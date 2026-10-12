Po ostatnich atakach nożowników Policja skontrolowała tysiące szkół w całym kraju. Na odprawie u premiera Donalda Tuska padło ostrzeżenie, że narastające napięcie społeczne może być wykorzystane do destabilizacji państwa. MEN zapowiedziało zmiany w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.

Akty przemocy. Odprawa u premiera Donalda Tuska

Ostatnie ataki nożowników w szkołach na Mazowszu spowodowały śmierć jednej osoby, kilka jest rannych. Służby podjęły działania w całym kraju, Policja skontrolowała tysiące szkół, zatrzymano 19 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policja uspokajają: sytuacja jest pod kontrolą, wszelkie zgłoszenia są błyskawicznie weryfikowane, a akcje prewencyjne w szkołach i sieci będą kontynuowane do momentu wyeliminowania przesłanek o zagrożeniach.

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W związku z aktami przemocy, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach, zwołano w niedzielę specjalną odprawę u premiera Donalda Tuska. Wzięli w niej udział szefowie resortów i służb. Wiceszefowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Małgorzata Żochowska poinformowała, że dotychczasowa „analiza zdarzeń z ubiegłego tygodnia nie potwierdziła inspiracji ze strony państwowego aktora”. Jednocześnie zastrzegła, że nie można wykluczyć, iż „narastające napięcie społeczne i eskalacja, którą sami podgrzewamy (...) może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa”.

Wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że dyrektorzy szkół otrzymają instrukcję „Postępowanie nauczyciela w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie lub przedmiot”. Materiał przygotowano we współpracy z MSWiA, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz ABW. Wiceszefowa MEN przedstawiła również informacje o przygotowywanym wsparciu w prowadzeniu rozmów o sytuacjach kryzysowych w szkołach. Działania te mają pomóc rodzicom, uczniom i nauczycielom. Podczas odprawy wiceminister przekazała, że w związku z ostatnimi wydarzeniami w piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół.

Premier Donald Tusk podkreślił, że bezpieczeństwo dzieci wymaga zdecydowanych i długofalowych działań państwa. „Wobec przemocy, która zagraża naszym dzieciom, państwo będzie działało bezkompromisowo i to w każdym wymiarze” - powiedział premier.

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Planowane zmiany w prawie zwiększą bezpieczeństwo w szkołach

Minister edukacji Barbara Nowacka w piątek 9 października zapowiedziała zmiany w prawie. „Planujemy zmiany ustawowe, które zwiększą bezpieczeństwo w szkołach, które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania. W tej sprawie odbyły się już konsultacje z kuratorami, trwają konsultacje z radami dyrektorskimi szkół, zaprosiłam też związki zawodowe i w najbliższym czasie przedstawimy nowe przepisy na poziomie ustawowym lub rozporządzenia” – poinformowała.

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Nowacka podziękowała za aktywny udział w akcji sprawdzającej policji a także nauczycielom, dyrektorom szkół oraz organom prowadzącym. „Kontrole policji w szkołach były działaniem potrzebnym i uspokajającym” – dodała.

Szefowa resortu edukacji poprosiła wszystkich kuratorów oświaty, by odbyli spotkania z dyrektorami szkół i przypomnieli zasady bezpieczeństwa. Zaapelowała też do nauczycieli, aby przeprowadzili z uczniami rozmowy na temat minionych wydarzeń, bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego. Podkreśliła też, że dyrektorzy szkół i nauczyciele cyklicznie odbywają szkolenia i najlepiej wiedzą, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrożenia. W działaniach edukacyjnych w szkołach mają pomóc policja oraz psychologowie i psychiatrzy. Nowacka poinformowała, że kontynuowane będą treningi bezpieczeństwa, przygotowujące nauczycieli i uczniów na sytuacje kryzysowe.

NIK: Kontrola skutecznego reagowania na przemoc rówieśniczą

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę dotyczącą skutecznego przeciwdziałania i reagowania na przemoc rówieśniczą przez szkoły, samorządy, policję i organy administracji publicznej. „Istotne jest nie tylko ustalenie, czy instytucje realizują przypisane im zadania, lecz przede wszystkim, czy działania te tworzą skuteczny i skoordynowany system ochrony małoletnich” – poinformowała NIK.

Kontroli zostają poddane szkoły, samorządy, policja i organy administracji publicznej. Jej wyniki mają pokazać, czy działania podejmowane przez wskazane organy tworzą skuteczny system ochrony dzieci przed przemocą rówieśniczą. Istotne jest nie tylko ustalenie, czy instytucje realizują przypisane im zadania, lecz przede wszystkim, czy działania te tworzą skuteczny i skoordynowany system ochrony małoletnich.

MEN: Ważne numery telefoniczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina uczniom i nauczycielom o możliwości skorzystania z pomocy w sytuacjach zagrożenia lub kryzysu:

112 - numer alarmowy. Ważny gdy życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone i potrzebna jest pilna interwencja służb. Uczeń lub nauczyciel może zgłosić zagrożenie, nie musi czekać, aż zrobi to dorosły;

- numer alarmowy. Ważny gdy życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone i potrzebna jest pilna interwencja służb. Uczeń lub nauczyciel może zgłosić zagrożenie, nie musi czekać, aż zrobi to dorosły; 116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Warto zadzwonić w razie potrzeby wsparcia lub rozmowy;

- bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Warto zadzwonić w razie potrzeby wsparcia lub rozmowy; 116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych;

- telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych; 800 12 12 12 - bezpłatny, anonimowy i całodobowy dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka;

- bezpłatny, anonimowy i całodobowy dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka; 800 70 22 22 - bezpłatny, całodobowy numer centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

- bezpłatny, całodobowy numer centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 100 100 - telefon dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci

MEN prosi nauczycieli o przypominanie uczniom o dostępnych formach wsparcia.