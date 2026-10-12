Staruszek żądał od MOPS zasiłku. I aby nie brudzili mu podłogi. Sąd znalazł salomonowe rozwiązanie

Czy osoba niepełnosprawna albo staruszek mogą stawiać warunki urzędnikom z MOPS takie jak: ubranie ochraniaczy na buty, zdjęcie butów, zdjęcie kurtek jako warunek wpuszczenia pracowników MOPS do swojego domu? W sprawie opisanej w artykule MOPS potraktował żądanie "proszę założyć ochraniacze na buty" jako arogancja i agresja. Dla staruszka arogancją i agresją było chodzenie po jego domu w butach. Sprawa pokazuje jak drobne rzeczy powodują duże konflikty. I że jeszcze wiele jest do poprawy w relacjach między MOPS a osobami korzystającymi ze świadczeń.

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Kto by się spodziewał? Brudzenie podłogi butami elementem postępowania administracyjnego o przyznanie zasiłku z MOPS!

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Niezwykłą historię rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Staruszek starał się o świadczenia z MOPS. I postawił warunek pracownikom MOPS. Zażyczył sobie, aby Ci ubrali ochraniacze na swoje buty. I dopiero wtedy mogli wejść do jego mieszkania i przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy.

Historia przedstawiona w artykule znajduje się pod tym linkiem który prowadzi do uzasadnienia wyroku z 28 października 2024 r. WSA w Gliwicach (sygn. akt II SA/Gl 711/24).

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Sąd: Pracownicy MOPS mogli założyć ochraniacze… Zakończył się zasiłkowy pat w MOPS

Staruszek starał się w MOPS o zasiłek na zakup pościeli, bielizny na okres zimowy oraz przyszły pobyt w leczeniu szpitalnym. Czy ma szansę na świadczenia? Nie wiemy. Nie doszło bowiem do wywiadu środowiskowego. Zainteresowany zasiłkiem przyjął pracowników socjalnych na klatce schodowej (kolejny raz!) I zażądał ubrania przez nich ochraniaczy na ich buty jako warunek wejścia do jego mieszkania. Ci odmówili.

Podstawa prawna Art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Oczywiście nie ma podstawy prawnej, aby wymagać od pracowników socjalnych ubrania kapci albo ochraniaczy przed rozpoczęciem przeprowadzania wywiadu. Ale sąd zwrócił uwagę pracownikom MOPS na wiek wnioskodawcy oraz jego schorzenia. I uznał, że żądanie nałożenia ochraniaczy to nie jest niegrzeczne zachowanie, a raczej prośba o pomoc, którą wszak winien jest świadczyć każdy MOPS w Polsce.

Tyle sąd, ale cofnijmy się kilka miesięcy wcześniej przed wydaniem wyroku. Ustawa o pomocy społecznej jest taka, że uniemożliwienie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest podstawą do odmowy przyznania zasiłku. I w tym kierunku poszedł MOPS. Np. art. 11 ustawy o pomocy społecznej stanowi:

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny (…) mogą stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kluczowe jest tu słowo „współdziałanie” (przepis) użyte poniżej (pismo MOPS). Przyjrzyjmy im się bliżej.

Kto ma się podporządkować? Staruszek pracownikom MOPS, czy odwrotnie

W pismach MOPS w tej sprawie mamy taką tezę: „kwestią najistotniejszą dla skarżącego winna być sprawa rzetelnego ustalenia przez organ pomocy społecznej sytuacji życiowej, majątkowej, dochodowej i zdrowotnej pod kątem udzielenia mu świadczeń z pomocy społecznej, a nade wszystko pełna współpraca z organem pomocy społecznej w zakresie ustalenia tej sytuacji.”

To ładnie brzmiące słowo „współpraca” (w przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego). Ale urzędnicy MOPS zinterpretowali to słowo jako pewnego rodzaju podległość staruszka wobec nich. Skoro zależy mu na zasiłku, to ma ich wpuścić do mieszkania. I koniec! A nie stawiać jakieś dziwne warunki, że podłoga po wyjściu urzędników ma być czysta.

Co prawo mówi o zakładaniu ochraniaczy na buty przez pracowników MOPS?

Nic nie mówi. Kluczowe jest rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (zob. Dz. U. z 2021 r. poz. 893). Oczywiście nie ma tam nic o takim obowiązku jak założenie przez pracowników MOPS ochraniaczy w czasie prowadzenia wywiadu środowiskowego w mieszkaniu przyszłego beneficjenta wywiadu środowiskowego. Zarówno pracownicy MOPS, prezydent miasta jak i pracownicy SKO wyciągnęli wniosek, że skoro nic rozporządzenie nie mówi o takim obowiązkiem, to oczekiwanie założenia ochraniaczy jest bezprawne. Ale urzędników zaskoczył sąd.

Sąd rozwiązał sprawę ochraniaczy i zasiłku

Sąd znalazł Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych i Pracowników Pomocy Społecznej Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. W nim są takie zapisy:

1. Pracownik socjalny zobowiązany jest do poszanowania godności klienta i jego prawa do samostanowienia.

2. Pracownik socjalny zobowiązany jest wykazać zaangażowanie na rzecz wszechstronnej pomocy klientowi w rozwiązywaniu jego trudności życiowych oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje, a także pracownik powinien - stosownie do możliwości klienta - wzmacniać jego wysiłki na rzecz życiowego usamodzielnienia.

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Sąd nakazał:

1) ponowne przeprowadzenie postępowania i wywiadu środowiskowego;

2) ustalenia żądania kierowanego przez staruszka wobec MOPS, a w szczególności jakie jego potrzeby wymagają zaspokojenia.