Czy pozwy kredytobiorców doprowadzą banki do upadłości? Mamy kumulację ryzyk prawnych w sektorze bankowym

Teza, że masowe pozwy konsumentów nie mogą doprowadzić banku do upadłości, nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Najlepszym dowodem jest Getin Noble Bank, objęty przymusową restrukturyzacją we wrześniu 2022 r. – w dużej mierze z powodu ryzyka prawnego kredytów frankowych. Dziś sektor bankowy mierzy się nie z jednym, lecz z kilkoma ryzykami naraz: końcówką sporów frankowych, masowymi sprawami o sankcję kredytu darmowego i – potencjalnie – sporami o WIBOR. Nakładają się one na kurczącą się poduszkę dochodową banków: stopy są o 2 pkt proc. niższe niż wiosną 2025 r., a CIT dla banków wzrósł do 30%. To scenariusz, którego nie wolno bagatelizować.

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„Banki to wytrzymają” – wygodna połowa prawdy

Często słychać to od radców prawnych i adwokatów reprezentujących konsumentów: pozywanie banków nie grozi ich upadłością. Dowodem ma być saga frankowa. Zapowiadano, że położy sektor, a sektor przetrwał.



Ostrzeżenia rzeczywiście były poważne. W 2021 r. KNF szacowała koszty różnych rozstrzygnięć sporów frankowych w przedziale od 8,8 mld zł do 234 mld zł¹. W październiku 2022 r., przy okazji rozprawy przed TSUE w sprawie C-520/21, przewodniczący KNF ostrzegał, że niekorzystny wyrok może kosztować banki nawet 100 mld zł – 128% nadwyżki kapitałowej banków z portfelami frankowymi – i doprowadzić do upadku jednego lub kilku dużych banków².



TSUE orzekł, że bank nie może żądać od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału³. Do końca 2025 r. sektor zawiązał ok. 106 mld zł rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych⁴. Żaden duży bank nie upadł, więc – zdaniem wielu pełnomocników – ryzyko systemowe okazało się straszakiem.



To jednak tylko połowa prawdy. Upadł bank z pierwszej dziesiątki, dwa duże przeszły przez poważne kłopoty, a całość przetrwała w dużej mierze dzięki wyjątkowemu okresowi wysokich stóp procentowych.

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Getin Noble Bank: upadłość, która się wydarzyła

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku⁵. Niezależna wycena wykonana przez Deloitte wykazała ujemne kapitały własne na poziomie –3,6 mld zł – aktywa banku nie wystarczały na pokrycie zobowiązań⁵.



Droga do tego punktu prowadziła przez rezerwy. W połowie 2021 r. rezerwy na ryzyko prawne portfela frankowego wynosiły zaledwie 3,9% jego wartości, gdy w innych bankach z dużym portfelem CHF sięgały 14%⁶. Bank tłumaczył, że wygrywa z klientami w sądach. „Parkiet” wskazywał jednak, że jednym z powodów niskiego pokrycia był brak kapitału zdolnego te straty pochłonąć – łączny współczynnik kapitałowy wynosił 7,33% przy wymaganych 11,86%⁶.



Weryfikacja przyszła szybko. W IV kwartale 2021 r. bank dotworzył 882 mln zł rezerwy portfelowej, a pokrycie portfela CHF rezerwami wzrosło do 16%⁷. Łączny współczynnik kapitałowy spadł do 3,51% na koniec 2021 r. i do 1,27% na koniec marca 2022 r., przy współczynniku CET1 na poziomie 0,51%⁷. 29 kwietnia 2022 r. bank poinformował o zagrożeniu upadłością⁵.



Franki nie były jedyną przyczyną. Bank notował roczne straty nieprzerwanie od 2016 r.⁵, nie został dokapitalizowany przez głównego akcjonariusza⁸, a kapitał uszczuplił też spadek wyceny obligacji skarbowych⁷. To jednak latami niedoszacowane ryzyko frankowe zamieniło słaby bank w niewypłacalny.



