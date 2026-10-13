REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » W szpitalu nie zrobili dziecku badania USG. Zadośćuczynienie w uproszczony sposób [Prawa pacjenta]

W szpitalu nie zrobili dziecku badania USG. Zadośćuczynienie w uproszczony sposób [Prawa pacjenta]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2026, 16:14
[Data aktualizacji 14 października 2026, 14:14]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Lekarz nie przeprowadził uzasadnionych badań obrazowych - USG, RTG, TK. W sądzie uproszczone przepisy na takie sytuacje
Lekarz nie przeprowadził uzasadnionych badań obrazowych - USG, RTG, TK. W sądzie uproszczone przepisy na takie sytuacje
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Informacja o śmierci 3,5-latka, której być może można byłoby uniknąć, gdyby „na wejściu” do szpitala w Grodzisku Mazowieckim wykonano badanie USG/RTG, jest od kilkudziesięciu godzin ważnym tematem w mediach społecznościowych. Wszyscy chyba mamy świadomość, że wprowadzone w Polsce ograniczenie w dostępie do badań diagnostycznych dotyczy nie tylko drogowskazowych, drogich tomografii komputerowych i rezonansów magnetycznych, ale tak podstawowych (i tanich) badań jak USG czy RTG. I że nie dotyczy to powiatowego szpitala na Podkarpaciu albo Podlasiu, ale placówki położonej 20 km od Warszawy. Jeden z częstych komentarzy, jakie widziałem, to: „Weterynarze robią kotom i psom USG i RTG w pół godziny”. Nawet jeżeli 3,5-latka nie można było uratować, to wszyscy zapamiętamy, że standardem staje się leczenie „na czuja” z pominięciem badań obrazowych. I mamy pytania, czy jest to jeszcze leczenie, czy tylko „leczenie”. I jest nas kilka milionów osób podobnie widzących tę historię.

Prawo chroni nas przed lekarzami i szpitalami, które niewłaściwie leczą

W tradycyjnym prawie (czyli kodeks cywilny) poszkodowany pacjent pozywa lekarza/szpital o zadośćuczynienie. Wykazuje w sądzie jaką szkodę poniósł. Pacjent musi wykazać, że niewykonanie USG spowodowało uszczerbek w jego zdrowiu (najlepiej trwały). Przeprowadzenie takiego dowodu jest bardzo trudne bo lekarz/szpital twierdzą (z reguły), że nawet, gdyby odbyło się badanie USG, to deficyt w organizmie i tak powstałby. Powoływany jest biegły. Proces trwa z wszystkimi instancjami 10 lat.

REKLAMA

REKLAMA

I to tradycyjne prawo nie działało. Wymyślono więc inne podejście i zapisane je w ustawie o prawach pacjenta - link do ustawy

W tym podejściu nie trzeba wykazać poniesienia szkody, tylko fakt, że odmówiono nam dostępu do standardu badań i leczenia właściwego w roku 2026 r. dla bogatego kraju UE

W sprawie 3,5-latka wystarczy wykazać, że standardem wobec objawów chorego dziecka jest badanie USG. Nie ma znaczenia, czy badanie to uratowałoby mu życie. Wynika to z poniższego art. 6 ustawy o prawach pacjenta.

Podstawa prawna

Art. 6. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Jeżeli lekarz/szpital naruszył ten przepis, otwiera się droga dla poniższych przepisów:

REKLAMA

Podstawa prawna

Art. 4. 1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna

Art. 448 kodeksu cywilnego

§ 1. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

-, które pozwalają na dochodzenie pieniędzy za takie nadużycia jak niewykonanie badania USG przez lekarza/szpital. I nie muszą to być tak poważne i dramatyczne wydarzenia jak w Grodzisku Mazowieckim. To mogą być zwykłe niestety w Polsce incydenty z odmową przeprowadzenia badań, gdy były uzasadnione. Te przepisy chronią dostęp do współczesnej medycyny w każdym przypadku, gdy lekarz zastosował standard ze średniowiecza, a nie roku 2026-ego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dwugłos lekarzy w sprawie śmierci dziecka w Grodzisku Maz.

