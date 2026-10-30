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Śmierć pracownika. Co przysługuje członkom rodziny zmarłego od pracodawcy

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30 października 2026, 07:38
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Śmierć pracownika. Co przysługuje członkom rodziny zmarłego od pracodawcy
Shutterstock

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Z dniem śmierci pracownika wygasa jego stosunek pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek sporządzenia świadectwa pracy, rozliczenia się z praw majątkowych po zmarłym oraz wypłaty jego rodzinie odprawy pośmiertnej.

Komu wydać świadectwo pracy zmarłego pracownika

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Następuje to z mocy prawa z upływem tego dnia, a nie o godzinie odnotowanej w akcie zgonu.

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W razie śmierci pracownika pracodawca sporządza świadectwo pracy, w którym jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy wpisuje wygaśnięcie stosunku pracy. Świadectwo pracy (bądź jego kopię) należy przechowywać w części C akt osobowych pracownika, obejmującej dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę mogą wystąpić:

  • małżonek (wdowa lub wdowiec),
  • inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka); rodzice (w tym ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające).

W razie braku takich osób pracodawca wydaje świadectwo pracy innej osobie będącej spadkobiercą zmarłego pracownika.

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Prawa majątkowe ze stosunku pracy

W razie śmierci pracownika pracodawca powinien rozliczyć się z praw majątkowych wynikających ze stosunku pracy zmarłego. Do praw majątkowych zalicza się wszystkie należności niewypłacone zmarłemu pracownikowi, takie jak: bieżące i zaległe wynagrodzenie za pracę czy dodatki do wynagrodzenia. Prawami majątkowymi są też takie należności jak świadczenia z tytułu podróży służbowej, nagrody, odprawa pieniężna czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

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Po śmierci pracownika prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego przechodzą w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. W tym celu pracodawca powinien:

  • ustalić osoby uprawnione do otrzymania należnych praw majątkowych po zmarłym pracowniku;
  • zweryfikować uprawnienia poszczególnych osób do praw majątkowych po zmarłym pracowniku. Uprawnieni powinny przedłożyć odpis skrócony aktu zgonu oraz dokumenty mówiące o ich statusie (np. odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia),
  • wypłacić przysługujące należności wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika.

Jeżeli brak jest małżonka i innych osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, niezrealizowane prawa majątkowe wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji pracodawca może je wypłacić jedynie spadkobiercom testamentowym lub ustawowym na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku.

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Odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika

W razie śmierci pracownika rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia zmarłego pracownika u danego pracodawcy. Do zakładowego stażu pracy należy zaliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, nawet jeśli dzieliły je znaczne odstępy czasowe. Jeżeli pracownik był zatrudniony:

  • krócej niż 10 lat, wówczas odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • co najmniej 10 lat, to odprawa przysługuje w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,
  • co najmniej 15 lat, wówczas odprawa przysługuje w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawę pośmiertną należy obliczać zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Do podstawy odprawy przyjmuje się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
  • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
  • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
  • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
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Komu wypłacić odprawę pośmiertną

Pracodawca wypłaca odprawę pośmiertną małżonkowi zmarłego pracownika. Jedynym warunkiem wypłaty jest pozostawania w związku małżeńskim z pracownikiem w chwili jego śmierci. Nie ma znaczenia, jaki małżeński ustrój majątkowy panował między małżonkami przed śmiercią pracownika (wyjątkiem jest separacja). Prawo do odprawy przysługuje także innym członkom rodziny zmarłego. Wypłata nastąpi, jeżeli będą spełniać warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Odprawę pośmiertną pracodawca powinien podzielić na równe części pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeśli po zmarłym pracowniku pozostała tylko jedna uprawniona osoba, należy jej wypłacić odprawę w wysokości połowy kwoty określonej wyżej. W razie braku uprawnionych osób odprawa pośmiertna przepada.

Odprawa pośmiertna nie będzie przysługiwała, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż przysługująca odprawa pośmiertna. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami. Należy podkreślić, że umożliwienie pracownikowi wykupienia ubezpieczenia grupowego, które pracownik sam opłaca za pośrednictwem pracodawcy, nie będzie zwalniało z obowiązku wypłaty odprawy.

Podstawa prawna

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
  • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1749 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1016)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2 poz. 14 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 474).
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Źródło: INFOR
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