Rachunek wyniósł 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia: 6,87 mld zł ze środków BFG i 3,47 mld zł od ośmiu największych banków działających w ramach Systemu Ochrony Banków Komercyjnych⁸. Portfel frankowy pozostał w „starym” banku, wobec którego 20 lipca 2023 r. ogłoszono upadłość⁹. Frankowicze Getinu dochodzą dziś roszczeń jako wierzyciele masy upadłości.

Mały bank, duży rachunek. A gdyby upadał duży bank?

Getin miał na koniec marca 2022 r. 45,8 mld zł aktywów⁷. Jego restrukturyzacja kosztowała równowartość ok. 23% tej sumy. Największy polski bank miał na koniec 2025 r. 583 mld zł aktywów¹⁰ – blisko 13 razy więcej.



Na restrukturyzację Getinu BFG przeznaczył m.in. 6,28 mld zł z funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, a termin odbudowy tego funduszu wydłużono o cztery lata¹¹. Na koniec 2025 r. fundusz odpowiadał 0,81% środków gwarantowanych, czyli mniej niż minimalny próg 1%¹¹. Przy 1,38 bln zł środków gwarantowanych¹² oznacza to rząd wielkości 11 mld zł (wyliczenie własne).



System nie zakłada zresztą, że upadek dużego banku sfinansuje fundusz BFG. Podstawą jest co do zasady umorzenie lub konwersja zobowiązań (bail-in), na które banki gromadzą instrumenty MREL. Przy bail-inie fundusz może się dołożyć dopiero po pokryciu strat przez akcjonariuszy i wierzycieli w wysokości co najmniej 8% zobowiązań i funduszy własnych – i najwyżej do 5% tej sumy¹³.



Na papierze układ jest więc zamknięty. W praktyce bail-in dużego banku nigdy w Polsce nie był przeprowadzony, a uderzenie w obligatariuszy i niegwarantowane depozyty firm czy samorządów byłoby wstrząsem dla całego rynku. Restrukturyzację Getinu udało się przeprowadzić sprawnie, bo bank był mały, a osiem największych banków dołożyło 3,47 mld zł⁸. Przy upadku dużego banku nie byłoby komu odegrać tej roli.

mBank i Millennium: uratowane przez stopy

15 lipca 2022 r. Bank Millennium uruchomił plan naprawy, bo spodziewał się, że jego współczynniki kapitałowe spadną poniżej minimalnych wymogów KNF¹⁴. Bezpośrednim impulsem były wakacje kredytowe, ale grunt przygotowały franki: bank osiem kwartałów z rzędu notował straty, zawiązując od końca 2019 r. ok. 0,5 mld zł rezerw frankowych na kwartał¹⁵.



W III kwartale 2022 r. strata netto grupy wyniosła 1 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy spadł do 12,4% przy wymogu 13,5%, a Tier 1 – do 9,5% przy wymogu 10,8%¹⁶. Plan naprawy bank zakończył dopiero 19 czerwca 2024 r.¹⁷



mBank formalnie nie zszedł poniżej wymogów – na koniec 2022 r. miał ponad 3,4 pkt proc. nadwyżki ponad minimum¹⁸. W 2022 r. odnotował jednak 703 mln zł straty netto, drugi rok z rzędu pod kreską, przy ponad 3,1 mld zł kosztów ryzyka prawnego CHF¹⁸. W 2023 r. zawiązał 4,9 mld zł rezerw frankowych, a zysk netto wyniósł 24 mln zł¹⁹.



Co uratowało oba banki? Wynik odsetkowy. Od października 2021 r. do września 2022 r. stopa referencyjna NBP wzrosła z 0,1% do 6,75%. W III kwartale 2022 r. wynik odsetkowy Millennium był o 90% wyższy niż rok wcześniej, a bez kosztów frankowych i wakacji kredytowych grupa zarobiłaby 743 mln zł¹⁶. mBank w 2023 r. wypracował rekordowe 8,9 mld zł wyniku odsetkowego¹⁹ – i niemal cały zysk z podstawowej działalności pochłonęły franki.



