ZOO Łączna. Marcin Nowaczyk z zarzutem znęcania się nad 561 zwierzętami. Ale bez aresztu. 50 000 zł kaucji [video)

Marcin Nowaczyk (właściciel zoo w Łącznej) nie został aresztowany. Zastosowano wobec niego dozór policji – będzie musiał dwa razy w tygodniu stawiać się w komendzie. Musi też wpłacić 50 000 zł poręczenia majątkowego i nie może opuścić Polski. Przed zarzutami znęcania się nad 561 zwierzętami z zoo będzie bronił się z wolnej stopy.

Ciekawe są zarzuty, bo nie są to typowe kwestie: bicie, trzymanie na łańcuchu, głodzenie, brak wody, niesprzątanie odchodów w klatce, narażenie na zimno. Zarzutem jest także „niezapewnienie potrzeb bytowych wymaganych dla danego gatunku”. Rozumiem to tak, że jeżeli jakieś potrzeby gatunkowe wilków nie zostały zapewnione, to nawet jeżeli zwierzęta miały zapewnione wyżywienie, wodę i godny nocleg, to i tak – zdaniem prokuratury – mamy do czynienia ze znęcaniem się. Znęcaniem się jest według aktu oskarżenia także niezapewnienie zwierzęciu potrzeb indywidualnych. Czy taką potrzebą będzie np. umożliwienie rozrodu?

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Czy na potrzeby procesu prokuratura powoła biegłych, którzy będą wskazywali na potrzeby gatunkowe zebr, tygrysa, żbików i dziesiątków (lub: dziesiątek) innych gatunków? Jak będzie wyglądało przeprowadzenie dowodów dla takiej liczby gatunków, jaką zgromadzono w zoo w Łącznej? I czy nie powinno być tak, że wykaz takich potrzeb gatunkowych powinien być w dyspozycji prokuratury przed skierowaniem wniosku o areszt tymczasowy?

‼️Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie zgodził się na tymczasowy areszt dla dyrektora ZOO w Łącznej Marcina Nowaczyka. Zastosował środki dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju i kaucji w wysokości 50.000 złotych

Źródło- FB Telewizja Dami Regionhttps://t.co/rxgpLavT3x#ZOOŁączna pic.twitter.com/UkUJUcwjpe — Antyfarmazon 🇵🇱💪 (@ZaPLMundurem) October 15, 2026

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źródło informacji:

Źródło- FB Telewizja Dami Region link do pierwotnego nagrania z Sądu Rejonowego