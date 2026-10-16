Osoby, które pełniły funkcję sołtysa, mają prawo do specjalnego świadczenia pieniężnego wypłacanego co miesiąc przez KRUS. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać tzw. świadczenie sołtysowe?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat oraz osiągnęła wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Przy czym przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości jej pełnienia.

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Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Wniosek o przyznanie świadczenia

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, złożony w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

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Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa zawiera:

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dane wnioskodawcy: imię (imiona) oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania);

wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;

podpis wnioskodawcy.

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku:

zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. W razie braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu. Zaświadczenie musi być potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 3 osoby zamieszkujące w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa;

(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. W razie braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu. Zaświadczenie musi być potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 3 osoby zamieszkujące w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa; oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Wysokość świadczenia sołtysowego i termin wypłaty

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. Świadczenie należne za okres do dnia wydania decyzji o przyznaniu tego świadczenia jest wypłacane w terminie określonym w tej decyzji, a za kolejne miesiące – do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Ważne W okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. kwota świadczenia wynosi 373,67 zł.

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. KRUS dokonuje waloryzacji świadczenia z urzędu.

Podstawa prawna