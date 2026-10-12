Niedziela, 20:40 - kandydat Lewicy znika, pan Krzywoń już odszedł. Kto naprawdę decyduje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich?

W niedzielę, 11 października 2026 r., o godzinie 20:40 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich publikuje zaskakujący komunikat. Dr Michał Peno nie obejmie stanowiska zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. A zaraz potem zapewnienie, że niezawisłość i niezależność pozostają niewzruszonym fundamentem działania urzędu. Interesujący moment na publikację takiej informacji. Niedziela, późny wieczór, zaledwie kilka godzin po ujawnieniu przez dziennikarzy kulis planowanej nominacji. Oczywiście godzina publikacji nie dowodzi niczego poza godziną publikacji. Ale chronologia wydarzeń zasługuje na wyjaśnienie. Bo jeszcze tego samego dnia Biuro RPO zaprzeczało politycznemu charakterowi zmiany personalnej. A wieczorem okazało się, że wskazywany następca jednak nie obejmie stanowiska. Pozostał natomiast jeden problem. Adam Krzywoń już odszedł. A niedzielny komunikat nie wyjaśnia, dlaczego.

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9 października: odchodzi uznany konstytucjonalista

Biuro RPO poinformowało o zakończeniu pracy dr. hab. Adama Krzywonia na stanowisku zastępcy rzecznika. W oficjalnym komunikacie podziękowano mu za wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie w ochronę praw obywatelskich. Nie przedstawiono jednak szczegółowych przyczyn zakończenia współpracy.



Dwa dni później OKO.press opublikowało ustalenia dotyczące kulis tej decyzji.



Według relacji pracowników Biura RPO Sylwia Gregorczyk-Abram miała poinformować Krzywonia, że nie ma innego wyjścia, ponieważ Lewica oczekuje swojego przedstawiciela w kierownictwie urzędu.



To relacja dziennikarska, której prawdziwość wymaga ustalenia.



Biuro RPO stanowczo zaprzeczyło politycznym przyczynom zmiany, wskazując, że współpraca zakończyła się za porozumieniem stron.



Jednak porozumienie stron określa sposób zakończenia współpracy, a niekoniecznie rzeczywiste przyczyny tej decyzji.



I właśnie tych przyczyn nadal nie znamy.

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11 października, dziennikarze stawiają zarzut politycznych uzgodnień

OKO.press publikuje na platformie X materiał dotyczący odejścia Krzywonia i planowanego powołania Michała Peno. Peno jest doktorem nauk prawnych, wcześniej działał w Unii Pracy i pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości.



Sama wcześniejsza działalność polityczna ani zatrudnienie w ministerstwie nie dyskwalifikują nikogo z pełnienia funkcji publicznej.



Ale przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska, potwierdziła dziennikarzom rekomendację kandydatury Peno przez klub.

To rodzi konkretne pytanie. Czy była to wyłącznie propozycja personalna przedstawiona do samodzielnej oceny przez RPO?



Czy też rekomendacja stanowiła element uzgodnień dotyczących zmiany w kierownictwie urzędu?



Wcześniej, podczas lipcowej debaty sejmowej, Żukowska podkreślała, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest rzecznikiem określonego środowiska politycznego. To słuszna zasada. Tym bardziej należy ustalić, jaki charakter miały rozmowy dotyczące kandydatury Michała Peno.

11 października, 20:40. Nominacji jednak nie będzie

Kilka godzin po wpisie OKO.press Biuro RPO informuje, że Peno nie obejmie stanowiska. Nie podaje w przytoczonym komunikacie szczegółowych powodów odstąpienia od nominacji. Nie wyjaśnia również, co dalej z wakatem po Adamie Krzywoniu.



I tutaj zaczyna się kolejny etap tej historii.

Kto zdecydował o rezygnacji z kandydatury?

Kiedy dokładnie podjęto decyzję?

Czy przed niedzielnym komunikatem prowadzono rozmowy z przedstawicielami Lewicy lub Ministerstwa Sprawiedliwości?

Czy były to zwykłe konsultacje, czy próby wpływania na decyzję niezależnego organu?



I wreszcie pytanie, które brzmi ironicznie, ale dotyczy istoty sprawy: Czy pani rzecznik samodzielnie zdecydowała o odstąpieniu od nominacji, czy ktoś musiał jej na to pozwolić?



Nie twierdzę, że ktokolwiek udzielał takiej zgody. Pytam, czy decyzja była rzeczywiście samodzielna.



Bo niezależność RPO musi istnieć w rzeczywistym procesie decyzyjnym, a nie tylko w treści komunikatów prasowych.

Najważniejsze pytanie: dlaczego odszedł Krzywoń?

Załóżmy, że doniesienia o politycznych oczekiwaniach okażą się nieprawdziwe. Wtedy wyjaśnienie okoliczności odejścia Krzywonia powinno pomóc rozwiać wątpliwości.



Ale jeżeli okaże się, że zmiana personalna była elementem politycznych uzgodnień, późniejsze odstąpienie od nominacji Peno nie usuwa automatycznie problemu.



Trzeba ustalić, czy odejście Krzywonia pozostawało w związku z rekomendacją następcy.

Czy to Krzywoń zainicjował zakończenie współpracy?

Czy rzeczniczka zaproponowała mu odejście?

Czy wskazywano przyczyny merytoryczne?

Czy powoływano się na oczekiwania przedstawicieli partii politycznych?

Nie chodzi o ujawnianie wszystkich prywatnych szczegółów relacji zawodowej.



Chodzi o ustalenie, czy niezależny konstytucyjny organ państwa podejmował decyzje samodzielnie.

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Czy mogło dojść do sprzeniewierzenia się ślubowaniu?