To nie jest odosobniona ocena. „Parkiet” przypominał w lutym 2026 r., że poważnych problemów systemowych udało się uniknąć tylko dzięki wzrostowi stóp procentowych wywołanemu wysoką inflacją²⁰.

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Kumulacja: franki gasną, SKD rośnie, WIBOR odroczony

Saga frankowa wygasa, ale się nie skończyła. W II kwartale 2026 r. koszty ryzyka prawnego czterech dużych banków wyniosły nieco ponad 1 mld zł wobec 3,1 mld zł rok wcześniej⁴. Według NBP pozwów frankowych było jednak ok. 260 tys., a gdyby zakwestionowano wszystkie umowy, banki musiałyby dotworzyć jeszcze ok. 22 mld zł rezerw⁴. Kancelarie nie zwalniają: Votum podniosło prognozę nowych umów frankowych na 2026 r. do ok. 8 tys.²¹



Równolegle rośnie front sankcji kredytu darmowego (SKD). Na koniec 2025 r. do banków trafiło ok. 25 tys. pozwów o łącznej wartości 0,8 mld zł, a większość z ponad 3 tys. prawomocnych wyroków zapadła na korzyść kredytodawców⁴. Kwiecień 2026 r. przyniósł jednak zwrot: TSUE orzekł w sprawie C-744/24, że odsetki można naliczać tylko od kwoty faktycznie wypłaconej konsumentowi, a nie od kredytowanej prowizji czy ubezpieczenia²². Sam zwrot takich odsetek za sześć lat to według szacunków przytaczanych przez „Parkiet” 3–4 mld zł⁴.



To nie koniec. W czerwcu 2026 r. rzecznik generalny TSUE zaproponował w sprawie C-831/24, by sąd z urzędu badał wszystkie naruszenia obowiązków informacyjnych, także te, których konsument nie wskazał²³. Zdaniem pełnomocników konsumentów zamknęłoby to kolejną linię obrony banków opartą na argumentach formalnych²³.



Trzeci front – WIBOR – na razie odroczono. 12 lutego 2026 r. TSUE uznał w sprawie C-471/24, że klauzula oparta na WIBOR podlega kontroli, ale wskaźnik zgodny z rozporządzeniem BMR co do zasady nie powoduje sam w sobie znaczącej nierównowagi stron, a bank nie musiał szczegółowo informować o jego metodologii²⁴. Spory jednak trwają, a w chwili wydania wyroku przed TSUE toczyło się kolejne postępowanie dotyczące WIBOR²⁵.



Skala sprawia, że nawet mało prawdopodobny scenariusz trzeba brać na serio. Kredyty oparte na WIBOR to ok. 654 mld zł, a koszt skrajnego scenariusza – unieważnienia takich umów – „Parkiet” szacował na ok. 480 mld zł, czyli więcej, niż banki byłyby w stanie udźwignąć²⁰. Przy negatywnym obrocie spraw wiborowych upadłości byłyby realne – i to nie pojedynczych, małych banków.



Kumulacja nie polega na tym, że każde z tych ryzyk osobno zagraża sektorowi. Polega na tym, że w tych samych bilansach spotykają się resztki franków, rosnąca fala SKD, niepewność wokół WIBOR, wyższy podatek i niższe marże.

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SKD nie położy banków. SKOK-i to inna historia

Dla banków SKD jest dziś problemem kosztowym, nie egzystencjalnym. Według wyliczeń przytaczanych w omówieniu raportu NBP nawet przy 30% wadliwych umów koszt sięgnąłby ok. 20 mld zł i nie zagroziłby stabilności sektora, a zakwestionowanie wszystkich umów kredytu konsumenckiego oznaczałoby ok. 60 mld zł⁴. Dla porównania nadwyżka kapitału CET1 ponad wymogi i bufory sięgała ok. 94 mld zł²⁶.