Dr. Krzysztof Pujdak (kardiolog)

3 uwagi do tej bulwersującej tragedii

1. Podobno polski system dyżurowy gwarantuje wspaniałą opiekę, bo na każdym oddziale siedzi (albo leży) specjalista. Tutaj troszkę słabo to wyszło. Co to za specjalista, który nie potrafi wykonać podstawowego USG brzucha i wykorzystać go do oceny własnego pacjenta? Przecież to są jaja. Tłumaczenie, że nie wykonano USG, bo nie było radiologa, pokazuje dokładnie to, o czym mówię od dawna: uzależnienie podstawowej diagnostyki ultrasonograficznej od obecności radiologa jest postsowiecką patologią organizacyjną. Klinicysta powinien umieć posługiwać się USG w zakresie swojej pracy. Brak tej umiejętności, połączony z brakiem skutecznego sposobu uzyskania pilnego badania, to blamaż. Sama obecność specjalisty na oddziale niczego nie gwarantuje, jeśli za tytułem nie idą konkretne umiejętności i decyzje.

2. Jeżeli tłumaczenie pani profesor, konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej, brzmi: „nie było chirurgii dziecięcej, więc i tak nie dałoby się pomóc”, to jest to postsowieckie myślenie w pełnej krasie. Brak odpowiedniego szyldu nad oddziałem nie zwalnia z rozpoznania zagrożenia, rozpoczęcia leczenia i zorganizowania pomocy.

3. „If all you have is a hammer, everything looks like a nail”. Jeśli masz tylko młotek, wszystko wygląda jak gwóźdź. Co jest koronną dyscypliną pediatrów? Szczepienia. Potem wszędzie dopatrują się groźnych, choć rzadkich chorób zakaźnych. Do tego biegunki przy nietolerancjach pokarmowych, pierwsze manifestacje cukrzycy: akurat rozpoznanie hiperglikemii nie wymaga diagnostycznej wirtuozerii. A gdzie myślenie o podstawowych przyczynach chirurgicznych? Gdzie w diagnostyce różnicowej niedrożność jelit?

Jak powinno to wyglądać w sprawnie działającym szpitalu, choćby w Niemczech? Lekarz na izbie przyjęć rozpoznaje, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. Rozpoczyna diagnostykę. Jeżeli sam nie potrafi wykonać lub zinterpretować USG, wzywa odpowiednio przygotowanego kolegę, tutaj na przykład pediatrę albo zwykłego chirurga ogólnego (żadnego "dziecięcego)" będącego w szpitalu lub, jeśli rzecz wydarza się po normalnych godzinach pracy (np. 17-7:30), dyżurującego pod telefonem i po to przyjeżdżającego właśnie do szpitala

W razie wskazań wykonuje się kolejne badania i następnie zapada decyzja o operacji na miejscu, jeśli są odpowiednie kompetencje i warunki, albo o natychmiastowym przekazaniu dziecka do właściwego ośrodka. W wypadku niedrożności, to każdy szpital powiatowy może to operować. Wystarczy chirurgia i anestezjologia.

Ten przypadek woła o pomstę do nieba. Błędy ludzkie zdarzają się wszędzie, również w systemie, w którym pracuję. Ale tłumaczenia, że nie było radiologa, nie było oddziału, nie było odpowiedniej specjalizacji i dlatego nic nie można było zrobić są po prostu bulwersujące.

Łukasz Krajnik

Nie wiem jak jest teraz, ale kiedy studiowalem medycyne, umiejetnosc wykonania USG j. brzusznej u dzieci nie byla czescia wyksztalcenia podstawowego. Czy opisywane zdarzenie dotyczy lekarza medycyny ratunkowej i czy maja w programie specjalizacji USG j. brzusznej dzieci, trzeba by sprawdzic.

Inna sprawa, i powtarzam juz kolejny raz. Wszyscy eksperci na X uczepili sie tego USG, tymczasem czulosc tej metody w przegapionym AMI jest niska, a wynik negatywny nic nie wnosi. Dodatkowo, jesli tak sie stalo, ze dziecko na SOR juz faktycznie brzuch nie bolal, bo martwica sie dokonala, lekarz mogl nie widziec wskazania do badania USG.

Co do weterynarzy, ciesze sie, ze robia USG swoim pupilom, ale to ma sie nijak do medycznej dyskusji na temat wskazan do tego badania u ludzi.

Internauta o braku dostępu do medycyny

Właśnie umieralnie powiatowe są jednym z powodów, dla których nie chce opuszczać Warszawy.

