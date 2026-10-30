Proponowany w petycji program wsparcia pod nazwą Karta Małej Rodziny zakłada pomoc dla samotnych seniorów i emerytów prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wsparcie miałoby być oferowane na wzór programu Karta Dużej Rodziny. Sejmowa Komisja ds. Petycji skierowała w tej sprawie dezyderat do premiera Donalda Tuska.

Petycja do Sejmu w sprawie wprowadzenia Karty Małej Rodziny

Na początku 2026 r. do Sejmu wpłynęła petycja (nr BKSP-153-X-809/26) w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do utworzenia ogólnopolskiego programu wsparcia pod nazwą Karta Małej Rodziny, skierowanego przede wszystkim do samotnych seniorów i emerytów prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe.

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Program ma oferować wsparcie dla osób samotnych i starszych na wzór programu Karta Dużej Rodziny. Karta Małej Rodziny miałaby umożliwiać korzystanie m.in. z ulg na rachunki za energię, transport czy leki.

W petycji zwrócono uwagę, że samotni seniorzy stanowią grupę szczególnie narażoną na skutki rosnących kosztów życia i wykluczenie społeczne. Obowiązujące przepisy nie przewidują dla nich spójnego, systemowego instrumentu wsparcia analogicznego do Karty Dużej Rodziny.

Formy wsparcia proponowane w Karcie Małej Rodziny

Autor petycji wnioskował, by posłowie podjęli prace legislacyjne, których efektem będzie powstanie ogólnokrajowego mechanizmu wsparcia. Jego zdaniem taki instrument mógłby funkcjonować w formie elektronicznej i obejmować system ulg i zniżek w zakresie m.in. opłat komunalnych, kosztów energii, transportu, usług zdrowotnych, kultury i rekreacji oraz usług bytowych, w tym drobnych napraw w miejscu zamieszkania, a także rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i aktywność osób starszych. Autor petycji sugeruje także rozważenie dodatkowych rozwiązań, takich jak dostawa zakupów do domu, preferencyjne stawki wybranych usług medycznych czy wsparcie psychologiczne realizowane zdalnie.

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Zdaniem autora petycji program Karta Małej Rodziny miałby stanowić długofalowy i relatywnie niskokosztowy instrument polityki społecznej wobec osób starszych, w szczególności samotnych seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Wnoszący petycję wskazuje, że samotni seniorzy stanowią grupę szczególnie narażoną na skutki rosnących kosztów życia i wykluczenie społeczne, a obowiązujące przepisy nie przewidują dla nich spójnego, systemowego instrumentu wsparcia analogicznego do Karty Dużej Rodziny.

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Komisja kieruje dezyderat do premiera Donalda Tuska

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała do Prezesa Rady Ministrów dezyderat nr 281 w sprawie Karty Małej Rodziny. Komisja zwraciła się o kompleksową i systemową analizę zgłoszonego postulatu z uwzględnieniem stanowisk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Senioralnej, a także o ocenę potrzeby i możliwości wdrożenia zaproponowanych rozwiązań.

Komisja podkreśliła, że postulat petycji wpisuje się w szerszy kontekst wyzwań demograficznych, a prognozy wskazują, że do 2040 roku osoby po 65. roku życia mogą stanowić nawet jedną trzecią populacji Polski, co czyni kwestię systemowego wsparcia samotnych seniorów zagadnieniem o rosnącym znaczeniu społecznym i fiskalnym.

Komisja zwróciła się o udzielenie informacji o prowadzonych lub planowanych w tym przedmiocie pracach legislacyjnych, w tym także o dotychczasowych efektach prac międzyresortowego zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Komisja wniosła o wskazanie, czy strona rządowa dostrzega potrzebę ujednolicenia na poziomie krajowym obowiązujących dotychczas rozwiązań wspierających osoby samotne i starsze, na wzór programu Karta Dużej Rodziny, oraz czy w tym kontekście uznaje postulaty zawarte w petycji za zasadne.