Inaczej wygląda to w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Kredyt konsumencki to ich podstawowy produkt, a bufor kapitałowy jest symboliczny. Według danych KNF na koniec 2022 r. działało 19 kas, ich łączne fundusze własne wynosiły ok. 396 mln zł, a współczynnik wypłacalności 4,22%; 10 kas było objętych postępowaniami naprawczymi²⁷. Dziś sytuacja SKOK jest słaba mimo wysokiego poziomu stop procentowych.



Uspokajające statystyki sporów o SKD dotyczą przede wszystkim banków notowanych na giełdzie – poza nimi pozostają m.in. banki spółdzielcze i SKOK-i²⁸. Przy funduszach własnych całego sektora kas rzędu 0,4 mld zł nawet umiarkowana fala skutecznych roszczeń może oznaczać dla pojedynczych kas nie gorszy wynik, lecz niewypłacalność.



Historia pokazuje, kto płaci za upadki kas. W latach 2014–2019 BFG wypłacił deponentom jedenastu upadłych SKOK-ów ponad 4,3 mld zł²⁹. Masowe spory o SKD z kasami mogą ten scenariusz powtórzyć.

Stopy: poduszka, która się spłaszczyła

W kwietniu 2025 r. stopa referencyjna NBP wynosiła 5,75%, a od marca 2026 r. wynosi 3,75%³⁰. Jednocześnie CIT dla banków wzrósł w 2026 r. z 19% do 30%; w 2027 r. ma wynosić 26%, a od 2028 r. 23%³⁰. Według NBP zysk sektora po sierpniu 2026 r. był o 11,9% niższy niż przed rokiem, a ZBP szacuje wynik całego 2026 r. na 38,2 mld zł wobec 49,1 mld zł w 2025 r.³⁰



Bufor, który w latach 2022–2024 pozwolił przetrwać Millennium i mBankowi, jest więc dziś cieńszy. Obraz komplikuje inflacja: we wrześniu wzrosła do 4%, a rynek zaczął wyceniać podwyżki stóp, nawet do 4,75%³⁰. 7 października 2026 r. RPP utrzymała jednak stopy bez zmian³¹.



Ewentualne podwyżki nie byłyby powtórką ratunku z 2022 r. Rosnące rentowności obniżają wycenę portfeli obligacji – to także dołożyło się do upadku Getinu⁷. Dłuższy cykl zacieśnienia hamuje popyt na kredyt i pogarsza jego spłacalność, a każdy okres wysokich zysków banków ożywia pomysły kolejnego podatku od nadzwyczajnych zysków³⁰. Na łut szczęścia z 2022 r. nie można liczyć po raz drugi.

Za błędy płacą banki. Tylko jaka cena jest właściwa?

Nikt rozsądny nie twierdzi, że banki powinny być zwolnione z odpowiedzialności za wadliwe umowy. Rzecznik Finansowy i UOKiK podkreślają, że profesjonalista dysponujący sztabem prawników nie może zasłaniać się stabilnością systemu, jeśli przez lata stosował rozwiązania niezgodne z prawem²³. To słuszny argument.

Problem leży w kalibracji. Ustawa nie różnicuje SKD według wagi uchybienia: po naruszeniu wskazanych obowiązków konsument zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów³². Komitet Stabilności Finansowej ostrzegał w marcu 2025 r., że ryzyko związane z SKD może powodować znaczące koszty dla banków, podnosić koszt kredytu i ograniczać jego dostępność, oraz wezwał do zapewnienia proporcjonalności przepisów³³. NBP rekomenduje zróżnicowanie sankcji³⁴. Trzeba zdać sobie jednak sprawę, że wprowadzenie jakiegokolwiek miarkowania sankcji może powodowac jej jeszcze wiekszą nieskuteczność. W przyapdku 85% udzielonych kredytów nawet w przypadku wystapienia wady dochodzenie roszczenia moze być nieopłacalne. Tutaj cieżko znaleźć złoty środek pomiedzy proporcjonalnością a skutecznoscią.