Gdyby coś poważnego stało się mi lub komuś z rodziny, to karetka zawiezie do najbliższego szpitala, czyli umieralni powiatowej. Jak sami moi znajomi lekarze zauważali, to właśnie tam idą pazerni, pracowici (bilokacja, wały z dokumentacją) debile. Co niestety kończy się często jak w Grodzisku Mazowieckim.

W Warszawie jest jednak dużo całkiem sensownych lekarzy. Plus różnorodność szpitali. Jak mnie zleją na sorze na żwirkach, to w 20 minut podjadę na Kopernika, a stamtąd w kolejne 15 minut na Nieklanska. Do tego dochodzi duży wybór gabinetów prywatnych i wizyt domowych, gdzie konował za 500 PLN za wizytę jest w stanie załatwić priorytetowe wejście do swojego szpitala. Więc właśnie w takich sytuacjach, gdy każda godzina ma znaczenie, to plentum możliwości jest na wagę złota.

Nie znaczy to, że Warszawa to pewniak w temacie konowałów, ale po prostu zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Jak się mieszka na Wypizdowie, to mamy albo szpital powiatowy z debilami na pokładzie albo lokalny POZ przerobiony na maszynke do kupowania kurnikow na wynajem albo musimy zapitalac 50 km do cywilizacji - nie jest to łatwa decyzja gdy mamy gorączkujące, wymiotujące dziecko i nie wiemy, czy to rotawirus, czy coś wymagającego natychmiastowej operacji brzucha.

Powiązane
Pacjenci szpitala przez ponad rok nie mieli prysznica na oddziale, bo szpital zwlekał z remontem
Pacjenci szpitala przez ponad rok nie mieli prysznica na oddziale, bo szpital zwlekał z remontem
Rząd: 240 zł brutto maksymalnie dla pracownika medycznego. Obowiązkowe zatrudnienie lekarzy w szpitalach
Rząd: 240 zł brutto maksymalnie dla pracownika medycznego. Obowiązkowe zatrudnienie lekarzy w szpitalach
Dramatyczna sytuacja w szpitalach powiatowych. Samorządy zarzucają rządowi i NFZ bierność
Dramatyczna sytuacja w szpitalach powiatowych. Samorządy zarzucają rządowi i NFZ bierność
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec z bezkarnością w sieci? Nielegalne treści będą znikać szybciej. Co oznacza DSA dla użytkowników?
14 paź 2026

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że senat przyjął ustawę, która ma usprawnić reagowanie na najpoważniejsze przestępstwa w internecie. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość natychmiastowego wykonania decyzji o blokowaniu określonych nielegalnych treści na wniosek prokuratora lub Policji.
Okulary lub szkła kontaktowe dla pracownika. Kiedy zwrot kosztów przez pracodawcę?
14 paź 2026

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, jeśli są one niezbędne do pracy przy monitorze ekranowym. Zwrot kosztów zakupu odbywa się na podstawie faktury. Czy pracownik ma prawo do refundacji zarówno okularów korygujących wzrok, jak i szkieł kontaktowych?
Pilna decyzja Ministra Sprawiedliwości. Trzej znani sędziowie natychmiast odsunięci od obowiązków
14 paź 2026

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął radykalne kroki wobec kluczowych postaci polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Piotr Schab, Michał Lasota oraz Przemysław W. Radzik – zostali objęci nakazem natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych. Decyzja ta ma związek z poważnymi zarzutami Prokuratury Krajowej i podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych. Co dokładnie zarzuca się sędziom i co oznacza dla nich ta decyzja?
MRiRW: do 3000 zł za 1 ha dla rolników za szkody pogodowe i wsparcie dla hodowców. Wnioski od 22 października
14 paź 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, będą mogli otrzymać nawet do 3 tys. zł na hektar. Nowe wsparcie obejmie także hodowców trzody chlewnej oraz gospodarstwa, które mają trudności ze spłatą zobowiązań. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przygotowane przez resort rolnictwa, które przewiduje pięć form pomocy, w tym dopłaty do zakupu loszek hodowlanych i oprocentowania kredytów. Pierwsze wnioski o wsparcie rolnicy będą mogli składać od 22 października do 16 listopada 2026 r.

