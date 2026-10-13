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Matowe biurko, podnóżek i specjalne monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek zapewnić każdemu. Nie tylko to przysługuje pracownikowi

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13 października 2026, 15:09
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Matowe biurko, podnóżek i specjalne monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek zapewnić każdemu. Nie tylko to przysługuje pracownikowi
Shutterstock

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Pracodawca musi tak zorganizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, żeby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Należy zapewnić nie tylko komputer i monitor, ale także odpowiedni stół, fotel oraz mysz i klawiaturę. Czy pracodawca musi zapewnić podnóżek dla pracownika?

Jak zorganizować stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom:

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  • łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
  • co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Stanowisko pracy należy tak usytuować w pomieszczeniu, aby pracownik miał do niego swobodny dostęp. Ponadto stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych.

Wymogi dla stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy

Stanowiskiem pracy jest przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym (w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika), krzesłem i stołem oraz opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym.

Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i/lub wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika. W razie stosowania komputerów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy musi być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

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Monitor ekranowy

Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania: znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, obraz na ekranie powinien być stabilny (bez migotania lub innych form niestabilności), a jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy. Ponadto regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.

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Ustawienie monitora ekranowego oraz innych elementów wyposażenia nie może wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi. Monitor należy ustawić na wprost pracownika, tak by jego górna krawędź znajdowała się poniżej trochę poniżej poziomu oczu, a kąt między płaszczyzną monitora a linią patrzenia na środek monitora powinien wynosić około 90°. Dzięki temu zachowana będzie odpowiednia pozycja szyi i głowy oraz wzrok będzie mniej się męczył. Ustawienie monitora ekranowego względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła, czyli należy ustawiać go bokiem do okna.

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Klawiatura i mysz

Klawiatura oraz mysz powinny stanowić osobne elementy wyposażenia podstawowego stanowiska pracy.

Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji niepowodującej zmęczenia mięśni barków, szyi, przedramion czy dłoni. Klawiaturę należy ustawiać tak, aby dawała możliwość oparcia nadgarstków na żelowych podkładkach, a przedramion na biurku lub podłokietnikach. Należy zadbać, żeby powierzchnia klawiatury była matowa, a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne.

W przypadku myszy doskonale sprawdzą się urządzenia bezprzewodowe. Brak kabli umożliwia zachowanie na stanowisku pracy większego porządku i zapewnia większą swobodę ruchów.

Stół, krzesło, oświetlenie, podnóżek

Konstrukcja stołu używanego na stanowisku z monitorem ekranowym powinna umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury. W szczególności stół musi zapewniać:

  • wystarczającą powierzchnię, gwarantującą łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia stanowiska pracy i wykonywanie czynności związanych z pracą,
  • ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,
  • ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa. Pod blatem pracownik musi mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń na nogi oraz do przyjęcia wygodnej pozycji i możliwości jej zmiany podczas pracy.

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno umożliwiać:

  • regulację podłokietników,
  • regulację wysokości siedziska,
  • regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
  • regulację kąta pochylenia oparcia.

Oświetlenie musi zapewniać komfort pracy wzrokowej. W szczególności oświetlenie na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac. Należy także zadbać, aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia.

Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek. Dobry podnóżek zapewnia regulację wysokości i kąta nachylenia w kilku poziomach, antypoślizgową powierzchnię oraz bieżnik na płozach zapobiegający przemieszczaniu się. Niektóre modele wyróżniają się specjalną wypukłą powierzchnią, umożliwiającą masaż stóp, umożliwiającą redukcję stresu i poprawiającą krążenie.

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 58)
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Źródło: INFOR
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