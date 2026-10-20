Miliony Polek i Polaków szturmują placówki ZUS, by spotkać się ze specjalnymi doradcami. Choć większość przychodzi po zwykłą symulację, historie takie jak ta z Łodzi pokazują, że jedna wizyta może niespodziewanie podwyższyć comiesięczne wypłaty o setki złotych. Istnieje jednak kluczowy moment w karierze zawodowej, po którym na zmiany będzie już za późno. Sprawdź, o co warto zapytać doradcę i z jakich ukrytych możliwości możesz skorzystać, zanim Twój wiek zamknie Ci drogę do wyższego świadczenia.

ZUS przypomina wszystkim Polakom, że w oddziałach w całym kraju dostępna jest usługa doradcy emerytalnego. „W naszych 316 placówkach czeka 996 doradców. Kompletną wiedzę o wysokości swojej emerytury można poznać od ręki i bez kolejki” - pisze Zakład w komunikacie na swojej stronie internetowej. Tylko w tym roku z usługi doradcy emerytalnego skorzystało ponad 4,5 miliona Polek i Polaków. Doradca sprawdzi, jak wygląda nasza historia, czyli ile pieniędzy zgromadziliśmy w ZUS przez wszystkie lata pracy. Potem przedstawi symulację, jaką emeryturę otrzymamy od razu po osiągnięciu ustawowego wieku oraz o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy pracować rok, dwa lata lub jeszcze dłużej. Uzyskamy też praktyczną pomoc w wypełnieniu formularzy i wniosków.

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Lekcja z oddziału ZUS w Łodzi. Jak tylko jedna wizyta podniosła emeryturę

ZUS pokazuje jedną przykładową sprawę sprzed lat. Otóż Alicja Mrowińska, która doradza mieszkańcom Łodzi, wspomina historię mężczyzny, który w 2012 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Z internetu dowiedział się, że zasadnicza służba wojskowa to pełnoprawny okres składkowy i przyszedł do ZUS, by sprawdzić szczegóły.

„Okazało się, że w jego emeryturze było to już uwzględnione. Nie oznacza to jednak, że niepotrzebnie się fatygował. Przeanalizowałam jego historię dokładnie i okazało się, że po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego jego świadczenie nigdy nie zostało przeliczone. Pomogłam mu złożyć odpowiedni wniosek. Efekt jest taki, że pan przyszedł do naszego oddziału ponownie już tylko po to, żeby mi podziękować za to, że dostaje wyższą emeryturę” – mówi Alicja Mrowińska.

Taka jest rzeczywistość, Polacy mają bardzo dużo pytań w zakresie świadczeń emerytalnych, a doradcy ZUS chętnie odpowiadają. „Ile osób, tyle historii i wątpliwości. Nauczycielka z Kielc przyszła z zeszytem, w którym było zanotowanych kilkanaście pytań. Odpowiedziałam kolejno na każde” – opowiada Dorota Górecka z tamtejszego oddziału ZUS.

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Doradca emerytalny ZUS bez kolejki. Jak zarezerwować spotkanie? Jest kilka możliwości

W celu skorzystania z usług doradcy emerytalnego, można po prostu przyjść do sali obsługi klienta, na biletomacie wcisnąć „Emerytury/renty”, a następnie „Doradca emerytalny”. Trzeba pobrać numerek i zaczekać na swoją kolej. Można uprzednio umówić się zdalnie – na portalu eZUS, przez aplikację mobilną mZUS lub telefonicznie. Można też umówić konsultację online w postaci wideorozmowy z ekspertem ZUS (e-wizytę).

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Tak przełomowa usługa doradców emerytalnych została wprowadzona przez ZUS w 2017 roku. Od tamtego momentu Polacy zyskali możliwość bezpośredniego konsultowania swojej przyszłości finansowej z ekspertami. Przez lata rozwiązanie to pomogło milionom przyszłych emerytów w podjęciu najbardziej opłacalnych decyzji zawodowych.

Wiek 50+ to nie koniec. To ostatni dzwonek na zmiany, by realnie wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury

ZUS przypomina również, że prowadzi program „Aktywni 50+”. To kompleksowa inicjatywa powstała we współpracy z organizacjami pracodawców i pracowników. Program podkreśla, że pracownik w wieku 50+ to ogromny potencjał zarówno dla firmy (stabilność, transfer wiedzy), jak i dla niego samego. Jest to bowiem wciąż bardzo dobry czas na rozwój zawodowy.

„Jednocześnie trzeba podkreślić, że 50 rok życia to ostatni moment, by realnie wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury. „Aktywni 50+” porządkuje w jednym miejscu informacje dotyczące zdrowia, kompetencji, rynku pracy oraz przysługujących ulg i form wsparcia. Prezentuje także przykłady dobrych praktyk. Projekt łączy edukację na temat systemu emerytalnego z działaniami prewencyjnymi i rehabilitacyjnymi realizowanymi przez ZUS” – wskazuje Zakład.