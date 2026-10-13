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MRiRW: do 3000 zł na hektar dla rolników za szkody pogodowe i wsparcie dla hodowców. Wnioski od 22 października

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13 października 2026, 20:50
Susza na polu
MRiRW: do 3000 zł na hektar dla rolników za szkody pogodowe i wsparcie dla hodowców. Wnioski od 22 października
Shutterstock

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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, będą mogli otrzymać nawet do 3 tys. zł na hektar. Nowe wsparcie obejmie także hodowców trzody chlewnej oraz gospodarstwa, które mają trudności ze spłatą zobowiązań. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przygotowane przez resort rolnictwa, które przewiduje pięć form pomocy, w tym dopłaty do zakupu loszek hodowlanych i oprocentowania kredytów. Pierwsze wnioski o wsparcie rolnicy będą mogli składać od 22 października do 16 listopada 2026 r.

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Pomoc dla rolników: do 3 tys. zł na hektar, wsparcie dla hodowców i dopłaty do kredytów

- Wprowadzamy konkretne formy pomocy, których rolnicy potrzebują, by odbudować potencjał produkcyjny, utrzymać hodowlę i poradzić sobie ze spłatą zobowiązań. Chcemy, aby wsparcie trafiało tam, gdzie jest potrzebne i pomagało rolnikom kontynuować ich pracę - podkreśla minister rolnictwa Stefan Krajewski.

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Do 3 tys. zł na hektar za szkody pogodowe w uprawach

Pomoc obejmie rolników, którzy w 2026 r. ponieśli straty w uprawach z powodu przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego lub huraganu. Warunkiem otrzymania wsparcia będą szkody przekraczające 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie.

Wysokość pomocy będzie zależeć od skali strat:
3000 zł/ha - jeśli straty wyniosły co najmniej 70 proc. plonu z powodu przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego lub huraganu;
2000 zł/ha - jeśli straty wyniosły od 50 proc. do poniżej 70 proc. plonu z powodu przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego lub huraganu;
1000 zł/ha - jeśli straty wyniosły od 30 proc. do poniżej 50 proc. plonu z powodu tych samych zjawisk.

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez czerwcowe upały

Osobne wsparcie otrzymają rolnicy, których uprawy ucierpiały z powodu wysokiej temperatury - co najmniej 37 st. C - w dniach 27-29 czerwca 2026 r.

Pomoc obejmie uprawy położone na obszarach wskazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), gdzie wystąpienie szkód potwierdził właściwy wojewoda.

Stawki pomocy wyniosą:
1000 zł/ha - dla upraw chmielu, malin, jeżyn, porzeczek, jagód, żurawiny, świdośliwy, truskawek, poziomek, agrestu i borówek;
300 zł/ha - dla upraw cebuli, ogórków, pomidorów, selera, fasoli i grochu.

Wysokość wsparcia będzie zależeć od powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody.

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2 tys. zł na zakup loszki hodowlanej

Rolnicy będą mogli również otrzymać dofinansowanie do zakupu loszek hodowlanych w wieku do 12 miesięcy, które mają świadectwo zootechniczne.

Pomoc wyniesie 2000 zł na sztukę. ARiMR wypłaci ją w dwóch ratach po 1000 zł - pierwszą po złożeniu wniosku, a drugą po ośmiu miesiącach.

Warunkiem wypłaty drugiej raty będzie utrzymanie w siedzibie stada co najmniej takiej samej liczby loszek hodowlanych lub loch jak w dniu złożenia wniosku.

Do wniosku rolnik dołączy dokument zakupu i kopię świadectwa zootechnicznego. Pomoc na zakup tej samej loszki będzie przysługiwać tylko raz. W 2026 r. pomoc obejmie zwierzęta zakupione w roku złożenia wniosku.

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1000 zł na każdą zarejestrowaną lochę

Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń otrzymają 1000 zł na każdą zarejestrowaną lochę, której oznakowanie kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym zgłosili do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

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Dopłaty do oprocentowania kredytów od 1 stycznia 2027 r.

Rolnicy, których przychody spadły o co najmniej 30 proc. z powodu szkód w uprawach, chorób zwierząt lub spadku cen produktów rolnych, będą mogli skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów na spłatę zobowiązań związanych z działalnością rolniczą. Pomoc obejmie zobowiązania podjęte nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o kredyt.

W przypadku szkód pogodowych pomoc obejmie m.in. straty spowodowane suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym, powodzią lub huraganem. Rozporządzenie określa wymagany poziom strat i sposób ich potwierdzenia.

Kredyt objęty pomocą nie będzie mógł przekroczyć wartości zobowiązań ani 3 mln zł na gospodarstwo lub dział specjalny produkcji rolnej. Rolnik będzie płacił oprocentowanie w wysokości 3 proc., a pozostałą część pokryje ARiMR. Dopłaty będą mogły obowiązywać do 10 lat.

Wyższe dopłaty do zakupu rasowych buhajów

Hodowcy bydła mięsnego będą mogli liczyć na wyższe wsparcie do zakupu rasowych buhajów. Dopłata wzrośnie z 5 do 7 tys. zł. Ma to sprzyjać poprawie jakości produkowanej wołowiny i zwiększeniu konkurencyjności gospodarstw.

Terminy składania wniosków

Od 22 października do 16 listopada 2026 r. rolnicy będą mogli składać wnioski elektronicznie, za pośrednictwem systemu ARiMR, o:
- pomoc za szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, gradem, deszczem nawalnym lub huraganem;
- pomoc dla producentów poszkodowanych przez wysokie temperatury w dniach 27-29 czerwca 2026 r.;
- wsparcie dla hodowców, którzy zgłosili oznakowanie loch indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu loszek hodowlanych MRiRW ogłosić ma w innym komunikacie.

Ważne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia też, że pomoc finansowa dla rolników na zakup loszek hodowlanych, wsparcie na zarejestrowane lochy oraz dopłaty do oprocentowania kredytów będą udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis w rolnictwie.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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MRiRW: do 3000 zł na hektar dla rolników za szkody pogodowe i wsparcie dla hodowców. Wnioski od 22 października
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, będą mogli otrzymać nawet do 3 tys. zł na hektar. Nowe wsparcie obejmie także hodowców trzody chlewnej oraz gospodarstwa, które mają trudności ze spłatą zobowiązań. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przygotowane przez resort rolnictwa, które przewiduje pięć form pomocy, w tym dopłaty do zakupu loszek hodowlanych i oprocentowania kredytów. Pierwsze wnioski o wsparcie rolnicy będą mogli składać od 22 października do 16 listopada 2026 r.
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