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W 2027 r. orzeczenie od ZUS dostaniesz bez wychodzenia z domu na komisję. Przymusowe obserwacje i nakaz badań. Te zmiany techniczne

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16 października 2026, 15:04
[Data aktualizacji 16 października 2026, 15:05]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
W 2027 r. orzeczenie od ZUS dostaniesz bez wychodzenia z domu na komisję. Przymusowe obserwacje i nakaz badań. Te zmiany techniczne
W 2027 r. orzeczenie od ZUS dostaniesz bez wychodzenia z domu na komisję. Przymusowe obserwacje i nakaz badań. Te zmiany techniczne
T. Król
Własne

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Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy można zdobyć w formie e-wizyty. Nowelizacja wprowadziła podstawy do e-wizyt na komisji orzeczniczej ZUS. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujesz się przez Internet, uwierzytelniasz prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiasz z lekarzem - podstawą orzeczenia są dokumenty analizowane przez lekarza orzecznika. Nie potrzebuje on kontaktu fizycznego z wnioskującym o orzeczenie.

Ważną nowością jest też przymusowa obserwacja w szpitalu na żądanie ZUS. Albo dodatkowe badania na żądanie ZUS, które trzeba wykonać. Jest sankcja. Polega na tym, że odmowa pójścia na przymusową obserwację albo dodatkowe badania oznacza przerwanie przez ZUS przyznawania orzeczenia albo świadczenia. Nowość polega na tym, że przepisy rozrzucone po rozporządzeniach trafiają w jedno miejsce do ustawy - art. 84c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest to nowość "techniczna". Ale jest rzeczywista nowość.

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Natomiast najważniejszą rzeczą ze zmian w przepisach są komisje działające za pośrednictwem Internetu

W 2027 r. zasada wydawania orzeczeń bez zmian - orzeczenie przez lekarzy ZUS jest wydawane po przeprowadzeniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej oraz po analizie dokumentacji dołączonej do wniosku lub uzupełnionej w prowadzonym postępowaniu. Wymagany jest więc fizyczna wzajemna obecność lekarza i wnioskującego o wydanie orzeczenia przez ZUS.

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Nowy tryb wydawania orzeczeń - za pośrednictwem Internetu

Wymagane przez przepisy "badanie" może być przeprowadzone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób badania umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie.

Zastrzeżenie "jeżeli" oznacza, że e-wizyta jest możliwa po spełnieniu ww. warunków, a nie w każdym przypadku. To nie będzie działało tak, że osoba starająca się o orzeczenie z ZUS, złoży wniosek o badanie on-line i ZUS wyznaczy termin e-wizyty. Jest to możliwe tylko w tych przypadkach, gdy lekarz nie potrzebuje fizycznego obecności wnioskodawcy (nie musi osobiście przeprowadzić badania jego ciała, osłuchać serca, płuc, zajrzeć w oczy/uszy, ostukać kolan).

Wydawania orzeczeń - na podstawie dokumentów

Jest też możliwość wydania orzeczenia na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku lub uzupełnionej w prowadzonym postępowaniu – jeżeli umożliwia ona dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie.

Przed wydaniem orzeczenia dokumentacja dołączona do wniosku może zostać uzupełniona, w szczególności o dokumentację medyczną z przebiegu leczenia i rehabilitacji, opinię lekarza konsultanta lub psychologa, wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej.

Komentarz autorów ustawy nowelizującej:

"W ust. 1 omawianego przepisu określono, że w celu realizacji zadań orzeczniczych lekarze orzecznicy oraz osoby wykonujące samodzielny zawód medyczny wydają orzeczenia. W przepisie tym określono również ogólne zasady wydawania orzeczeń. Zgodnie z ust. 2 lekarz orzecznik będzie związany decyzją organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz ustaleniami starosty o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego. W ust. 3 określono sposoby wydawania orzeczeń, tj. po przeprowadzeniu bezpośredniego badania albo na podstawie dokumentacji medycznej. W ust. 4 uregulowano możliwość uzupełniania dokumentacji medycznej. W ust. 5 określono wydawanie opinii przez lekarza konsultanta i psychologa. W ust. 6 wprowadzono możliwość przeprowadzania badań z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób badania umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie."

Przymusowa obserwacja i dodatkowe badania

Dotychczas kluczowe zasady kierowania ubezpieczonych przez lekarzy orzeczników ZUS na dodatkowe badania diagnostyczne lub obserwację szpitalną opierały się na aktach wykonawczych – przede wszystkim na rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy. To właśnie w rozporządzeniu zapisano najsurowszy rygor: niepojawienie się wnioskodawcy na wskazanych badaniach lub w szpitalu skutkowało brakiem możliwości zweryfikowania stanu zdrowia, a w efekcie odmową przyznania świadczenia.

Ale czy ZUS nie narusza Konstytucji RP?

Takie zapisy w rozporządzeniu, to poważny zarzut konstytucyjny. Tak dotkliwa sankcja, ingerująca bezpośrednio w prawa obywatela i jego uprawnienia do zabezpieczenia społecznego, nie powinna być regulowana na poziomie rozporządzenia. Od 1 stycznia 2027 r. kwestię tę przejmuje bezpośrednio ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dodany art. 84c). Zmiana ta definitywnie zamyka drogę do podważania decyzji ZUS przed sądami w oparciu o zarzut niezgodności przepisów z Konstytucją RP.

Skierowanie do szpitala: przymus czy szansa dla ubezpieczonego?

Decyzję o skierowaniu na obserwację szpitalną ZUS podejmuje z własnej inicjatywy. Niezastosowanie się do wezwania w zasadzie przekreśla szanse na uzyskanie m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy czy orzeczenia o niesamodzielności.

Procedury tej nie należy jednak postrzegać wyłącznie w kategoriach instytucjonalnego przymusu nakładanego na osoby niepełnosprawne czy niesamodzielne. W praktyce orzeczniczej dla wielu wnioskodawców pobyt w szpitalu jest szansą na obiektywne udowodnienie swoich racji. Dotyczy to schorzeń trudnych do uchwycenia podczas jednorazowej wizyty w gabinecie orzecznika ZUS – takich jak padaczka, zaburzenia snu, depresja czy inne epizody psychiatryczne. Obserwacja szpitalna jest ważna w sytuacjach, gdy uszczerbek na zdrowiu jest konsekwencją wypadku lub choroby sprzed wielu lat, a sam wnioskujący o świadczenia z ZUS nie posiada już pełnej dokumentacji medycznej ani dowodów dawnego leczenia.

Podstawa prawna dla przymusowe obserwacji na żądanie ZUS w 2027 r.

Art. 85c. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (od 1 stycznia 2027 r.)

1. Osoba zainteresowana jest kierowana na badania przeprowadzane przez lekarza orzecznika, osobę wykonującą samodzielny zawód medyczny, lekarza konsultanta lub psychologa, na badania dodatkowe lub na obserwację szpitalną w terminie wyznaczonym przez ZUS.

2. ZUS zawiadamia osobę zainteresowaną o terminie badania, badania dodatkowego lub obserwacji szpitalnej za potwierdzeniem odbioru i informuje o skutkach niestawiennictwa lub uniemożliwienia przeprowadzenia badania, badania dodatkowego lub obserwacji szpitalnej.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

link do ustawy

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

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Źródło: INFOR
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