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Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ministerstwo Sprawiedliwości o 200 zł za PESEL. Jest notariusz-sygnalista. I pięć kontrowersyjnych sytuacji u notariusza [Sporne opłaty]

Ministerstwo Sprawiedliwości o 200 zł za PESEL. Jest notariusz-sygnalista. I pięć kontrowersyjnych sytuacji u notariusza [Sporne opłaty]

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15 października 2026, 21:02
[Data aktualizacji 15 października 2026, 21:02]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Ministerstwo Sprawiedliwości o 200 zł za PESEL. Jest notariusz-sygnalista. I pięć kontrowersyjnych sytuacji u notariusza [Sporne opłaty]
Ministerstwo Sprawiedliwości o 200 zł za PESEL. Jest notariusz-sygnalista. I pięć kontrowersyjnych sytuacji u notariusza [Sporne opłaty]
T. Król
Własne

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U notariuszy trwa spór interpretacyjny o to, czy mogą pobierać dodatkowe opłaty w wysokości 200 zł od swoich klientów. Nie wiedziałem, że jest taki spór. W sierpniu 2026 r. zobaczyłem wycenę usług notarialnych z dziwną opłatą „200 zł” w wyliczeniu kosztów aktu notarialnego. Zapytałem Ministerstwo Sprawiedliwości, które wykluczyło legalność takiej opłaty. Wcześniej – od marca 2026 r. – próbuje to wyjaśnić dr Maciej Kasprzyk, notariusz w Warszawie.

Tematem pobierania przez notariuszy opłaty 200 zł zainteresowałem się przypadkiem. Przeczytałem poniższą wycenę usług kancelarii notarialnej. Notariusz miał przeprowadzić darowiznę udziału w nieruchomości o wartości 3000 zł. Jak sam liczyłem wartość pracy notariusza**,** wychodziło mi około 750 zł - 800 zł (z VAT-em). Na wycenie była jednak kwota przeszło 1000 zł.

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Przykład

Dzień dobry,

przesyłam kosztorys od 3.000 zł (darowizna)

akt netto: 
100 zł z par. 3 i 5 rozporządzenia +200 zł z par. 16 za czynności towarzyszące (sprawdzenie w rejestrze PESEL)
tj. łącznie 369 brutto.

wniosek wiecz. księgowy 246 zł brutto

5 zł opłata za wypis elektr.
48 zł brutto x 6 - wypisy dla stron oraz urzędów

opłata sądowa 100 zł

łącznie 1.008,00 zł brutto

Proszę o przesłanie w dniu dzisiejszym informacji, czy jest Pan zainteresowany sporządzeniem aktu not.

Zadałem sobie pytanie "skąd 200 zł więcej" niż wyliczone przeze mnie 800 zł i przedstawiłem problem Ministerstwu Sprawiedliwości. Stanowisko rządu opublikowaliśmy w artykule:

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W stanowisku MS (zamieszczam je na końcu artykułu) chodzi o niedawno wprowadzony obowiązek sprawdzania przez notariuszy, czy PESEL jego klienta jest zastrzeżony. Jest zastrzeżony, no to nie możesz podpisać aktu notarialnego. "Prawo o notariacie" nie przewiduje za to sprawdzenie PESEL-u wynagrodzenia dla notariusza. Jest to w mojej opinii krzywdzące notariuszy. Nie mogą jednak rekompensować sobie krzywdy, pobierając 200 zł na podstawie par. 16 rozporządzenia o taksie (jako 200 zł od "innej czynności notarialnej" (czynność towarzysząca)). Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje w swoim stanowisku – przekonująco według mnie – że nie ma podstawy prawnej dla takiej opłaty. Brak opłaty za PESEL wynika też ze zwykłej logicznej wykładni prawa, którą przedstawiam obok urzędowo ujętej wykładni prawa przez MS: "Jeżeli klient notariusza ma zastrzeżony PESEL, to do podpisania aktu notarialnego nie dojdzie. Trudno w takiej sytuacji uzasadnić pobranie opłaty 200 zł za czynność uboczną, gdy czynność główna (akt notarialny) nie doszła do skutku".

Podstawą kontrowersyjnych opłat jest par. 16 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Przepis znajduje się prawie na końcu rozporządzenie i brzmi:

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Podstawa prawna

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

WAŻNE! Już dziś 200 zł to dużo za prostą czynność, jaką jest sprawdzenie PESEL-u. W 2027 r. jednak ta opłata wzrośnie prawdopodobnie do 400 zł w związku z waloryzacją wynagrodzeń notariuszy, którą zapowiada Minister Sprawiedliwości.

Sprawdzenie PESEL-u przez notariusza miałoby być "czynnością notarialną". I taka jest podstawa dla opłaty 200 zł. Tyle że według mnie to nie jest czynność notarialna. I tak samo uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pomimo powyższych argumentów i pisma Ministerstwa Sprawiedliwości opłata 200 zł (to kwota maksymalna, możliwa do obniżki) za sprawdzenie zastrzeżenia PESEL-u jest nadal pobierana przez część notariuszy.

Sygnalista zabiega o wyjaśnienie stosowania opłat 200 zł przez notariuszy

Dr Maciej Kasprzyk, notariusz w Warszawie od marca 2026 r. – czyli wcześniej niż ja – próbuje wyjaśnić sprawę opłat 200 zł za pracę notariuszy. Zrobił zestawienie kontrowersyjnych opłat, a także kalkulator, który ma wyliczać, czy taka kontrowersyjna opłata została pobrana.