REKLAMA

Odszkodowanie dla pacjenta bez badań. W sądzie uproszczone przepisy na takie sytuacje
13 paź 2026

Informacja o śmierci 3,5-latka, której być może można byłoby uniknąć, gdyby „na wejściu” do szpitala w Grodzisku Mazowieckim wykonano badanie USG/RTG, jest od kilkudziesięciu godzin ważnym tematem w mediach społecznościowych. Wszyscy chyba mamy świadomość, że wprowadzone w Polsce ograniczenie w dostępie do badań diagnostycznych dotyczy nie tylko drogowskazowych, drogich tomografii komputerowych i rezonansów magnetycznych, ale tak podstawowych (i tanich) badań jak USG czy RTG. I że nie dotyczy to powiatowego szpitala na Podkarpaciu albo Podlasiu, ale placówki położonej 20 km od Warszawy. Jeden z częstych komentarzy, jakie widziałem, to: „Weterynarze robią kotom i psom USG i RTG w pół godziny”. Nawet jeżeli 3,5-latka nie można było uratować, to wszyscy zapamiętamy, że standardem staje się leczenie „na czuja” z pominięciem badań obrazowych. I mamy pytania, czy jest to jeszcze leczenie, czy tylko „leczenie”. I jest nas kilka milionów osób podobnie widzących tę historię.
Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności. Jak wziąć udział w konsultacjach?
13 paź 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w konsultacjach online dotyczących przyszłego modelu orzekania o niepełnosprawności. Warsztaty odbędą się od 21 października do 13 listopada 2026 roku.
Matowe biurko, podnóżek i specjalne monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek zapewnić każdemu. Nie tylko to przysługuje pracownikowi
14 paź 2026

Pracodawca musi tak zorganizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, żeby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Należy zapewnić nie tylko komputer i monitor, ale także odpowiedni stół, fotel oraz mysz i klawiaturę. Czy pracodawca musi zapewnić podnóżek dla pracownika?
Orzeczenie bez wychodzenia z domu. W ustawie na żądanie ZUS przymusowe obserwacje w szpitalu i nakaz dodatkowych badań
14 paź 2026

Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy można zdobyć w formie e-wizyty. Nowelizacja wprowadziła podstawy do e-wizyt na komisji orzeczniczej ZUS. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujesz się przez Internet, uwierzytelniasz prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiasz z lekarzem - podstawą orzeczenia są dokumenty analizowane przez lekarza orzecznika. Nie potrzebuje on kontaktu fizycznego z wnioskującym o orzeczenie.

REKLAMA

Pożar, powódź, wakacje, impreza nastolatka. Czy Twoje oszczędności i dokumenty trzymane w domu są bezpieczne?
13 paź 2026

Wesele córki. Dwa tygodnie w sierpniu nad morzem. Ekipa, która przez trzy dni kładzie panele w całym mieszkaniu. Każda z tych sytuacji ma niewiele wspólnego z bezpieczeństwem majątku, a jednak w każdej z nich dom na chwilę przestaje być tylko domem. Staje się przestrzenią, przez którą przechodzi więcej osób niż zwykle, częściej stoi pusty niż zwykle, albo jedno i drugie naraz. Nikt tego nie planuje jako zagrożenie. Nikt tak tego nie odczuwa w danym momencie. A mimo to właśnie w tych momentach dom najwyraźniej pokazuje, do czego został zaprojektowany. I do czego nie.
Nawet 1600 zł na dziecko zamiast 800 plus. Nowy wzór matematyczny trafił do Sejmu
14 paź 2026

Do Sejmu trafił rewolucyjny projekt obywatelski, który proponuje całkowite zburzenie dotychczasowych zasad przyznawania flagowego świadczenia wychowawczego. Nowa propozycja zakłada rezygnację ze sztywnej, równej dla wszystkich kwoty wsparcia. Zamiast tego miałby pojawić się płynny algorytm oparty na kondycji polskiej gospodarki. Zmiana ta sprawiłaby, że wysokość miesięcznych przelewów rosłaby automatycznie wraz ze wzrostem średniej krajowej oraz... liczbą posiadanych dzieci. W efekcie portfele wielu rodziców mogłyby mocno przybrać na wadze, a w przypadku większych rodzin stawka na jednego potomka wzrosłaby dwukrotnie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA