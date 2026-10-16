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Zmiana czasu na zimowy. Kiedy to się skończy? Ekspert odsłania ukryte koszty, o których mało kto wie

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16 października 2026, 08:28
oprac. Adam Kuchta
Zmiana czasu niekorzystanie wpływa na zdrowie
Zmiana czasu na zimowy. Kiedy to się skończy? Ekspert odsłania ukryte koszty, o których mało kto wie
Shutterstock

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Przestawianie zegarków dwa razy w roku miało ratować gospodarkę, ale dziś przynosi zupełnie odwrotne skutki. Choć większość z nas narzeka głównie na niewyspanie, prawdziwy problem leży gdzie indziej – w gigantycznym chaosie, jaki ta operacja wywołuje w kluczowym sektorze gospodarki. Dr Piotr Sosnowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego bez owijania w bawełnę punktuje, dlaczego system wymyślony podczas I wojny światowej generuje dziś straty i komplikacje, które uderzają w nas wszystkich.

Aktualnie zmiana czasu z letniego na zimowy (i odwrotnie) obowiązuje w około 50 krajach, w tym w całej Unii Europejskiej. Najbliższa zmiana czasu nastąpi w nocy z 24 na 25 października 2026 r. Wskazówki zegarów należy wtedy cofnąć z godziny 3:00 na 2:00.

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Lepsze wykorzystanie światła słonecznego nadal stanowi koronny argument przemawiający za utrzymaniem tego stanu rzeczy, mimo uzasadnionych podejrzeń, że „odejmowanie” i „dodawanie” godziny dnia dwa razy w ciągu roku negatywnie wpływa na organizm. Ekonomiczne, w tym logistyczne, skutki zmiany czasu to materiał na obszerne opracowanie. Ten temat komentuje dr Piotr Sosnowski z Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. „Pomysł na wprowadzenie zmiany czasu sięga Benjamina Franklina, jednak pierwsze wprowadziły go w życie Państwa Centralne (Niemcy i Austro-Węgry) w czasie I wojny światowej. Przyczyną była konieczność oszczędności energii, a konkretnie węgla, poprzez skuteczniejsze wykorzystanie światła słonecznego w krajach dotkniętych działaniami zbrojnymi. Skutki ekonomiczne, w tym logistyczne, zmiany czasu, to materiał na obszerne opracowanie. Niemniej można tu wyróżnić kilka kluczowych elementów” - zauważa autor komentarza.

Znikające godziny i pułapka w kontraktach. Jak zmiana czasu paraliżuje międzynarodowy biznes?

Pierwszym z nich jest możliwość wystąpienia różnic czasu między współpracującymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w różnych krajach. Nagle może okazać się, że w jednym z nich pojawiła się dodatkowa godzina lub, co gorsza, godzina „zniknęła” z kalendarza. Oznacza to konieczność weryfikacji kontraktów i harmonogramów.

Jest to szczególnie kłopotliwe w sytuacji, kiedy zmiana czasu następuje w różnych terminach w różnych krajach. Tak jest np. przy współpracy między UE i USA. Szczególnym (występującym sporadycznie) przypadkiem jest sytuacja, kiedy zmiana czasu oznacza zmianę i inny okres niż godzina – np. o 30 minut w niektórych regionach Australii.

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Jasne jest, że zmieniająca się dostępność światła słonecznego stanowi coraz słabszy argument w przypadku sektora logistycznego, działającego pod silną presją. Centra dystrybucyjne funkcjonujące 24/7 nie odczują korzyści ze zmiany czasu, ale wręcz przeciwnie. Takie przesunięcia skracają lub wydłużają czas dostępny na uzgodnienie dostawy oraz czas na samą dostawę.

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Ma to szczególne znaczenie, jeśli realizacja dostaw i wysyłek stanowi wąskie gardło działalności. Wtedy bowiem zwiększa się ryzyko sytuacji, kiedy nie będzie możliwa realizacja wysyłki lub przyjęcie dostawy, ponieważ przewoźnik „nie zmieścił się” w okienku czasowym. Ze względu na wysoki poziom dojrzałości usług logistycznych w UE (a co za tym idzie, wysoki poziom konkurencji rynkowej) dodatkowo komplikuje to prowadzenie działalności.

Jest to szczególnie istotne w przypadku transportu multimodalnego i intermodalnego. Niezgodność godzin może uniemożliwić przeładunek między pociągiem, statkiem i samochodem ciężarowym.

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Jeśli chodzi o obiekty działających całodobowo, pojawia się również problem związany ze zmianowym czasem pracy. Stałe godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany mogą oznaczać o godzinę mniej lub więcej rzeczywistej pracy, co ma znaczenie dla jej ewidencji oraz wynagradzania pracowników. Z kolei w przypadku przekazania zmiany, „powtórzona” lub „pominięta” godzina wymaga jednoznacznego ustalenia momentu przejęcia odpowiedzialności.

Innym niuansem jest zarządzanie czasem pracy kierowców. Przestawienie zegara nie zmienia rzeczywistego czasu prowadzenia pojazdu ani odpoczynku. Z kolei pomylenie czasu lokalnego może zniekształcić zapis aktywności kierowcy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nadal mamy do czynienia z ręcznymi wpisami do tachografów.

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Gdy weźmiemy również pod uwagę taki obszar, jak pasażerski transport zbiorowy, to sytuacja robi się jeszcze bardziej skomplikowana. Zmiana czasu oznacza bowiem dwie możliwości: zaburzenie rozkładów jazdy lub lotów albo konieczność oczekiwania pasażerów (i pracowników transportu) na podróż.

Przykład

Przykładem są pociągi pasażerskie, które podczas jesiennej zmiany czasu mają godzinny postój. Harmonizacja tego rodzaju zmian w Unii Europejskiej rozwiązuje problem różnic między krajami, ale sam problem pozostaje. Zwłaszcza, kiedy rozmawiamy o zarządzaniu gęstą siecią połączeń lotniczych i kolejowych w UE.

Reasumując, wprowadzenie zmiany czasu mogło mieć istotne korzyści, kiedy priorytetami społecznymi i gospodarczymi były wykorzystanie światła słonecznego i oszczędność węgla. Dzisiaj może to budzić uzasadnione wątpliwości ze względu na zmianę zwyczajów związanych z wykorzystaniem energii i trybem życia relatywnie uniezależnionym od światła słonecznego. Być może nadszedł czas, żeby zerwać ze zwyczajem wywodzącym się z wojny, która skończyła się ponad sto lat temu, i zlikwidować problemy związane z przestawianiem zegarków dwa razy do roku.

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6. Continental Automotive Technologies GmbH. (2023). DTCO 4.1: Instruction manual (wydanie 02/2023).

dr Piotr C. Sosnowski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

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Źródło: INFOR
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