Koniec marzeń o likwidacji zmiany czasu. Bruksela uderza w Polaków nowym planem aż do 2031 roku

Zbliża się coroczny, jesienny rytuał, który od lat budzi ogromne kontrowersje. Spór o zasadność przestawiania wskazówek zegara wraca ze zdwojoną siłą. Polacy masowo szukają w sieci odpowiedzi na dwa pytania: kiedy dokładnie wypada zmiana czasu na zimowy w 2026 roku oraz czy Unia Europejska w końcu zlikwiduje ten uciążliwy obowiązek. Na czym stoją unijni urzędnicy i co czeka nas w najbliższych miesiącach?

Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy w 2026 roku?

W tym roku przejście na czas zimowy nastąpi wyjątkowo wcześnie. Zegarki przestawimy w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2026 roku. Tradycyjnie wskazówki cofniemy z godziny 3:00 na 2:00, co oznacza, że będziemy spać o godzinę dłużej. Dla wielu osób to dobra wiadomość, jednak dla pracowników zmianowych oznacza to dodatkową, nadliczbową godzinę pracy. Warto pamiętać, że daty te nie są przypadkowe:

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Wspólna dyrektywa z 2001 roku reguluje zasady we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Rozporządzenie premiera zabezpiecza obecny harmonogram zmian w Polsce do końca 2026 roku.

Likwidacja zmiany czasu. Dlaczego projekt utknął w martwym punkcie?

Temat rezygnacji z przestawiania zegarów ciągnie się od 2018 roku. To wtedy Komisja Europejska przeprowadziła gigantyczną ankietę, w której aż 84% obywateli UE opowiedziało się za rezygnacją ze zmian czasu. Choć Parlament Europejski dał zielone światło, projekt utknął w Radzie Unii Europejskiej. Powodem jest brak jednomyślności. Państwa członkowskie od lat nie potrafią dojść do porozumienia, przy którym czasie pozostać na stałe - letnim czy zimowym. Bez tej zgody likwidacja procederu dopodziłaby do chaosu gospodarczego i komunikacyjnego na wspólnym rynku.

Bruksela analizuje 10 scenariuszy. Kiedy nastąpi przełom?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rok 2026 przyniósł ożywienie w unijnych kuluarach. Komisja Europejska analizuje obecnie aż 10 różnych scenariuszy wyjścia z kryzysu. W polskiej debacie publicznej pojawiają się nawet nowatorskie petycje i kompromisowe propozycje. Wśród nich wymienia się dwuletni eksperyment czy stałe przesunięcie czasu o 30 minut, mające pogodzić zwolenników obu opcji. Urzędnicy z Brukseli tonują jednak emocje. Całkowite pożegnanie z przestawianiem zegarków wymaga ogromnej koordynacji w lotnictwie, transporcie kolejowym i bankowości. Najwcześniejszy realny termin to lata 2027-2028. Do tego czasu żadne państwo, w tym Polska, nie może samodzielnie zrezygnować z systemu pod groźbą ogromnych kar finansowych.

Jak zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie?

Z roku na rok przybywa dowodów na to, że majstrowanie przy zegarkach negatywnie odbija się na naszym zdrowiu. Najnowsze sondaże pokazują, że aż 61% Polaków chce natychmiastowego zniesienia zmiany czasu. Lekarze i neurobiolodzy potwierdzają, że nagłe przesunięcie wskazówek:

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Rozregulowuje nasz naturalny rytm dobowy.

Powoduje przejściowe problemy ze snem i bezsenność.

Drastycznie obniża koncentrację oraz samopoczucie.

Z perspektywy biznesu stały czas ułatwiłby planowanie międzynarodowych podróży, pracę korporacji o zasięgu globalnym oraz codzienne funkcjonowanie firm działających na jednolitym rynku UE. Na ten krok musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

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FAQ - zmiana czasu