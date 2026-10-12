REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » MEN zapowiada zmiany prawa. Mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach

MEN zapowiada zmiany prawa. Mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 października 2026, 08:15
[Data aktualizacji 12 października 2026, 08:58]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
policja szkoła nożownicy przemoc
MEN zapowiada zmiany prawa. Mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po ostatnich atakach nożowników Policja skontrolowała tysiące szkół w całym kraju. Na odprawie u premiera Donalda Tuska padło ostrzeżenie, że narastające napięcie społeczne może być wykorzystane do destabilizacji państwa. MEN zapowiedziało zmiany w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.

Akty przemocy. Odprawa u premiera Donalda Tuska

Ostatnie ataki nożowników w szkołach na Mazowszu spowodowały śmierć jednej osoby, kilka jest rannych. Służby podjęły działania w całym kraju, Policja skontrolowała tysiące szkół, zatrzymano 19 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policja uspokajają: sytuacja jest pod kontrolą, wszelkie zgłoszenia są błyskawicznie weryfikowane, a akcje prewencyjne w szkołach i sieci będą kontynuowane do momentu wyeliminowania przesłanek o zagrożeniach.

REKLAMA

REKLAMA

W związku z aktami przemocy, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach, zwołano w niedzielę specjalną odprawę u premiera Donalda Tuska. Wzięli w niej udział szefowie resortów i służb. Wiceszefowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Małgorzata Żochowska poinformowała, że dotychczasowa „analiza zdarzeń z ubiegłego tygodnia nie potwierdziła inspiracji ze strony państwowego aktora”. Jednocześnie zastrzegła, że nie można wykluczyć, iż „narastające napięcie społeczne i eskalacja, którą sami podgrzewamy (...) może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa”.

Wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że dyrektorzy szkół otrzymają instrukcję „Postępowanie nauczyciela w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie lub przedmiot”. Materiał przygotowano we współpracy z MSWiA, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz ABW. Wiceszefowa MEN przedstawiła również informacje o przygotowywanym wsparciu w prowadzeniu rozmów o sytuacjach kryzysowych w szkołach. Działania te mają pomóc rodzicom, uczniom i nauczycielom. Podczas odprawy wiceminister przekazała, że w związku z ostatnimi wydarzeniami w piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół.

Premier Donald Tusk podkreślił, że bezpieczeństwo dzieci wymaga zdecydowanych i długofalowych działań państwa. „Wobec przemocy, która zagraża naszym dzieciom, państwo będzie działało bezkompromisowo i to w każdym wymiarze” - powiedział premier.

REKLAMA

Planowane zmiany w prawie zwiększą bezpieczeństwo w szkołach

Minister edukacji Barbara Nowacka w piątek 9 października zapowiedziała zmiany w prawie. „Planujemy zmiany ustawowe, które zwiększą bezpieczeństwo w szkołach, które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania. W tej sprawie odbyły się już konsultacje z kuratorami, trwają konsultacje z radami dyrektorskimi szkół, zaprosiłam też związki zawodowe i w najbliższym czasie przedstawimy nowe przepisy na poziomie ustawowym lub rozporządzenia” – poinformowała.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowacka podziękowała za aktywny udział w akcji sprawdzającej policji a także nauczycielom, dyrektorom szkół oraz organom prowadzącym. „Kontrole policji w szkołach były działaniem potrzebnym i uspokajającym” – dodała.

Szefowa resortu edukacji poprosiła wszystkich kuratorów oświaty, by odbyli spotkania z dyrektorami szkół i przypomnieli zasady bezpieczeństwa. Zaapelowała też do nauczycieli, aby przeprowadzili z uczniami rozmowy na temat minionych wydarzeń, bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego. Podkreśliła też, że dyrektorzy szkół i nauczyciele cyklicznie odbywają szkolenia i najlepiej wiedzą, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrożenia. W działaniach edukacyjnych w szkołach mają pomóc policja oraz psychologowie i psychiatrzy. Nowacka poinformowała, że kontynuowane będą treningi bezpieczeństwa, przygotowujące nauczycieli i uczniów na sytuacje kryzysowe.

Zobacz również:

NIK: Kontrola skutecznego reagowania na przemoc rówieśniczą

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę dotyczącą skutecznego przeciwdziałania i reagowania na przemoc rówieśniczą przez szkoły, samorządy, policję i organy administracji publicznej. „Istotne jest nie tylko ustalenie, czy instytucje realizują przypisane im zadania, lecz przede wszystkim, czy działania te tworzą skuteczny i skoordynowany system ochrony małoletnich” – poinformowała NIK.

