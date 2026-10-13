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Rewolucja w wypłatach z ZUS? Nowy wzór na 800 plus może dać nawet 1600 zł na dziecko

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13 października 2026, 15:10
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze rodzic dziecko
Rewolucja w wypłatach z ZUS? Nowy wzór na 800 plus może dać nawet 1600 zł na dziecko
Shutterstock

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Do Sejmu trafił rewolucyjny projekt obywatelski, który proponuje całkowite zburzenie dotychczasowych zasad przyznawania flagowego świadczenia wychowawczego. Nowa propozycja zakłada rezygnację ze sztywnej, równej dla wszystkich kwoty wsparcia. Zamiast tego miałby pojawić się płynny algorytm oparty na kondycji polskiej gospodarki. Zmiana ta sprawiłaby, że wysokość miesięcznych przelewów rosłaby automatycznie wraz ze wzrostem średniej krajowej oraz... liczbą posiadanych dzieci. W efekcie portfele wielu rodziców mogłyby mocno przybrać na wadze, a w przypadku większych rodzin stawka na jednego potomka wzrosłaby dwukrotnie.

Wprowadzone 1 stycznia 2024 roku świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko zmaga się z coraz poważniejszym problemem, jakim jest spadek jego realnej wartości nabywczej. W przeciwieństwie do emerytur czy rent, ten program socjalny nie posiada wpisanego w ustawę mechanizmu corocznej, automatycznej waloryzacji o wskaźnik inflacji. Każde podniesienie stawki wymaga osobnej, skomplikowanej decyzji politycznej i zmian w prawie. Nowa petycja, której autorem jest Krzysztof Strączek, została złożona w parlamencie 13 sierpnia 2026 roku (numer sprawy: BKSP-153-X-1228/26). Jej cel jest jasny: trwałe zabezpieczenie siły kupieckiej świadczenia i realne finansowe premiowanie rodzin wielodzietnych.

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Matematyka w służbie rodziców. Jak działa proponowany wzór?

Złożony w Sejmie dokument proponuje odejście od dotychczasowego systemu liniowego, w którym niezależnie od liczby rodzeństwa ZUS wypłaca dokładnie tyle samo na każdą głowę. Podstawą nowej kalkulacji ma stać się przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Finalna kwota na jedno dziecko stanowiłaby określony procent średniej krajowej, który dodatkowo byłby mnożony przez pierwiastek z liczby dzieci wychowywanych w danym gospodarstwie domowym. Aby zobrazować działanie tego mechanizmu, autor petycji posłużył się modelową kwotą przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 8 000 zł brutto oraz współczynnikiem bazowym wynoszącym 10 procent. Przy takich parametrach struktura wypłat zmieniłaby się diametralnie:

  • Jedynak: Rodzina otrzymałaby bazowe 800 zł miesięcznie - czyli dokładnie tyle, ile wynosi obecna stawka.
  • Dwoje dzieci: Kwota na każdego malucha wzrosłaby do około 1 131 zł, co daje łączny miesięczny przelew z ZUS w wysokości 2 262 zł (dziś to 1 600 zł).
  • Troje dzieci: Świadczenie skoczyłoby do około 1 385 zł na głowę, co oznacza łączny budżet w wysokości 4 156 zł co miasta (dziś to 2 400 zł).
  • Czwórka dzieci: Największy skok finansowy - stawka rośnie do 1 600 zł na jedno dziecko, co generuje gigantyczne wsparcie rzędu 6 400 zł miesięcznie.

Dla porównania, obecnie rodzina z czwórką dzieci otrzymuje od państwa 3 200 zł. W nowym modelu ich wsparcie wzrosłaby więc o równe 100 procent.

Koniec z politycznymi dyskusjami o waloryzacji

Największą zaletą nowego rozwiązania, na którą wskazuje autor projektu, jest pełen automatyzm. Powiązanie algorytmu ze wskaźnikiem średniej krajowej sprawiłoby, że świadczenie rosłoby naturalnie wraz z bogaceniem się społeczeństwa i wzrostem płac w przedsiębiorstwach. Parlamentarzyści nie musieliby co kilka lat nowelizować ustaw, by ratować program przed skutkami inflacji. Drugim filarem jest silny aspekt demograficzny. Rosnąca wraz z wielkością rodziny stawka jednostkowa ma być realnym bodźcem i zabezpieczeniem dla osób, które wahają się przed decyzją o powiększeniu rodziny.

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Czy to wejdzie w życie? Droga do zmian jest daleka

Choć przedstawione w petycji symulacje liczbowe mogą brzmieć dla wielu rodziców niezwykle obiecująco, kluczowe jest rozróżnienie propozycji obywatelskiej od obowiązującego prawa. Projekt nie jest reformą przygotowaną przez rząd. Pismo trafiło na razie do sejmowej Komisji do Spraw Petycji, która dopiero analizuje zasadność i skutki prawne takiego ruchu. Największą barierą dla wdrożenia tego typu algorytmu są finanse publiczne. Taki system generowałby bez porównania większe obciążenie dla budżetu państwa niż obecne, sztywne 800 plus. Koszty rosłyby lawinowo nie tylko z powodu wzrostu płac, ale też z racji znacznie wyższych dopłat do rodzin wielodzietnych. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdziła w debacie publicznej, że rozmowy nad koniecznością waloryzacji świadczeń dla dzieci trwają w rządzie, jednak resort nie wyraził poparcia dla tego konkretnego, matematycznego modelu. Na ten moment żadne przepisy nie uległy zmianie - ZUS bez zmian i w terminie wypłaca standardowe 800 zł na każde uprawnione dziecko według starych zasad.

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Źródło: INFOR
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