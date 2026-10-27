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Sołtysowe 2026. Jaka wysokość świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

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27 października 2026, 15:16
[Data aktualizacji 28 października 2026, 07:04]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Sołtysowe 2026. Jaka wysokość świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?
Shutterstock

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Osoby, które pełniły funkcję sołtysa, mają prawo do specjalnego świadczenia pieniężnego wypłacanego co miesiąc przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać tzw. świadczenie sołtysowe?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat oraz osiągnęła wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Przy czym przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości jej pełnienia.

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Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Zobacz również:

Wniosek o przyznanie świadczenia

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, złożony w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

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Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa zawiera:

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  • dane wnioskodawcy: imię (imiona) oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania);
  • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;
  • podpis wnioskodawcy.

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku:

  • zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. W razie braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu. Zaświadczenie musi być potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 3 osoby zamieszkujące w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Zobacz również:

Wysokość świadczenia sołtysowego oraz termin wypłaty

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. Świadczenie należne za okres do dnia wydania decyzji o przyznaniu tego świadczenia jest wypłacane w terminie określonym w tej decyzji, a za kolejne miesiące – do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Ważne

W okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. kwota świadczenia wynosi 373,67 zł.

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. KRUS dokonuje waloryzacji świadczenia z urzędu.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1650)
  • komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (M.P. z 2026 r. poz. 213)
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Źródło: INFOR
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