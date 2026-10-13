Odszkodowanie dla pacjenta bez badań. W sądzie uproszczone przepisy na takie sytuacje

Informacja o śmierci 3,5-latka, której być może można byłoby uniknąć, gdyby „na wejściu” do szpitala w Grodzisku Mazowieckim wykonano badanie USG/RTG, jest od kilkudziesięciu godzin ważnym tematem w mediach społecznościowych. Wszyscy chyba mamy świadomość, że wprowadzone w Polsce ograniczenie w dostępie do badań diagnostycznych dotyczy nie tylko drogowskazowych, drogich tomografii komputerowych i rezonansów magnetycznych, ale tak podstawowych (i tanich) badań jak USG czy RTG. I że nie dotyczy to powiatowego szpitala na Podkarpaciu albo Podlasiu, ale placówki położonej 20 km od Warszawy. Jeden z częstych komentarzy, jakie widziałem, to: „Weterynarze robią kotom i psom USG i RTG w pół godziny”. Nawet jeżeli 3,5-latka nie można było uratować, to wszyscy zapamiętamy, że standardem staje się leczenie „na czuja” z pominięciem badań obrazowych. I mamy pytania, czy jest to jeszcze leczenie, czy tylko „leczenie”. I jest nas kilka milionów osób podobnie widzących tę historię.

Prawo chroni nas przed lekarzami i szpitalami, które niewłaściwie leczą

W tradycyjnym prawie (czyli kodeks cywilny) poszkodowany pacjent pozywa lekarza/szpital o zadośćuczynienie. Wykazuje w sądzie jaką szkodę poniósł. Pacjent musi wykazać, że niewykonanie USG spowodowało uszczerbek w jego zdrowiu (najlepiej trwały). Przeprowadzenie takiego dowodu jest bardzo trudne bo lekarz/szpital twierdzą (z reguły), że nawet, gdyby odbyło się badanie USG, to deficyt w organizmie i tak powstałby. Powoływany jest biegły. Proces trwa z wszystkimi instancjami 10 lat.

REKLAMA

REKLAMA

I to tradycyjne prawo nie działało. Wymyślono więc inne podejście i zapisane je w ustawie o prawach pacjenta - link do ustawy

W tym podejściu nie trzeba wykazać poniesienia szkody, tylko fakt, że odmówiono nam dostępu do standardu badań i leczenia właściwego w roku 2026 r. dla bogatego kraju UE

W sprawie 3,5-latka wystarczy wykazać, że standardem wobec objawów chorego dziecka jest badanie USG. Nie ma znaczenia, czy badanie to uratowałoby mu życie. Wynika to z poniższego art. 6 ustawy o prawach pacjenta.

Podstawa prawna Art. 6. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Jeżeli lekarz/szpital naruszył ten przepis, otwiera się droga dla poniższych przepisów:

REKLAMA

Podstawa prawna Art. 4. 1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna Art. 448 kodeksu cywilnego § 1. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

-, które pozwalają na dochodzenie pieniędzy za takie nadużycia jak niewykonanie badania USG przez lekarza/szpital. I nie muszą to być tak poważne i dramatyczne wydarzenia jak w Grodzisku Mazowieckim. To mogą być zwykłe niestety w Polsce incydenty z odmową przeprowadzenia badań, gdy były uzasadnione. Te przepisy chronią dostęp do współczesnej medycyny w każdym przypadku, gdy lekarz zastosował standard ze średniowiecza, a nie roku 2026-ego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dwugłos lekarzy w sprawie śmierci dziecka w Grodzisku Maz.

Dr. Krzysztof Pujdak (kardiolog)

3 uwagi do tej bulwersującej tragedii



1. Podobno polski system dyżurowy gwarantuje wspaniałą opiekę, bo na każdym oddziale siedzi (albo leży) specjalista. Tutaj troszkę słabo to wyszło. Co to za specjalista, który nie potrafi wykonać podstawowego USG brzucha i wykorzystać go do… https://t.co/qkfTf1mNid — Dr. Krzysztof Pujdak (@KPujdak) October 12, 2026

3 uwagi do tej bulwersującej tragedii

1. Podobno polski system dyżurowy gwarantuje wspaniałą opiekę, bo na każdym oddziale siedzi (albo leży) specjalista. Tutaj troszkę słabo to wyszło. Co to za specjalista, który nie potrafi wykonać podstawowego USG brzucha i wykorzystać go do oceny własnego pacjenta? Przecież to są jaja. Tłumaczenie, że nie wykonano USG, bo nie było radiologa, pokazuje dokładnie to, o czym mówię od dawna: uzależnienie podstawowej diagnostyki ultrasonograficznej od obecności radiologa jest postsowiecką patologią organizacyjną. Klinicysta powinien umieć posługiwać się USG w zakresie swojej pracy. Brak tej umiejętności, połączony z brakiem skutecznego sposobu uzyskania pilnego badania, to blamaż. Sama obecność specjalisty na oddziale niczego nie gwarantuje, jeśli za tytułem nie idą konkretne umiejętności i decyzje.

2. Jeżeli tłumaczenie pani profesor, konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej, brzmi: „nie było chirurgii dziecięcej, więc i tak nie dałoby się pomóc”, to jest to postsowieckie myślenie w pełnej krasie. Brak odpowiedniego szyldu nad oddziałem nie zwalnia z rozpoznania zagrożenia, rozpoczęcia leczenia i zorganizowania pomocy.

