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Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Jaka wysokość, kiedy waloryzacja?

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04 listopada 2026, 13:59
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Jaka wysokość, kiedy waloryzacja?
Shutterstock

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Osoby, które pełniły funkcję sołtysa, mają prawo do specjalnego świadczenia pieniężnego wypłacanego co miesiąc przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać tzw. świadczenie sołtysowe? Kiedy zmieni się wysokość świadczenia?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat oraz osiągnęła wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Przy czym przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości jej pełnienia.

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Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Zobacz również:

Wniosek o przyznanie świadczenia

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, złożony w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

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Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa zawiera:

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  • dane wnioskodawcy: imię (imiona) oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania);
  • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;
  • podpis wnioskodawcy.

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku:

  • zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. W razie braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu. Zaświadczenie musi być potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 3 osoby zamieszkujące w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Zobacz również:

Wysokość świadczenia sołtysowego oraz termin wypłaty. Kiedy waloryzacja?

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. Świadczenie należne za okres do dnia wydania decyzji o przyznaniu tego świadczenia jest wypłacane w terminie określonym w tej decyzji, a za kolejne miesiące – do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Ważne

W okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. kwota świadczenia wynosi 373,67 zł.

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. KRUS dokonuje waloryzacji świadczenia z urzędu.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1650)
  • komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (M.P. z 2026 r. poz. 213)
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Źródło: INFOR
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