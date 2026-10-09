Nowy sondaż wyborczy. Tego nikt się nie spodziewał, prawdziwy dramat rozgrywa się na dole stawki, gdzie kilka znanych ugrupowań znalazło się w strefie zagrożenia

Najnowsze badanie poparcia partii politycznych przynosi ogromne zaskoczenie na polskiej scenie politycznej. Podczas gdy lider sondażu umacnia swoją pozycję, a na podium dochodzi do tasowania sił, prawdziwy dramat rozgrywa się na dole zestawienia. Aż trzy znane ugrupowania znalazły się pod kreską i według obecnych prognoz nie weszłyby do Sejmu. Znamy szczegółowe wyniki najnowszego badania.

Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, zrealizowany przez pracownię Opinia24, przynosi istotne rozstrzygnięcia dla układu sił na polskiej scenie politycznej. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, na pozycji zdecydowanego lidera umocniłaby się Koalicja Obywatelska, zdobywając 33,1 proc. głosów. Choć formacja rządząca notuje stabilny wzrost i dystansuje konkurencję, wyniki badania wywołują ogromne emocje z zupełnie innego powodu.

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Prawdziwe trzęsienie ziemi widać bowiem na dalszych miejscach zestawienia, gdzie walka o podium i próg wyborczy ujawnia głęboki kryzys kilku znanych ugrupowań oraz sensacyjny układ sił w parlamencie. Sprawdź, które partie zyskały zaufanie Polaków, a dla kogo zabrakłoby miejsca w Sejmie.

Zmiana warty na podium. Jeden z liderów ma powody do niepokoju

Według tego najnowszego sondażu wyborczego w październiku na KO zagłosowałoby 33,1 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1,7 pkt proc. względem poprzedniego badania. Chęć oddania głosu na PiS deklaruje 17,3 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.), a podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 13,8 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.).

Powyżej progu wyborczego w badaniu znalazły się jeszcze tylko trzy ugrupowania: Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,6 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), Lewica z wynikiem 6,5 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.) oraz Rozwój Plus, na który zagłosowałoby 5,3 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt proc.).

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Kto nad kreską, a dla kogo zabraknie miejsc w Sejmie? Czarny scenariusz dla znanych partii

Prawdziwy dramat na polskiej scenie politycznej rozgrywa się jednak na dole stawki, gdzie kilka znanych ugrupowań znalazło się w strefie zagrożenia. Zgodnie z najnowszymi danymi, aż trzy formacje parlamentarne nie zdołałyby przekroczyć wymaganego progu wyborczego i straciłyby swoje miejsca w Sejmie. Wśród partii walczących o polityczne przetrwanie znalazła się nie tylko partia Razem z poparciem 3,5 proc., ale również koalicyjne Polska 2050 (2,2 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (2 proc.).

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Tak drastyczny spadek notowań dotychczasowych graczy otwiera przestrzeń dla mniejszych komitetów oraz buduje ogromną niepewność przed nadchodzącym głosowaniem. Alternatywne listy wyborcze wskazało zaledwie 1,4 proc. ankietowanych, co pokazuje silną polaryzację sceny politycznej. Klucz do ostatecznego zwycięstwa leży jednak w rękach 7,3 proc. wyborców, którzy wciąż nie wiedzą, na kogo oddadzą swój głos.

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W przeprowadzonym badaniu opinii zapytano też o chęć udziału w wyborach. Gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę łącznie 73 proc. badanych zadeklarowało chęć udziału w nich - 50 proc. badanych zdecydowanie oddałoby swój głos, a 23 proc. raczej poszłoby na wybory. 12 proc. respondentów na pewno by nie zagłosowało, a 7 proc. raczej nie wzięłoby udziału w głosowaniu. 8 proc. nie wie, czy poszłoby do urn.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–7 października. Odbyło się ono na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków. Techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI oraz wywiadów internetowych CAWI.