3. „If all you have is a hammer, everything looks like a nail”. Jeśli masz tylko młotek, wszystko wygląda jak gwóźdź. Co jest koronną dyscypliną pediatrów? Szczepienia. Potem wszędzie dopatrują się groźnych, choć rzadkich chorób zakaźnych. Do tego biegunki przy nietolerancjach pokarmowych, pierwsze manifestacje cukrzycy: akurat rozpoznanie hiperglikemii nie wymaga diagnostycznej wirtuozerii. A gdzie myślenie o podstawowych przyczynach chirurgicznych? Gdzie w diagnostyce różnicowej niedrożność jelit?

Jak powinno to wyglądać w sprawnie działającym szpitalu, choćby w Niemczech? Lekarz na izbie przyjęć rozpoznaje, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. Rozpoczyna diagnostykę. Jeżeli sam nie potrafi wykonać lub zinterpretować USG, wzywa odpowiednio przygotowanego kolegę, tutaj na przykład pediatrę albo zwykłego chirurga ogólnego (żadnego "dziecięcego)" będącego w szpitalu lub, jeśli rzecz wydarza się po normalnych godzinach pracy (np. 17-7:30), dyżurującego pod telefonem i po to przyjeżdżającego właśnie do szpitala

W razie wskazań wykonuje się kolejne badania i następnie zapada decyzja o operacji na miejscu, jeśli są odpowiednie kompetencje i warunki, albo o natychmiastowym przekazaniu dziecka do właściwego ośrodka. W wypadku niedrożności, to każdy szpital powiatowy może to operować. Wystarczy chirurgia i anestezjologia.

Ten przypadek woła o pomstę do nieba. Błędy ludzkie zdarzają się wszędzie, również w systemie, w którym pracuję. Ale tłumaczenia, że nie było radiologa, nie było oddziału, nie było odpowiedniej specjalizacji i dlatego nic nie można było zrobić są po prostu bulwersujące.

Łukasz Krajnik

Nie wiem jak jest teraz, ale kiedy studiowalem medycyne, umiejetnosc wykonania USG j. brzusznej u dzieci nie byla czescia wyksztalcenia podstawowego. Czy opisywane zdarzenie dotyczy lekarza medycyny ratunkowej i czy maja w programie specjalizacji USG j. brzusznej dzieci, trzeba… — Lukasz Krajnik (@Lukasz_Krajnik) October 13, 2026

Nie wiem jak jest teraz, ale kiedy studiowalem medycyne, umiejetnosc wykonania USG j. brzusznej u dzieci nie byla czescia wyksztalcenia podstawowego. Czy opisywane zdarzenie dotyczy lekarza medycyny ratunkowej i czy maja w programie specjalizacji USG j. brzusznej dzieci, trzeba by sprawdzic.

Inna sprawa, i powtarzam juz kolejny raz. Wszyscy eksperci na X uczepili sie tego USG, tymczasem czulosc tej metody w przegapionym AMI jest niska, a wynik negatywny nic nie wnosi. Dodatkowo, jesli tak sie stalo, ze dziecko na SOR juz faktycznie brzuch nie bolal, bo martwica sie dokonala, lekarz mogl nie widziec wskazania do badania USG.

Co do weterynarzy, ciesze sie, ze robia USG swoim pupilom, ale to ma sie nijak do medycznej dyskusji na temat wskazan do tego badania u ludzi.

Internauta o braku dostępu do medycyny

Nie wiem jak jest teraz, ale kiedy studiowalem medycyne, umiejetnosc wykonania USG j. brzusznej u dzieci nie byla czescia wyksztalcenia podstawowego. Czy opisywane zdarzenie dotyczy lekarza medycyny ratunkowej i czy maja w programie specjalizacji USG j. brzusznej dzieci, trzeba… — Lukasz Krajnik (@Lukasz_Krajnik) October 13, 2026

Właśnie umieralnie powiatowe są jednym z powodów, dla których nie chce opuszczać Warszawy.

Gdyby coś poważnego stało się mi lub komuś z rodziny, to karetka zawiezie do najbliższego szpitala, czyli umieralni powiatowej. Jak sami moi znajomi lekarze zauważali, to właśnie tam idą pazerni, pracowici (bilokacja, wały z dokumentacją) debile. Co niestety kończy się często jak w Grodzisku Mazowieckim.

W Warszawie jest jednak dużo całkiem sensownych lekarzy. Plus różnorodność szpitali. Jak mnie zleją na sorze na żwirkach, to w 20 minut podjadę na Kopernika, a stamtąd w kolejne 15 minut na Nieklanska. Do tego dochodzi duży wybór gabinetów prywatnych i wizyt domowych, gdzie konował za 500 PLN za wizytę jest w stanie załatwić priorytetowe wejście do swojego szpitala. Więc właśnie w takich sytuacjach, gdy każda godzina ma znaczenie, to plentum możliwości jest na wagę złota.

Nie znaczy to, że Warszawa to pewniak w temacie konowałów, ale po prostu zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Jak się mieszka na Wypizdowie, to mamy albo szpital powiatowy z debilami na pokładzie albo lokalny POZ przerobiony na maszynke do kupowania kurnikow na wynajem albo musimy zapitalac 50 km do cywilizacji - nie jest to łatwa decyzja gdy mamy gorączkujące, wymiotujące dziecko i nie wiemy, czy to rotawirus, czy coś wymagającego natychmiastowej operacji brzucha.