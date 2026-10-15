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Profilaktyczne badania lekarskie pracowników – zmiana przepisów od 18 października

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15 października 2026, 15:59
[Data aktualizacji 15 października 2026, 16:47]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
zdrowie pracowników wstępne okresowe kontrolne badania profilaktyczne zaświadczenie lekarskie
Profilaktyczne badania lekarskie pracowników – zmiana przepisów od 18 października
Shutterstock

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Od 18 października 2026 roku orzeczenia medycyny pracy będą wystawiane w postaci elektronicznej. Pracownik będzie mógł je pobrać na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i przesłać mailem do pracodawcy.

Praca tylko w razie braku przeciwskazań do jej wykonywania

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Dopuszczenie do pracy osoby bez ważnego orzeczenia jest zabronione.

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Badania lekarskie można podzielić na wstępne, okresowe i kontrolne. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badania okresowe wykonywane są podczas zatrudnienia, w terminach wyznaczonych przez lekarza. Natomiast badaniom kontrolnym podlegają pracownicy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni.

Wstępne badania lekarskie kandydata do pracy

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy;
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają także osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

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Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Badania okresowe wykonywane są cyklicznie w trakcie zatrudnienia, w zależności od stanowiska pracownika i w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy.

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W razie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim. Są one wykonywane w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie w miarę możliwości przeprowadza się w godzinach pracy. Pracownikowi nie przysługuje z tego tytułu odrębny dzień wolny.

Ważne

Koszty wstępnych, okresowych i kontrolnych badań profilaktycznych ponosi w całości pracodawca.

Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

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Skierowanie na badania profilaktyczne wydane przez pracodawcę

Do przeprowadzenia badania profilaktycznego konieczne jest skierowanie wydane przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
  • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
  • w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
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Orzeczenie lekarskie po badaniu profilaktycznym – zmiana przepisów

Badanie profilaktyczne pracownika kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku - w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Od 18 października 2026 r. lekarze będą mieli obowiązek wystawiania orzeczeń lekarskich w postaci elektronicznej. Ten dokument będzie automatycznie zapisywany w systemie i stanie się częścią elektronicznej dokumentacji medycznej.

Aby pobrać orzeczenie lekarskie, pracownik będzie musiał wejść na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Orzeczenie znajdzie się w zakładce „Dane medyczne” - „Medycyna pracy”. Badany będzie mógł pobrać dokument w formacie PDF i przesłać e-mailem pracodawcy. Podczas wizyty będzie można dostać wydruk orzeczenia na życzenie.

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Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 607 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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