Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, jeśli są one niezbędne do pracy przy monitorze ekranowym. Zwrot kosztów zakupu odbywa się na podstawie faktury. Czy pracownik ma prawo do refundacji zarówno okularów korygujących wzrok, jak i szkieł kontaktowych?

Obowiązek zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych

Według Kodeksu pracy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bhp w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

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W ramach tych obowiązków pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przy czym za pracownika należy uważać każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Badania okulistyczne w ramach badań profilaktycznych

Pracodawca zapewnia okulary lub soczewki kontaktowe korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego. Dlatego w skierowaniu pracownika na badania profilaktyczne muszą wskazać pracę przy monitorze ekranowym.

W przypadku gdy badania okulistyczne przeprowadzone w ramach badań profilaktycznych wykażą potrzebę stosowania okularów lub szkieł kontaktowych, wówczas pracodawca będzie zobowiązany dofinansować pracownikowi ich zakup z własnych środków.

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Ważne Konieczność stosowania okularów lub soczewek kontaktowych podczas pracy, jak i rodzaj zastosowanego w tym zakresie środka zależą od wskazania lekarza zawartego w orzeczeniu lekarskim z badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Okulary czy szkła kontaktowe dla pracownika?

Pracodawca zapewnia pracownikowi albo okulary korygujące wzrok, albo soczewki kontaktowe. Pracownik nie ma prawa do jednoczesnej refundacji zarówno okularów korygujących wzrok, jak i szkieł kontaktowych. Przysługuje mu tylko prawo do zwrotu kosztów jednego bądź drugiego zakupu. Decyzja w zakresie wyboru nie należy do pracodawcy czy pracownika, ale do lekarza przeprowadzającego badanie.

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Szczegółowe kwestie związane ze sposobem realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom okularów i szkieł kontaktowych korygujących wzrok nie są uregulowane przepisami prawa. Oznacza to, że zasady realizacji tego obowiązku powinny być doprecyzowane w regulaminie pracy lub innych wewnętrznych aktach pracodawcy.

Refundacja kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych

Zwrot ma miejsce wtedy, gdy pracownik otrzyma od lekarza medycyny pracy stosowne zaświadczenie, że praca przy komputerze wymaga używania okularów korekcyjnych. Jest to podstawa do refundacji kosztów zakupu okularów przez pracownika. Pracownik powinien dostarczyć pracodawcy fakturę za zakup okularów wystawioną na swoje imię i nazwisko i na tej podstawie pracodawca powinien zwrócić mu pieniądze.

Przepisy prawa pracy nie regulują zagadnienia wysokości dofinansowania zakupu okularów lub szkieł kontaktowych. W przypadku okularów pracodawca zwykle nie pokrywa kosztów zakupu w wysokości zaproponowanej przez pracownika. Należy pamiętać, że przepisy wskazują na obowiązek zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych, a nie dofinansowania. Przy jakichkolwiek wewnętrznych regulacjach w tym zakresie nie można więc określać kwot niepozwalających pracownikowi realnie na nabycie okularów. Tak więc dofinansowanie przez pracodawcę powinno zapewnić zwrot kosztów zakupu standardowych oprawek i szkieł.

Podobne rozwiązanie należy stosować w odniesieniu do szkieł kontaktowych. Należy pamiętać, że do otrzymania dofinansowania, pracownik musi uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, który stwierdzi konieczność stosowania szkieł kontaktowych.

Podstawa prawna