ZUS odpuści Polakom. Jest ustawa deregulacyjna, która na zawsze zamknie historię gigantycznych zaległości składkowych w Polsce. Chodzi o kwotę około 315 milionów złotych, która po prostu zniknie z kont tysięcy płatników. Państwo uznało, że dalsze ściganie tych pieniędzy to „gra niewarta świeczki”. Przepisy trafiły do podpisu przez prezydenta, a samo umorzenie nastąpi automatycznie. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na darowanie długów – ustawa przewiduje jeden kluczowy wyjątek.

ZUS całkiem legalnie odpuści ściganie tysięcy dłużników. Senat poparł bez poprawek nową ustawę deregulacyjną, dzięki której z kont płatników zniknie łącznie około 315 milionów złotych. Chodzi o zaległości powstałe jeszcze w ubiegłym wieku. Urzędnicy wyliczyli, że dalsza walka o te pieniądze kosztowałaby budżet znacznie więcej, niż udałoby się zyskać. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Sprawdź, czy Twoje zaległości również zostaną skasowane z urzędu i kto zostanie wykluczony z abolicji.

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ZUS umorzy, bo państwo kapituluje przed długami z ubiegłego wieku. Dlaczego?

Ściganie starych długów po prostu przestało się opłacać. Urzędnicy wprost przyznają, że dotychczasowe działania ZUS były nieefektywne, a koszty biurokracji i procedur komorniczych drastycznie przewyższały to, co udawało się odzyskać od dłużników. Państwo uznało, że dalsze wydawanie publicznych pieniędzy na ten cel nie ma ekonomicznego sensu.

Czas zadziałał na korzyść zadłużonych płatników. Z powodu upływu niemal trzech dekad, ogromna część tych zaległości stała się w praktyce całkowicie niemożliwa do ściągnięcia. Zamiast fikcji w dokumentach i bezskutecznej walki z wiatrakami, nowa ustawa stawia na radykalne cięcie i całkowite oczyszczenie kont tysięcy firm.

Tysiące płatników ZUS odetchnie z ulgą. Umorzenie dostaniesz „z urzędu”

„Proponowane rozwiązanie dotyczy około 7100 płatników składek, na kontach, których kwota zadłużenia z tytułu składek szacowana jest na około 315 mln zł” - napisano w ocenie skutków regulacji do projektu. Autorzy zmian zaznaczyli, że w ostatnich latach wpływy egzekucyjne ZUS za okres przed 1999 r. utrzymują się na poziomie około 4 mln zł. Wyjaśnili ponadto, że w znacznej części wpływy te dotyczą należności pochodnych, a nie redukcji należności głównej.

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Ważne „Umorzenie należności dochodzonych przez ZUS, powstałych przed 1 stycznia 1999 r., których spłata nie została zabezpieczona hipoteką” – zakłada ustawa.

Zdaniem resortu pracy umorzenie należności pozwoli uniknąć sytuacji, w której w perspektywie 10 lat ponoszone byłyby wydatki na ich dochodzenie na poziomie około 135 mln zł przy jednoczesnym uzyskaniu wpływów z tego tytułu szacowanych na około 13,9 mln zł.

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Zgodnie z nową regulacją umorzenie należności nastąpi z mocy prawa, co oznacza, że ZUS będzie zwolniony z wydawania decyzji w tej sprawie. Zdaniem projektodawców zapewni to automatyzm działania i wyeliminuje ryzyko opóźnień w wykonaniu ustawy. Osoba, która ma zadłużenie objęte umorzeniem, będzie mogła od niego odstąpić poprzez złożenie oświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Masz ten zapis w dokumentach? ZUS i tak upomni się o pieniądze

Nie wszyscy dłużnicy mogą jednak liczyć na wielką abolicję. Nowe przepisy wprowadzają twardy wyjątek, który dotyczy około 3,8 tysiąca płatników składek. ZUS nie daruje ani grosza tym osobom i firmom, których zaległości zostały oficjalnie zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach. W tych konkretnych przypadkach urzędnicy nie odpuszczą i będą walczyć o odzyskanie pieniędzy do samego końca.

Dlaczego akurat oni zostali wykluczeni z programu czyszczenia kont? Autorzy ustawy tłumaczą to czystą kalkulacją ekonomiczną. Wpis w księdze wieczystej domu, mieszkania czy działki daje państwu realną i pewną gwarancję, że dług da się ściągnąć z majątku zobowiązanego. Skoro majątek ma konkretną, wysoką wartość rynkową, urzędnicy uznają te wierzytelności za łatwe do odzyskania i nie zamierzają rezygnować z milionów złotych, które mogą zasilić budżet.