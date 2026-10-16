Ranking najpotężniejszych paszportów świata. Na którym miejscu znalazła się Polska?

Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich znalazł się na szczycie Indeksu Paszportów 2026 - przekazał portal Gulf News. Jego posiadacze mogą wjechać bez wcześniejszych starań o wizę aż do 182 krajów świata

Czym jest ranking najpotężniejszych paszportów?

Ranking jest interaktywnym narzędziem stworzonym przez firmę doradczą Arton. Klasyfikuje dokumenty podróży z 193 państw członkowskich ONZ oraz 6 terytoriów (łącznie 199 rodzajów paszportów) według tzw. wskaźnika mobilności, czyli informacji, do ilu państw posiadacz danego paszportu może wjechać bez wizy, lub też uzyskując wizę na lotnisku — wyjaśnił portal.

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Jak oceniane są paszporty?

W rankingu Zjednoczone Emiraty Arabskie wyprzedziły Singapur i Malezję, które zajęły drugie miejsce ex aequo. Ich obywatele mogą łatwo wjechać do 175 państw. Na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania, (174 kraje).

Czwartą pozycję ma blok 16 państw europejskich oraz Japonia. Posiadacze paszportów tych państw mogą bez wcześniejszego wnioskowania o zgodę odwiedzić 173 kraje.

Na którym miejscu znalazła się Polska?

Polska - wraz z sześcioma europejskimi krajami oraz Koreą Południową — znajduje się na piątej pozycji (172 kraje).

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Ranking paszportów zamykają takie państwa jak Somalia, Jemen, Pakistan, Irak, Syria i Afganistan.