Art. 7 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich przewiduje odwołanie rzecznika przed upływem kadencji, jeżeli sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu. Rzecznik zobowiązuje się do bezstronnego wykonywania obowiązków, zachowania najwyższej sumienności i staranności oraz strzeżenia godności stanowiska.



Sama kontrowersyjna nominacja nie oznacza jeszcze naruszenia tych obowiązków. Również partyjna rekomendacja kandydata nie stanowi automatycznie dowodu niedopuszczalnego wpływu politycznego.



Inaczej należałoby jednak ocenić sytuację, w której rzecznik świadomie podporządkowałby decyzję dotyczącą kierownictwa urzędu oczekiwaniom partii politycznej.



Jeżeli takie okoliczności zostałyby potwierdzone, mogłyby stanowić podstawę do oceny, czy doszło do sprzeniewierzenia się ślubowaniu. Ustawa przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie RPO przez Marszałka Sejmu albo grupę co najmniej 35 posłów.



Do samego odwołania potrzebna jest większość co najmniej trzech piątych głosów przy wymaganym kworum.

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Ważne Liczę, że w polskim Sejmie znajdzie się 35 uczciwych parlamentarzystów gotowych skorzystać z tej procedury, jeżeli potwierdzą się okoliczności uzasadniające zarzut sprzeniewierzenia się ślubowaniu.

Nie chodzi o wydawanie wyroku na podstawie publikacji prasowych. Chodzi o ustalenie faktów i wyciągnięcie przewidzianych prawem konsekwencji, jeżeli okażą się uzasadnione.

Pilne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Nie potrzeba komisji śledczej, której powołanie do badania samych decyzji kadrowych niezależnego organu konstytucyjnego rodziłoby poważne wątpliwości prawne. Istnieje sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. To ona powinna niezwłocznie zająć się sprawą.



Na posiedzenie należy zaprosić Sylwię Gregorczyk-Abram, Adama Krzywonia, Michała Peno oraz Annę Marię Żukowską. Powinni mieć możliwość przedstawienia swoich stanowisk, a posłowie zadania konkretnych pytań.



Komisja powinna przede wszystkim wyjaśnić okoliczności odejścia Krzywonia, charakter rekomendacji Peno oraz przyczyny odstąpienia od jego nominacji.



Warto również ustalić, czy w niedzielę przed godziną 20:40 prowadzono rozmowy dotyczące nominacji z przedstawicielami partii politycznych, kto w nich uczestniczył i jaki był ich przedmiot.



W zakresie dopuszczalnym prawem należy rozważyć zwrócenie się o udostępnienie dokumentów urzędowych dotyczących procesu decyzyjnego.



Komisja musi oczywiście respektować niezależność RPO oraz konstytucyjną ochronę korespondencji. Nie może dowolnie żądać prywatnych wiadomości ani billingów.



Ale pytania o okoliczności decyzji kadrowej i ewentualne wpływy polityczne są uzasadnione interesem publicznym.

Drugie ślubowanie: odpowiedzialność adwokacka

Sylwia Gregorczyk-Abram jest również adwokatem. Przed objęciem urzędu RPO zapowiadała przejście do grona adwokatów niewykonujących zawodu. Jeżeli nadal pozostaje wpisana na listę adwokatów, samo niewykonywanie zawodu nie oznacza automatycznego wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Art. 80 Prawa o adwokaturze przewiduje odpowiedzialność za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu. Z kolei rota ślubowania adwokackiego obejmuje zobowiązanie do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz kierowania się zasadami uczciwości i godności.



Powstaje więc odrębne pytanie. Czy ewentualne świadome podporządkowanie decyzji niezależnego organu państwa interesom politycznym mogłoby stanowić także przewinienie dyscyplinarne adwokata?



Odpowiedź wymaga ustalenia konkretnych faktów i oceny właściwego rzecznika dyscyplinarnego.

Dlatego zasadne jest skierowanie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach z wnioskiem o ich weryfikację, bez przesądzania odpowiedzialności zainteresowanej.

Nie chodzi o karanie za poglądy polityczne ani za samo podjęcie kontrowersyjnej decyzji.

Chodzi o ustalenie, czy doszło do konkretnego zachowania naruszającego zasady etyki zawodowej.

Co wydarzyło się w niedzielę?

Przed południem opinia publiczna poznaje publikację o podejrzeniach politycznych uzgodnień. O godzinie 20:40 Biuro RPO ogłasza, że wskazywany kandydat nie obejmie stanowiska. Pomiędzy tymi wydarzeniami upływa kilka godzin.



Nie wiemy, czy w tym czasie odbyły się jakiekolwiek rozmowy mające wpływ na decyzję.

Nie wiemy również, czy odstąpienie od nominacji nastąpiło z inicjatywy rzecznika, samego kandydata czy z innych przyczyn.

I właśnie dlatego potrzebne są wyjaśnienia.



Niedzielny komunikat nie stanowi dowodu winy. Nie zastępuje też odpowiedzi na pytanie o odejście Krzywonia. Niezależność nie jest bowiem deklaracją, którą można opublikować w mediach społecznościowych. Jest zasadą, którą trzeba realizować przy podejmowaniu konkretnych decyzji.



Dlatego pytanie nie brzmi już tylko, dlaczego Michał Peno nie zostanie zastępcą RPO. Pytanie brzmi: kto rzeczywiście podejmował decyzje dotyczące kierownictwa urzędu i czy były one wolne od politycznych nacisków?



Bo państwo nie jest prywatnym folwarkiem partii politycznych.



A Rzecznik Praw Obywatelskich ma być niezależny nie tylko w dniu składania ślubowania, ale każdego następnego dnia sprawowania urzędu.



Grzegorz Prigan, Adwokat