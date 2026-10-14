REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Pilna decyzja Ministra Sprawiedliwości. Trzej znani sędziowie natychmiast odsunięci od obowiązków

Pilna decyzja Ministra Sprawiedliwości. Trzej znani sędziowie natychmiast odsunięci od obowiązków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 października 2026, 11:41
oprac. Adam Kuchta
Waldemar Żurek prokuratura
Nagły ruch resortu sprawiedliwości. Dlaczego minister musiał interweniować?
Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął radykalne kroki wobec kluczowych postaci polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Piotr Schab, Michał Lasota oraz Przemysław W. Radzik – zostali objęci nakazem natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych. Decyzja ta ma związek z poważnymi zarzutami Prokuratury Krajowej i podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych. Co dokładnie zarzuca się sędziom i co oznacza dla nich ta decyzja?

Nagły ruch resortu sprawiedliwości. Dlaczego minister musiał interweniować?

Resort sprawiedliwości napisał w najnowszym swoim komunikacie, że „Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Michała Lasoty, Piotra Schaba i Przemysława W. Radzika. Decyzje zostały podjęte w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez nich czynów zabronionych oraz koniecznością ochrony powagi sądu i istotnych interesów służby”.

REKLAMA

REKLAMA

MS wyjaśnia decyzje w ten sposób: „Zarządzenia zostały wydane na podstawie art. 130 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przewidują natychmiastową przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez wskazanych sędziów do czasu wydania uchwał przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej jednak niż na miesiąc. Podstawą decyzji były wnioski Prokuratury Krajowej z 9 października 2026 r. o podjęcie uchwał zezwalających na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej.” Poniżej dalszy ciąg komunikatu w tej sprawie.

Poważne zarzuty wobec sędziego Michała Lasoty

Przekroczenie uprawnień poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości 29 lipca 2025 r. oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych i uczestniczenie w posiedzeniach przed Sądem Najwyższym (art. 227 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k.);

Piotr Schab pod lupą śledczych. Chodzi o przekroczenie uprawnień

Przekroczenie uprawnień poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 25 kwietnia 2025 r. oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych, rozpoznawanie skarg i kierowanie pism do innych organów (art. 227 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k.);

REKLAMA

Ukrywanie akt i bezpodstawne śledztwa? Długa lista zarzutów wobec Przemysława W. Radzika

Ukrywanie akt postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec jednego z sędziów poprzez odmowę ich przekazania rzecznikowi dyscyplinarnemu wyznaczonemu przez Ministra Sprawiedliwości (art. 276 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k.);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przekroczenie uprawnień poprzez bezpodstawne wszczęcie trzech postępowań dyscyplinarnych wobec jednego z sędziów i przedstawienie mu zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju państwa, pomimo wiedzy, że zarzucane czyny nie zostały popełnione (art. 231 § 1 k.k.);

Ukrywanie akt trzech postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec jednego sędziego poprzez odmowę ich przekazania rzecznikowi dyscyplinarnemu wyznaczonemu przez Ministra Sprawiedliwości, pomimo utraty uprawnień do prowadzenia tych spraw (art. 276 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.);

Przekroczenie uprawnień poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości 4 kwietnia 2025 r. oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych i kierowanie pism do innych organów (art. 227 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.).

Co dalej z zawieszonymi sędziami? Procedura ruszyła

Zgodnie z art. 130 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości może zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego, jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków.

Minister Sprawiedliwości uznał, że przesłanki te zachodzą w odniesieniu do wszystkich trzech sędziów. O wydaniu zarządzeń zawiadomiono Sąd Najwyższy, przekazując ich odpisy w celu podjęcia uchwał w trybie art. 130 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych nie przesądza o winie sędziów. Jest środkiem przewidzianym w ustawie, służącym ochronie powagi sądu.

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Zobacz również:
Powiązane
Emerytura rolnicza z KRUS. Sprawdź, komu przysługuje, jak łączyć ją z ZUS i jakie dokumenty musisz złożyć, aby otrzymać świadczenie
Emerytura rolnicza z KRUS. Sprawdź, komu przysługuje, jak łączyć ją z ZUS i jakie dokumenty musisz złożyć, aby otrzymać świadczenie
Nowy bon 2500 zł dla seniorów wchodzi już w życie. Wiemy, kto otrzyma pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności
Nowy bon 2500 zł dla seniorów wchodzi już w życie. Wiemy, kto otrzyma pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pilna decyzja Ministra Sprawiedliwości. Trzej znani sędziowie natychmiast odsunięci od obowiązków
14 paź 2026

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął radykalne kroki wobec kluczowych postaci polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Piotr Schab, Michał Lasota oraz Przemysław W. Radzik – zostali objęci nakazem natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych. Decyzja ta ma związek z poważnymi zarzutami Prokuratury Krajowej i podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych. Co dokładnie zarzuca się sędziom i co oznacza dla nich ta decyzja?
MRiRW: do 3000 zł na hektar dla rolników za szkody pogodowe i wsparcie dla hodowców. Wnioski od 22 października
13 paź 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, będą mogli otrzymać nawet do 3 tys. zł na hektar. Nowe wsparcie obejmie także hodowców trzody chlewnej oraz gospodarstwa, które mają trudności ze spłatą zobowiązań. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przygotowane przez resort rolnictwa, które przewiduje pięć form pomocy, w tym dopłaty do zakupu loszek hodowlanych i oprocentowania kredytów. Pierwsze wnioski o wsparcie rolnicy będą mogli składać od 22 października do 16 listopada 2026 r.
Odszkodowanie dla pacjenta bez badań. W sądzie uproszczone przepisy na takie sytuacje
13 paź 2026