Wszystkie interpretacje rozporządzenia dają ten sam efekt. Nie ma opłaty 200 zł

Dr Maciej Kasprzyk w swojej wykładni prawa wyklucza stosowanie opłaty 200 zł np. za sprawdzenie PESEL-u. Powołuje się na zasadę, że płaci się u notariusza raz – za czynność główną, a nie sumę opłat za "czynność główną (akt notarialny) + czynności uboczne (sprawdzenie PESEL-u)".

Podstawa prawna

Zasada zapisana jest w par. 11 rozporządzenia o taksie notarialnej.

Czyli w przypadku opłaty 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia PESEL-u mamy trzy interpretacje:

  1. dr. Macieja Kasprzyka – sprawdzenie PESEL-u to czynność uboczna, a opłatę można pobierać tylko za czynność główną, np. testament (50 zł, a nie 250 zł), intercyzę, pełnomocnictwo.
  2. Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawdzenie PESEL-u nie jest "czynnością notarialną", a czynnością techniczną będącą "dodatkowym obowiązkiem ustawowym". Dlatego notariusz nie stosuje par. 16 i nie ma podstawy do pobrania 200 zł.
  3. moją – sprawdzenie zastrzeżenia PESEL-u nie jest czynnością notarialną; jest to czynność akcesoryjna wobec aktu notarialnego, narzucona przez Prawo o notariacie jako obowiązek ustawowy. Czynność ta powinna być odpłatna, ale brak tej odpłatności to kwestia niezgodności z Konstytucją RP i rolą Trybunału Konstytucyjnego, a nie rozporządzenia o stawkach notarialnych.

Wszystkie metody wykładni dają ten sam wynik – brak opłaty 200 zł (netto) za sprawdzenie, czy PESEL klienta notariusza jest zastrzeżony.

Na razie jesteśmy przez PESEL-u. Ale dr Maciej Kasprzyk wskazuje jeszcze 4 podobne sytuacje.

Mamy z PESELEM więc 5 przykładów zawyżania opłat notarialnych:

Problem dotyczy (najczęściej) 5 sytuacji, jakie wiążą się z usługami świadczonymi przez notariuszy.

Istota sporu między notariuszami to dwie ścieżki interpretacyjne, jakie mogą wybrać. Pokażmy to na przykładzie:

Przykład

Maksymalna opłata za testament wynosi 50 zł. Ale jeżeli notariusz umieści w testamencie zapis o "wyborze prawa", to ma do wyboru dwie ścieżki interpretacyjne. Pierwsza to uznanie, że zapis "o wyborze prawa" mieści się w opłacie 50 zł za testament. Druga ścieżka to kwalifikacja, że taki zapis to odrębna czynność i doliczyć 200 zł netto do opłaty 50 zł za testament. W zależności od wybrania sposobu postępowania opłata wyniesie 50 zł albo 250 zł.

W podobny sposób możemy wskazać dwie ścieżki interpretacyjne przy doliczaniu 200 zł przy pełnomocnictwach czy intercyzach. W przypadku odrzucenia zadłużonego spadku oświadczenie (koszt 50 zł) sporne jest, czy notariusz tylko dlatego, że nadał temu oświadczeniu nazwę "protokół", może pobrać opłatę 250 zł. I to staje się podstawą do naliczenia wyższej opłaty.

 Dr Maciej Kasprzyk zebrał te sytuacje w poniższą tabelę:

Czynność

Stawka maksymalna

Często pobierane

Nadpłata

Pełnomocnictwo do wielu czynności

100 zł netto

300 zł netto

+200 zł

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone przed notariuszem

50 zł netto

250 zł netto

+200 zł

Testament bez dodatkowych zapisów, także z oświadczeniem o wyborze prawa

50 zł netto

250 zł netto

+200 zł

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza)

400 zł netto

600 zł netto

+200 zł

Weryfikacja numeru PESEL przy zawieraniu umowy

0 zł netto

200 zł netto

+200 zł

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie opłaty 200 zł za sprawdzenie PESEL-u przez notariusza

Mnie poniższa interpretacja Ministerstwa Sprawiedliwości przekonuje:

"Do Ministerstwa nie wpłynęły dotychczas skargi dotyczące pobierania przez notariuszy takiej opłaty na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1566).

Katalog czynności notarialnych określa art. 79 ustawy - Prawo o notariacie. Wśród nich nie występuje odrębna czynność polegająca na „weryfikacji numeru PESEL” ani „sporządzeniu protokołu weryfikacji PESEL” jako samoistna czynność notarialna.

Zgodnie z art. 85 § 1 ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2026 r. poz. 614), notariusz jest obowiązany przed dokonaniem czynności notarialnej stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Do tego właśnie przepisu art. 85 ustawy – Prawo o notariacie ustawodawca wprowadził regulację nakładającą na notariusza obowiązek weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Na podstawie art. 85 § 2a powołanej ustawy notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej, o której mowa w art. 85a § 1 weryfikuje, czy numer PESEL osoby dokonującej czynności nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, umiejscowienie tej regulacji w systematyce ustawy nie jest przypadkowe – obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL nie stanowi odrębnego zdarzenia prawnego ani czynności wymagającej udokumentowania w formie aktu notarialnego. Jest to czynność techniczno-organizacyjna, wykonywana w ramach przygotowania i przeprowadzenia właściwej czynności notarialnej. Obowiązek ten ma charakter ustawowy i stanowi element procedury poprzedzającej dokonanie czynności notarialnej. W razie stwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL notariusz jest zobowiązany odmówić dokonania czynności. W ocenie Ministerstwa, czynność ta jest elementem realizacji obowiązków ustawowych notariusza i nie stanowi odrębnej, samoistnej czynności notarialnej, za którą przysługiwałoby dodatkowe wynagrodzenie.

Z poważaniem,

Milena Domachowska

Naczelnik

Wydział Prasowy"

Źródło: INFOR
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