Kontroli zostają poddane szkoły, samorządy, policja i organy administracji publicznej. Jej wyniki mają pokazać, czy działania podejmowane przez wskazane organy tworzą skuteczny system ochrony dzieci przed przemocą rówieśniczą. Istotne jest nie tylko ustalenie, czy instytucje realizują przypisane im zadania, lecz przede wszystkim, czy działania te tworzą skuteczny i skoordynowany system ochrony małoletnich.

MEN: Ważne numery telefoniczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina uczniom i nauczycielom o możliwości skorzystania z pomocy w sytuacjach zagrożenia lub kryzysu:

  • 112 - numer alarmowy. Ważny gdy życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone i potrzebna jest pilna interwencja służb. Uczeń lub nauczyciel może zgłosić zagrożenie, nie musi czekać, aż zrobi to dorosły;
  • 116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Warto zadzwonić w razie potrzeby wsparcia lub rozmowy;
  • 116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych;
  • 800 12 12 12 - bezpłatny, anonimowy i całodobowy dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka;
  • 800 70 22 22 - bezpłatny, całodobowy numer centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 100 100 - telefon dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci

MEN prosi nauczycieli o przypominanie uczniom o dostępnych formach wsparcia.

Zobacz również:
Powiązane
Co należy zrobić w razie śmierci pracownika? Komu wydać świadectwo pracy i wypłacić należności po zmarłym?
Co należy zrobić w razie śmierci pracownika? Komu wydać świadectwo pracy i wypłacić należności po zmarłym?
Ataki w szkołach na Mazowszu. W piątek niektóre placówki będą zamknięte
Ataki w szkołach na Mazowszu. W piątek niektóre placówki będą zamknięte
Utrata zdolności do wykonywania pracy przez pracownika. Co powinien zrobić pracodawca?
Utrata zdolności do wykonywania pracy przez pracownika. Co powinien zrobić pracodawca?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ślub w Las Vegas – czy jest w Polsce ważny?
12 paź 2026

Ślub w Las Vegas to połączenie romantyzmu, szalonej spontaniczności i amerykańskiego rozmachu. To właśnie tutaj można powiedzieć sobie „tak” w kultowej kaplicy i w blasku wszechobecnych neonów. Jak wygląda organizacja takiego ślubu, jakie formalności należy spełnić i czy małżeństwo zawarte w Las Vegas jest w Polsce ważne?
Będą zmiany w komunikacji między pracownikami a pracodawcami. Prezydent podpisał nowelizację
12 paź 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał deregulacyjną nowelizację, której celem jest uelastycznienie kanałów komunikacji między związkami zawodowymi, radami pracowników i pracodawcami w odniesieniu do składanych wniosków i odpowiedzi na nie – przekazała jego kancelaria.
MEN zapowiada zmiany prawa. Mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach
12 paź 2026

Po ostatnich atakach nożowników Policja skontrolowała tysiące szkół w całym kraju. Na odprawie u premiera Donalda Tuska padło ostrzeżenie, że narastające napięcie społeczne może być wykorzystane do destabilizacji państwa. MEN zapowiedziało zmiany w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
Łatwiejsza komunikacja związków zawodowych i rad pracowników z pracodawcą – prezydenta podpisał
12 paź 2026

Zostały podpisane przez Prezydenta przepisy związane z usprawnieniem kontaktu pomiędzy związkami zawodowymi,a także radami pracowników z pracodawcą. To jeden z postulatów deregulacyjnych wypracowanych przez Rządowy Zespół do spraw Deregulacji utworzony przez Radę Ministrów przeszło 2,5 roku temu. Co się zmieni?

REKLAMA

Badania lekarskie i psychologiczne myśliwych - obywatelski projekt ustawy
12 paź 2026

Wśród wielu zaproponowanych zmian dotyczących przepisów prawa łowieckiego znalazły się też kwestie dotyczące posługiwania się bronią przez myśliwych. W ostatnim okresie pojawia się coraz więcej informacji o przypadkach postrzeleń z broni przy okazji polowań. Jakie uregulowania związane z bronią miałyby być zmodyfikowane?
Zrozumiałe dla wszystkich pouczenia w postępowaniu karnym – stanowisko RPO
12 paź 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wniósł obszerne uwagi do projektu zmian w Kodeksie postępowania karnego dotyczącego prawa do informacji. Pewne z uprzednio wniesionych uwag zostały uwzględnione, natomiast niektóre kwestie jeszcze wymagają korekty.
Rząd chyba wysłuchał niepełnosprawnych. Do świadczenia pielęgnacyjnego dojdą dochody z pracy
11 paź 2026