Tu wraca argument o finansowaniu gospodarki. Relacja kredytów do depozytów spadła do 61%, a nadwyżka depozytów nad kredytami sięgała w marcu 2026 r. ok. 824 mld zł²⁶. NBP ostrzega, że niepewność prawna zmniejsza przewidywalność rynku kredytowego i z czasem może ograniczyć dostępność kredytu, zwłaszcza dla gospodarstw domowych³⁴. Cenę nieproporcjonalnych sankcji zapłacą więc nie tylko akcjonariusze banków, lecz także przyszli kredytobiorcy.



Okazja do korekty jest blisko: termin wdrożenia dyrektywy CCD2 upływa 20 listopada 2026 r.²³ Nowa ustawa może zachować surową sankcję za realne wprowadzenie klienta w błąd i zarazem odróżnić ją od formalnych uchybień, które nie miały wpływu na jego decyzję.

Wygodne milczenie

Dlaczego tak wielu pełnomocników konsumentów odrzuca myśl, że masowe pozwy mogą zaszkodzić bankom? Część odpowiedzi jest ekonomiczna. Obsługa sporów to duży rynek: Votum liczy na przychody z segmentu frankowego rzędu 300–400 mln zł rocznie i zapowiada rekordowy budżet marketingowy²¹, a kancelarie po frankach coraz częściej przenoszą uwagę na SKD²³.



Druga część jest – moim zdaniem – psychologiczna. Prawnik, który wygrywa dla klienta, chce mieć czyste sumienie. Łatwiej przyjąć, że koszt poniesie bezosobowy i „przebogaty” sektor, niż że może on uderzyć w konkretną instytucję, jej deponentów albo w dostępność kredytu dla innych. Stąd popularność argumentu z rekordowych zysków banków.



Ten argument ma krótką pamięć. Rekordowe zyski ostatnich lat były w dużej mierze efektem wyjątkowo wysokich stóp, a nie stałą cechą sektora. Przykład mBanku z 2023 r. – 4,9 mld zł rezerw frankowych i 24 mln zł zysku netto¹⁹ – pokazuje, jak szybko rekordowy wynik operacyjny może stopnieć do zera.



Pełnomocnicy konsumentów odpowiadają, że banki same napisały te umowy i muszą ponieść konsekwencje. To prawda. Dlatego spór nie dotyczy tego, czy banki mają płacić, lecz ile i według jakiej miary – oraz tego, by w debacie publicznej nie udawać, że skutki systemowe nie istnieją. Gdy bank upada, rachunek płacą jego akcjonariusze, obligatariusze i klienci, a także inne banki: w przypadku Getinu 10,34 mld zł pochodziło ze środków BFG gromadzonych ze składek banków i z wkładu ośmiu największych z nich⁸ – czyli ostatecznie od ich klientów.

Wnioski

Teza, że pozwy nie mogą położyć banku, jest fałszywa – Getin Noble Bank jest na to dowodem. Prawdą jest natomiast, że sektor jako całość jest dziś silny, a NBP nie widzi w SKD zagrożenia dla jego stabilności⁴. Ryzyko nie rozkłada się jednak równo, a margines bezpieczeństwa się kurczy.



• Rezerwy muszą odzwierciedlać realne ryzyko prawne, a nie optymizm zarządu – to główna lekcja z Getinu.

• SKD wymaga kalibracji przy wdrażaniu CCD2: surowej sankcji za realne wprowadzenie w błąd, łagodniejszej za uchybienia formalne. Ale pamietajmy o rozwianiach skutecznych.

• Fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG trzeba odbudować, zanim będzie potrzebny – dziś jest poniżej minimalnego progu.

• SKOK-i wymagają szczególnej uwagi nadzoru, bo dla nich fala SKD może być kwestią przetrwania.

• Pełnomocnicy konsumentów powinni otwarcie przyznać, że masowe spory mają także wymiar systemowy.



Za błędy banki powinny płacić. Cena musi jednak być proporcjonalna do winy – inaczej zapłacą ją wszyscy.



Krzysztof Szymański, ekonomista

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