też zakaz reklamy alkoholu, w tym również piwa. Za jego złamanie będzie groziła grzywna sięgająca od 30 tys. złotych do nawet miliona złotych lub kara ograniczenia wolności. Za promocję będzie uznawane m.in. publiczne spożywanie alkoholu czy organizowanie sprzedaży, w ramach której przy zakupie określonej liczby sztuk alkoholu, kolejne można otrzymać za darmo lub w promocyjnej cenie. Przypomnijmy, że obecnie prawo dopuszcza możliwość reklamy piwa, choć obowiązywały przy tym pewne ograniczenia. Kolejna zmiana dotyczy zezwoleń na sprzedaż alkoholu – w ramach nowelizacji zostanie podniesiona opłata za nie. Dla alkoholi do 18 proc. z 525 zł do 1050 zł, a dla alkoholu powyżej 18 proc. z 2100 zł do 4200 zł.

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Źródło: INFOR
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