Nikt w tę zmianę nie wierzył (ja też nie) – że opiekun osoby niepełnosprawnej ze świadczeniem pielęgnacyjnym wynoszącym blisko 3500 zł w 2027 r. będzie mógł dorobić sobie na etacie np. 3000 zł. Ale pojawiły się dokumenty, z których wynika, że w 2027 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli pracować, nie tracąc prawa do „starego” świadczenia pielęgnacyjnego. Są to dokumenty będące podstawą opracowania projektu ustawy nowelizującej. Zastrzegam, że wciąż nie mamy gwarancji, że projekt ustawy rzeczywiście trafi do Sejmu. Ale sam fakt ich pojawienia się świadczy o tym, że trwają prace. Szanse na nowelizację obecnych zasad zwiększa to, że budżet nic nie musi dopłacać osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w tych trudnych dla budżetu latach – po prostu przepisy zezwolą na łączenie zadania opiekuna otrzymującego świadczenia pielęgnacyjne z etatem czy prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Przy pracy na pełny etat oznaczałoby to dla opiekuna możliwość uzyskiwania obok świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 3488 zł w 2027 r. także wynagrodzenia za pracę. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2027 r. 4950 zł brutto łączne dochody opiekuna mogłyby więc przekroczyć 7000 zł miesięcznie. I to przy założeniu pensji minimalnej. Oznaczałoby to ponad dwukrotnie większe wpływy do budżetu rodziny osoby niepełnosprawnej niż samo tylko świadczenie pielęgnacyjne. Zakładamy tu pracę na pełny etat. W praktyce łatwiejsze do pogodzenia z opieką nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności może być zatrudnienie na pół etatu. Wówczas dodatkowy dochód będzie odpowiednio niższy.
To już koniec pracy zdalnej? Tej zmiany nikt się nie spodziewał
12 paź 2026

Nie trzeba nastawiać budzika na wczesną godzinę, tracić czasu w korkach ani codziennie szykować się do wyjścia. Praca z domu miała być sposobem na większą swobodę i lepsze godzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi. W praktyce nie zawsze tak wygląda. Dla części pracowników home office oznacza niekończące się telekonferencje, domowe obowiązki wciśnięte między służbowe zadania i dostępność dla szefa niemal do wieczora. Nic dziwnego, że oczekiwania na rynku pracy się zmieniają. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że dziś bardziej niż samo miejsce wykonywania obowiązków liczy się elastyczność. Pracownicy chcą sami decydować, jak zorganizują swój dzień.

REKLAMA

Czy pozwy kredytobiorców doprowadzą banki do upadłości? Mamy kumulację ryzyk prawnych w sektorze bankowym
09 paź 2026

Teza, że masowe pozwy konsumentów nie mogą doprowadzić banku do upadłości, nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Najlepszym dowodem jest Getin Noble Bank, objęty przymusową restrukturyzacją we wrześniu 2022 r. – w dużej mierze z powodu ryzyka prawnego kredytów frankowych. Dziś sektor bankowy mierzy się nie z jednym, lecz z kilkoma ryzykami naraz: końcówką sporów frankowych, masowymi sprawami o sankcję kredytu darmowego i – potencjalnie – sporami o WIBOR. Nakładają się one na kurczącą się poduszkę dochodową banków: stopy są o 2 pkt proc. niższe niż wiosną 2025 r., a CIT dla banków wzrósł do 30%. To scenariusz, którego nie wolno bagatelizować.
Wynajem krótkoterminowy po zmianach przepisów w Hiszpanii. Gdzie licencje są wstrzymane, a gdzie wciąż dostępne
09 paź 2026

Polacy kupili w pierwszym półroczu 2026 r. w Hiszpanii rekordowe 2269 nieruchomości, a wielu z nich liczy, że apartament nad morzem częściowo zarobi na siebie dzięki wynajmowi turystom. Tymczasem w ciągu kilkunastu miesięcy zasady najmu na doby zmieniły się tam bardziej niż przez poprzednią dekadę: Barcelona wygasza wszystkie licencje, Alicante i Malaga wstrzymały nowe pozwolenia, a w całym kraju potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA