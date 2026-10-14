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Koniec z bezkarnością w sieci? Nielegalne treści będą znikać szybciej. Co oznacza DSA dla użytkowników?

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14 października 2026, 14:00
Koniec z bezkarnością w sieci? Nielegalne treści będą znikać szybciej. Co oznacza DSA dla użytkowników?
Koniec z bezkarnością w sieci? Nielegalne treści będą znikać szybciej. Co oznacza DSA dla użytkowników?
Shutterstock

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Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że senat przyjął ustawę, która ma usprawnić reagowanie na najpoważniejsze przestępstwa w internecie. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość natychmiastowego wykonania decyzji o blokowaniu określonych nielegalnych treści na wniosek prokuratora lub Policji.

Szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, krótsze terminy na przedstawienie dowodów w postępowaniu i wcześniejsze wejście w życie nowych przepisów – to najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). – Nie ma zgody na to, by sprawcy poważnych przestępstw wykorzystywali internet do szerzenia przemocy i gróźb, a ich ofiary pozostawały bez ochrony. Państwo musi mieć skuteczne narzędzia, by szybko reagować na takie zagrożenia. Bezpieczeństwo użytkowników internetu musi być ponad politycznymi podziałami – powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji.

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Nielegalne treści będą szybciej blokowane

Jedna z przyjętych przez Senat poprawek dotyczy wydawania nakazów blokowania nielegalnych treści w internecie. W przypadku treści związanych ze stosowaniem przemocy lub gróźb bezprawnych ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, wyznanie, bezwyznaniowość albo przynależność polityczną decyzje będą podejmować Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a nie sądy. O co chodzi? M.in. o groźby i nękanie w mediach społecznościowych lub na innych platformach internetowych, które mogą stanowić przestępstwo określone w art. 119 § 1 Kodeksu karnego.

Decyzje wykonywalne natychmiast

Kolejna poprawka rozszerza katalog przypadków, w których decyzje o blokowaniu nielegalnych treści będą mogły być wykonywane natychmiast. Dotyczy to treści związanych z przestępstwami takimi jak stosowanie przemocy lub gróźb bezprawnych ze względu na rasę, pochodzenie, wyznanie lub przynależność polityczną, przyjęcie zlecenia zabójstwa, namawianie lub udzielanie pomocy w samobójstwie, a także nakłanianie lub zmuszanie innej osoby do spowodowania u siebie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

– W przypadku najpoważniejszych przestępstw, takich jak przyjęcie zlecenia zabójstwa czy namawianie do samobójstwa, szybka reakcja może uratować czyjeś życie lub zdrowie. Dlatego decyzje o blokowaniu takich treści będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu, jeżeli wniosek złoży prokurator lub Policja. Jest to rozwiązanie wyjątkowe, ograniczone do ściśle określonego katalogu przestępstw – przekazał Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

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Dowody przedstawiane szybciej

Senat przyjął również poprawkę zgłoszoną przez opozycję, która skraca czas na przekazywanie dowodów w postępowaniach dotyczących najcięższych przestępstw objętych rygorem natychmiastowej wykonalności. Platformy internetowe będą miały na to 24 godziny zamiast 14 dni. W przypadku autorów treści termin zostanie skrócony z 2 dni do 24 godzin.

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Senat zdecydował także o skróceniu okresu między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie. Zamiast pierwotnie przewidzianych 6 miesięcy nowe przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach.

Dwie ustawy wdrażające DSA

Po wecie Prezydenta RP do ustawy wdrażającej DSA w styczniu 2026 r. Ministerstwo Cyfryzacji przystąpiło do przygotowania nowych przepisów. Już 6 lutego projekt został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Prace nad dwoma projektami ustaw pozwoliły przyspieszyć wdrażanie nowych rozwiązań oraz przygotować odpowiednie przepisy dotyczące nadzoru nad platformami internetowymi i reagowania na nielegalne treści. W toku prac uwzględniono również uwagi opozycji, aby dopracować proponowane rozwiązania i odpowiedzieć na zgłaszane zastrzeżenia.

Pierwsza ustawa wdrażająca DSA została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Dostosowuje ona polskie przepisy do wymogów unijnego rozporządzenia i wskazuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako koordynatora ds. usług cyfrowych. Prezes UKE będzie odpowiadał za nadzór nad stosowaniem DSA, rozpatrywanie skarg obywateli oraz współpracę z Komisją Europejską i właściwymi organami innych państw członkowskich. Otrzyma również kompetencje kontrolne i sankcyjne wobec dostawców usług naruszających przepisy. Ustawa określa także zasady certyfikacji podmiotów pozasądowego rozstrzygania sporów, zaufanych podmiotów sygnalizujących oraz zweryfikowanych badaczy.

Druga ustawa, przyjęta przez Senat wraz z poprawkami, koncentruje się na zasadach reagowania na nielegalne treści w internecie. Jej celem jest umożliwienie szybszego podejmowania działań wobec treści związanych z najpoważniejszymi przestępstwami.

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Źródło: PAP
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