Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności. Jak wziąć udział w konsultacjach?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą w konsultacjach online dotyczących przyszłego modelu orzekania o niepełnosprawności. Warsztaty online odbędą się od 21 października do 13 listopada 2026 r.

Będzie zmieniony system orzekania

Konsultacje są częścią projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności” (FERS.03.04-IP.06-0002/25), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

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Projekt ten zakłada lepsze dostosowanie systemu orzekania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także powiązanie orzeczeń z dostępnymi świadczeniami i usługami wsparcia. Jak zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmodyfikowany model orzekania ma być oparty o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Powinien też być zgodny z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON). Realizacja projektu trwa od końca 2025 roku.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Teraz ruszyła rejestracja na pierwszą turę warsztatów konsultacyjnych online.

W spotkaniach mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin i opiekunowie, ale nie tylko. Warsztaty skierowane są również do pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, personelu systemu orzekania i organizacji pozarządowych.

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„Pierwsza tura warsztatów odbędzie się wyłącznie online, dzięki czemu będą mogły wziąć w nich udział osoby z całej Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania” – czytamy w komunikacie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

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Uczestnicy warsztatów będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami m.in. wskazać bariery występujące w obecnym systemie.

„Ważnym tematem spotkań będzie przyszły model oceny funkcjonowania oraz lepsze powiązanie orzeczenia z rzeczywistymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami i dostępnymi formami wsparcia, w szczególności świadczeniami i usługami” – zapowiada biuro pełnomocnika.

Jak zapisać się na warsztaty online?

Formularz rejestracyjny wraz z harmonogramem są dostępne na stronie: https://warsztaty.far.org.pl

Osoby potrzebujące wsparcia mogą skontaktować się z organizatorami mailowo: (warsztaty@far.org.pl) bądź telefonicznie w godzinach od 9:00 do 15:00 (tel. +48 509 447 064 lub +48 512 731 187).

Co istotne, resort rodziny planuje również kolejne etapy konsultacji, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Jaki jest obecnie system orzekania o niepełnoprawności?

Przede wszystkim bardzo zróżnicowany. O niepełnosprawności i jej stopniu orzekają w pierwszej instancji powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Instancją odwoławczą są wojewódzkie zespoły (WZON). W zależności od przyznanego stopnia niepełnosprawności osoba z orzeczeniem może ubiegać się o określone formy wsparcia np. z pomocy społecznej. Dla pracowników z orzeczeniami przewidziano również dodatkowe przywileje w firmach.

Z kolei organy rentowe np. ZUS wydają orzeczenia m.in. o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji itp. Są one niezbędne dla ubiegania się o takie świadczenia jak przykładowo renta chorobowa, świadczenie uzupełniające czy dodatek dopełniający do renty socjalnej.

Co ważne, określone orzeczenie ZUS lub KRUS może być traktowane na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Przepisy określają tu zasady rozważności takich dokumentów. Zasada ta jednak nie może być stosowana na odwrót. Nie zawsze bowiem osoba niepełnosprawna będzie jednocześnie niezdolna do pracy.

Nie wszystkie świadczenia można też pobierać jednocześnie. Często zdarza się, iż otrzymanie jednego wiąże się z koniecznością rezygnacji z innego.

Warto wspomnieć, iż dla niektórych świadczeń wymagane jest uzyskanie jeszcze innych dokumentów. Tak jest w przypadku świadczenia wspierającego. Gdy osoba z niepełnosprawnością posiada orzeczenie, powinna jeszcze uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) o potrzebie wsparcia. Dopiero z decyzją ustalającą wymagany poziom potrzeby wsparcia (minimum 70 punktów), ZUS będzie mógł wypłacić świadczenie wspierające.

Źródło: infor.pl, niepelnosprawni.gov.pl