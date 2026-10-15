Niedawne ataki nożowników w szkołach na Mazowszu spowodowały śmierć jednej osoby, kilka jest rannych. Po tych aktach przemocy sieci handlowe wycofują ze sprzedaży akcesoria na Halloween. Chodzi tu o makabryczne kostiumy, maski i produkty imitujące niebezpieczne narzędzia.

Sklepy wycofują z oferty krwawe rekwizyty na Halloween

Halloween obchodzony jest 31 października, czyli w Wigilię Wszystkich Świętych. Dzieci przebierają się za duchy, potwory, czarownice, chochliki lub wróżki i chodzą od domu do domu mówiąc "Cukierek albo psikus”, co oznacza, że jeśli nie dostaną słodyczy, zrobią jakąś psotę. W tym roku dzieci planujące wcielić się w mroczne postaci będą musiały obejść się smakiem i zrezygnować z krwawych rekwizytów.

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Seria ataków z udziałem nastolatków sprawiła, że niektóre sieci handlowe zdecydowały o wycofaniu z oferty tradycyjnego asortymentu przed Halloween. Z półek sklepów znikają atrapy niebezpiecznych narzędzi (plastikowe noże, tasaki, kosy i sierpy) oraz "zakrwawione" kostiumy i makabryczne maski.

Biedronka, Smyk, Action, Carrefour wycofują makabryczne produkty

Decyzję o wycofaniu wybranych produktów halloweenowych podjęła sieć Biedronka. Małgorzata Polakowska, dyrektor kategorii w sieci Biedronka poinformowała PAP, że proces wycofywania tych produktów jest w trakcie realizacji. „Uznaliśmy, że w obecnych okolicznościach najważniejsze jest dostosowanie oferty do społecznego kontekstu i oczekiwań naszych klientów. Zależy nam, aby sezonowy asortyment sprzyjał przede wszystkim pozytywnym emocjom i wspólnej radosnej zabawie” – zaznaczyła Polakowska.

Zarząd sieci Smyk także podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w całej sieci stacjonarnej oraz w sklepie online wszelkich akcesoriów z asortymentu halloweenowego, zawierających motywy imitujące niebezpieczne narzędzia (takie jak plastikowe noże czy tasaki) oraz elementy drastyczne. Katarzyna Czechowska-Jakubowska specjalista ds. marketingu sieci przekazała, że decyzja została podjęta „w poczuciu pełnej odpowiedzialności społecznej oraz z szacunku dla emocji rodziców i dzieci”.

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Decyzję o wycofaniu kostiumów halloweenowych podjęła również sieć Action. „Jesteśmy świadomi ostatnich incydentów w Polsce i w obliczu zaistniałej sytuacji zdecydowaliśmy się wycofać kostiumy na Halloween z maskami z naszych sklepów w Polsce” – przekazało biuro prasowe firmy.

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Także biuro prasowe Carrefour Polska poinformowało, że firma podjęła decyzję o wycofaniu ze sklepów części asortymentu halloweenowego. „Rozpoczęliśmy już realizację tego procesu w firmie" – przekazało.