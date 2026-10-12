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Zwolnienie od pracy w razie śmierci krewnego lub powinowatego pracownika. Jakie wynagrodzenie?

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12 października 2026, 13:04
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Zwolnienie od pracy w razie śmierci krewnego lub powinowatego pracownika. Jakie wynagrodzenie?
Shutterstock

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W razie śmierci osoby bliskiej pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego. W zależności od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa zmarłego przysługuje jeden lub dwa dni zwolnienia od pracy. Urlop okolicznościowy jest płatny. Jak liczyć wynagrodzenie?

Czym jest urlop okolicznościowy

Tak zwany urlop okolicznościowy to zwolnienie pracownika od pracy z uwagi na określone wydarzenia w jego życiu rodzinnym i osobistym. Ilość dni wolnych zależy od wydarzenia oraz stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, na które przysługuje urlop wypoczynkowy.

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Prawo do urlopu okolicznościowego przysługuje każdemu pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem, że zajdą zdarzenia uprawniające do tego zwolnienia od pracy. Urlop okolicznościowy otrzyma bez względu na to czy jego umowa zawarta jest na okres próbny, określony czy nieokreślony. Nieważny jest staż pracy pracownika ani wymiar czasu pracy. Przy czym urlop okolicznościowy nie jest częścią urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego czy urlopu z powodu siły wyższej.

Wymiar urlopu okolicznościowego z powodu śmierci i pogrzebu

Jednym z wydarzeń uprawniających pracownika do zwolnienia od pracy jest zgon i pogrzeb bliskiej osoby. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  • 2 dni – w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień – w razie zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Minimalną liczbę dni urlopu okolicznościowego, które należą się pracownikowi, reguluje rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Pracodawca może jednak ustalić większą liczbę dni wolnych w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

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Przepisy nie ograniczają liczby udzielanych urlopów okolicznościowych. Dlatego pracodawca musi udzielić np. kolejnych urlopów za każdym razem, gdy umrze bliski pracownika.

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Urlop okolicznościowy po śmierci małżonka rozwiedzionego lub będącego w separacji

Pracodawca powinien udzielić urlopu okolicznościowego, jeżeli pracownik spełnia warunki wynikające z przepisów. Odmowa jest możliwa, jeśli na przykład chce wykorzystać urlop okolicznościowy w sytuacji, której przepisy nie obejmują.

Z tego powodu często można spotkać się z pytaniem, czy pracownikowi po rozwodzie przysługuje urlop okolicznościowy w razie śmierci teścia lub teściowej. Okazuje się, że tak. Wynika to z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które stanowią, że z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

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A co w przypadku śmierci byłego małżonka? Okazuje się, że śmierć byłego małżonka nie oznacza, że przysługuje urlop okolicznościowy. Jest to konsekwencja orzeczenia rozwodu, który powoduje ustanie małżeństwa. Inaczej jest w przypadku separacji, która nie powoduje ustania małżeństwa. Śmierć małżonka pozostającego w separacji oznacza, że należy się urlop okolicznościowy.

Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy pracodawca ustala według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. W pierwszej kolejności należy wyliczyć wynagrodzenie ze stałych składników wynagrodzenia, a dopiero później ze zmiennych. Obliczając wynagrodzenie nie uwzględnia się:

  • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
  • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
  • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
  • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
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Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 236)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2 poz. 14 z późn. zm.)

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Źródło: INFOR
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W razie śmierci osoby bliskiej pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego. W zależności od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa zmarłego przysługuje jeden lub dwa dni zwolnienia od pracy. Urlop okolicznościowy jest płatny. Jak liczyć wynagrodzenie?
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