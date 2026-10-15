Od 18 października 2026 roku orzeczenia medycyny pracy będą wystawiane w postaci elektronicznej. Pracownik będzie mógł je pobrać na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i przesłać mailem do pracodawcy.

Praca tylko w razie braku przeciwskazań do jej wykonywania

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Dopuszczenie do pracy osoby bez ważnego orzeczenia jest zabronione.

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Badania lekarskie można podzielić na wstępne, okresowe i kontrolne. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badania okresowe wykonywane są podczas zatrudnienia, w terminach wyznaczonych przez lekarza. Natomiast badaniom kontrolnym podlegają pracownicy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni.

Wstępne badania lekarskie kandydata do pracy

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

osoby przyjmowane do pracy ;

; pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają także osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

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Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Badania okresowe wykonywane są cyklicznie w trakcie zatrudnienia, w zależności od stanowiska pracownika i w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy.

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W razie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim. Są one wykonywane w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie w miarę możliwości przeprowadza się w godzinach pracy. Pracownikowi nie przysługuje z tego tytułu odrębny dzień wolny.

Ważne Koszty wstępnych, okresowych i kontrolnych badań profilaktycznych ponosi w całości pracodawca.

Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Skierowanie na badania profilaktyczne wydane przez pracodawcę

Do przeprowadzenia badania profilaktycznego konieczne jest skierowanie wydane przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać:

określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

profilaktycznego, jakie ma być wykonane, w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy , na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu, w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy , na którym pracownik jest zatrudniony,

, na którym pracownik jest zatrudniony, opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

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Orzeczenie lekarskie po badaniu profilaktycznym – zmiana przepisów

Badanie profilaktyczne pracownika kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku - w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Od 18 października 2026 r. lekarze będą mieli obowiązek wystawiania orzeczeń lekarskich w postaci elektronicznej. Ten dokument będzie automatycznie zapisywany w systemie i stanie się częścią elektronicznej dokumentacji medycznej.

Aby pobrać orzeczenie lekarskie, pracownik będzie musiał wejść na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Orzeczenie znajdzie się w zakładce „Dane medyczne” - „Medycyna pracy”. Badany będzie mógł pobrać dokument w formacie PDF i przesłać e-mailem pracodawcy. Podczas wizyty będzie można dostać wydruk orzeczenia na życzenie.

Podstawa prawna