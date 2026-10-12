Kierowcy mają czas do 1 listopada. Popularna aplikacja znika z kolejnego miasta

Wielkie zmiany dla tysięcy kierowców ruszają już od pierwszego poniedziałku listopada. Miejski Zarząd Ulic i Mostów podjął decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z jedną z najpopularniejszych aplikacji do opłacania postoju. Jeśli dotychczas korzystałeś z tego systemu, od listopada Twój telefon nie pomoże Ci przy parkowaniu. Sprawdź, o jakie miasto chodzi i jak teraz uniknąć mandatu.

Nagła zmiana dla kierowców. Koniec z popularną aplikacją

Osoby podróżujące samochodami po południowej części Polski muszą przygotować się na spore modyfikacje w codziennych nawykach. Lokalny Zarząd Ulic i Mostów oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z operatorem mPay. Od 1 listopada ta popularna platforma przestanie obsługiwać płatności za postój w kluczowych lokalizacjach tego regionu. Zmiana dotknie tysiące zmotoryzowanych, którzy do tej pory traktowali smartfon jako najwygodniejszy sposób na rozliczenie czasu parkowania.

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Gdzie mPay przestanie działać?

Decyzja urzędników uderzy przede wszystkim w osoby parkujące w stolicy Śląska - Katowicach. Ograniczenia wejdą w życie na terenie:

Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Katowicach,

Parkingów przy Międzynarodowym Dworcu Autobusowym przy ul. Sądowej.

Od pierwszego poniedziałku listopada aplikacja mPay stanie się tam całkowicie bezużyteczna dla kierowców.

Jak teraz zapłacić za parking w Katowicach?

Na szczęście kierowcy preferujący płatności mobilne nie zostaną bez alternatywy. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przypomina, że w telefonach nadal można korzystać z pięciu innych systemów. Do dyspozycji pasażerów pozostają:

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moBiLET,

skyCash (mobiParking),

AnyPark,

ePARK,

EASYPARK.

Dla osób, które wolą tradycyjne metody, niezmiennie dostępne są parkomaty. Można w nich płacić bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej lub systemu BLIK, a także tradycyjnymi monetami. Warto zainstalować alternatywną aplikację jeszcze przed końcem października, aby uniknąć nerwowego poszukiwania parkomatu lub niespodziewanego mandatu od listopada.