Informacja o śmierci 3,5-latka, której być może można byłoby uniknąć, gdyby „na wejściu” do szpitala w Grodzisku Mazowieckim wykonano badanie USG/RTG, jest od kilkudziesięciu godzin ważnym tematem w mediach społecznościowych. Wszyscy chyba mamy świadomość, że wprowadzone w Polsce ograniczenie w dostępie do badań diagnostycznych dotyczy nie tylko drogowskazowych, drogich tomografii komputerowych i rezonansów magnetycznych, ale tak podstawowych (i tanich) badań jak USG czy RTG. I że nie dotyczy to powiatowego szpitala na Podkarpaciu albo Podlasiu, ale placówki położonej 20 km od Warszawy. Jeden z częstych komentarzy, jakie widziałem, to: „Weterynarze robią kotom i psom USG i RTG w pół godziny”. Nawet jeżeli 3,5-latka nie można było uratować, to wszyscy zapamiętamy, że standardem staje się leczenie „na czuja” z pominięciem badań obrazowych. I mamy pytania, czy jest to jeszcze leczenie, czy tylko „leczenie”. I jest nas kilka milionów osób podobnie widzących tę historię.
Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności. Jak wziąć udział w konsultacjach?
13 paź 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w konsultacjach online dotyczących przyszłego modelu orzekania o niepełnosprawności. Warsztaty odbędą się od 21 października do 13 listopada 2026 roku.

REKLAMA

Matowe biurko, podnóżek i specjalne monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek zapewnić każdemu. Nie tylko to przysługuje pracownikowi
14 paź 2026

Pracodawca musi tak zorganizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, żeby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Należy zapewnić nie tylko komputer i monitor, ale także odpowiedni stół, fotel oraz mysz i klawiaturę. Czy pracodawca musi zapewnić podnóżek dla pracownika?
Orzeczenie bez wychodzenia z domu. W ustawie na żądanie ZUS przymusowe obserwacje w szpitalu i nakaz dodatkowych badań
14 paź 2026

Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy można zdobyć w formie e-wizyty. Nowelizacja wprowadziła podstawy do e-wizyt na komisji orzeczniczej ZUS. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujesz się przez Internet, uwierzytelniasz prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiasz z lekarzem - podstawą orzeczenia są dokumenty analizowane przez lekarza orzecznika. Nie potrzebuje on kontaktu fizycznego z wnioskującym o orzeczenie.
Pożar, powódź, wakacje, impreza nastolatka. Czy Twoje oszczędności i dokumenty trzymane w domu są bezpieczne?
13 paź 2026

Wesele córki. Dwa tygodnie w sierpniu nad morzem. Ekipa, która przez trzy dni kładzie panele w całym mieszkaniu. Każda z tych sytuacji ma niewiele wspólnego z bezpieczeństwem majątku, a jednak w każdej z nich dom na chwilę przestaje być tylko domem. Staje się przestrzenią, przez którą przechodzi więcej osób niż zwykle, częściej stoi pusty niż zwykle, albo jedno i drugie naraz. Nikt tego nie planuje jako zagrożenie. Nikt tak tego nie odczuwa w danym momencie. A mimo to właśnie w tych momentach dom najwyraźniej pokazuje, do czego został zaprojektowany. I do czego nie.
Nawet 1600 zł na dziecko zamiast 800 plus. Nowy wzór matematyczny trafił do Sejmu
14 paź 2026

Do Sejmu trafił rewolucyjny projekt obywatelski, który proponuje całkowite zburzenie dotychczasowych zasad przyznawania flagowego świadczenia wychowawczego. Nowa propozycja zakłada rezygnację ze sztywnej, równej dla wszystkich kwoty wsparcia. Zamiast tego miałby pojawić się płynny algorytm oparty na kondycji polskiej gospodarki. Zmiana ta sprawiłaby, że wysokość miesięcznych przelewów rosłaby automatycznie wraz ze wzrostem średniej krajowej oraz... liczbą posiadanych dzieci. W efekcie portfele wielu rodziców mogłyby mocno przybrać na wadze, a w przypadku większych rodzin stawka na jednego potomka wzrosłaby dwukrotnie.

REKLAMA

Zachowek dla wnuka po babci, dziadku. Czy się należy?
13 paź 2026

Przepisy jasno określają sytuacje, w których możliwe jest uzyskanie przez wnuka zachowku po dziadku czy babci. Ile wynosi taki zachowek? Czy dziadkowie mogą wydziedziczyć swoje wnuki? Prezentujemy najważniejsze informacje i proste przykłady.
Spadek, darowizna czy dożywocie? Adwokat radzi jak przekazać majątek, żeby nie zostawić rodzinie problemów
13 paź 2026

Przekazanie mieszkania dziecku, darowizna oszczędności czy pozostawienie majątku w spadku – każda z tych decyzji może mieć konsekwencje nie tylko finansowe, lecz także rodzinne. Brak wcześniejszych ustaleń często prowadzi do sporów między rodzeństwem, roszczeń o zachowek i niepewności co do przyszłości nieruchomości. Jak wskazuje adw. Katarzyna Gabrysiak, warto uporządkować sprawy majątkowe jeszcze za życia, wybierając rozwiązanie, które uwzględnia zarówno potrzeby właściciela, jak i sytuację przyszłych spadkobierców.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA