Pilna decyzja Ministra Sprawiedliwości. Trzej znani sędziowie natychmiast odsunięci od obowiązków

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął radykalne kroki wobec kluczowych postaci polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Piotr Schab, Michał Lasota oraz Przemysław W. Radzik – zostali objęci nakazem natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych. Decyzja ta ma związek z poważnymi zarzutami Prokuratury Krajowej i podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych. Co dokładnie zarzuca się sędziom i co oznacza dla nich ta decyzja?

Nagły ruch resortu sprawiedliwości. Dlaczego minister musiał interweniować?

Resort sprawiedliwości napisał w najnowszym swoim komunikacie, że „Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Michała Lasoty, Piotra Schaba i Przemysława W. Radzika. Decyzje zostały podjęte w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez nich czynów zabronionych oraz koniecznością ochrony powagi sądu i istotnych interesów służby”.

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MS wyjaśnia decyzje w ten sposób: „Zarządzenia zostały wydane na podstawie art. 130 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przewidują natychmiastową przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez wskazanych sędziów do czasu wydania uchwał przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej jednak niż na miesiąc. Podstawą decyzji były wnioski Prokuratury Krajowej z 9 października 2026 r. o podjęcie uchwał zezwalających na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej.” Poniżej dalszy ciąg komunikatu w tej sprawie.

Poważne zarzuty wobec sędziego Michała Lasoty

Przekroczenie uprawnień poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości 29 lipca 2025 r. oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych i uczestniczenie w posiedzeniach przed Sądem Najwyższym (art. 227 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k.);

Piotr Schab pod lupą śledczych. Chodzi o przekroczenie uprawnień

Przekroczenie uprawnień poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 25 kwietnia 2025 r. oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych, rozpoznawanie skarg i kierowanie pism do innych organów (art. 227 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k.);

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Ukrywanie akt i bezpodstawne śledztwa? Długa lista zarzutów wobec Przemysława W. Radzika

Ukrywanie akt postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec jednego z sędziów poprzez odmowę ich przekazania rzecznikowi dyscyplinarnemu wyznaczonemu przez Ministra Sprawiedliwości (art. 276 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k.);

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Przekroczenie uprawnień poprzez bezpodstawne wszczęcie trzech postępowań dyscyplinarnych wobec jednego z sędziów i przedstawienie mu zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju państwa, pomimo wiedzy, że zarzucane czyny nie zostały popełnione (art. 231 § 1 k.k.);

Ukrywanie akt trzech postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec jednego sędziego poprzez odmowę ich przekazania rzecznikowi dyscyplinarnemu wyznaczonemu przez Ministra Sprawiedliwości, pomimo utraty uprawnień do prowadzenia tych spraw (art. 276 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.);

Przekroczenie uprawnień poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości 4 kwietnia 2025 r. oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych i kierowanie pism do innych organów (art. 227 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.).

Co dalej z zawieszonymi sędziami? Procedura ruszyła

Zgodnie z art. 130 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości może zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego, jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków.

Minister Sprawiedliwości uznał, że przesłanki te zachodzą w odniesieniu do wszystkich trzech sędziów. O wydaniu zarządzeń zawiadomiono Sąd Najwyższy, przekazując ich odpisy w celu podjęcia uchwał w trybie art. 130 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych nie przesądza o winie sędziów. Jest środkiem przewidzianym w ustawie, służącym ochronie powagi sądu.

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości