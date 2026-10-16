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Więcej osób z niepełnosprawnościami będzie zwolnionych z opłat miejscowej i uzdrowiskowej. Ze zwolnienia skorzysta też osoba towarzysząca

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16 października 2026, 12:21
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Więcej osób z niepełnosprawnościami będzie zwolnionych z opłat
Więcej osób z niepełnosprawnościami będzie zwolnionych z opłat miejscowej i uzdrowiskowej. Ze zwolnienia skorzysta też osoba towarzysząca
Shutterstock

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Choć nie tak dawno pisaliśmy o tym, że zdaniem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych rozszerzenie zwolnienia z opłaty miejscowej na wszystkie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów prawnych nie wydaje się uzasadnione, to dziś możemy przekazać dobrą wiadomość. Zakres zwolnienia opłat miejscowej i uzdrowiskowej się zmienił.

Rozszerzenia zwolnienia na wszystkich nie będzie

W maju 2026 roku pisaliśmy o tym, że udzielający odpowiedzi na interpelację Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (nr BM-II.059.1.405.2025) jednoznacznie stwierdził, że postulat rozszerzenia zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty miejscowej na wszystkie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów prawnych nie wydaje się uzasadniony. Dlaczego? Bo sytuacja i potrzeby osób z niepełnosprawnościami są bardzo różnorodne i każda z nich wykazuje w omawianym zakresie szczególne potrzeby. I choć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie pokrywa bezpośrednio kosztów opłat lokalnych związanych z uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych, to jednak wspiera finansowanie kosztów związanych z rehabilitacją, m.in. przez dofinansowanie organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, a ewentualna konieczność ponoszenia w związku z tym opłat lokalnych nie zawsze występuje, a jeśli już, to jest wyłącznie kosztem dodatkowym.

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A jednak więcej osób z niepełnosprawnościami z niego skorzysta

Dziś możemy jednak do tej informacji dodać kolejną, dobrą, dotyczącą tej problematyki. W dniu 15 października 2026 r. Prezydent RP podpisał bowiem ustawę z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (numer druku sejmowego 3099), która m.in. zmodyfikowała katalog zwolnień od opłat miejscowej i uzdrowiskowej.
W stanie prawnym przed nowelizacją omawianych opłat nie pobiera się od osób niewidomych i ich przewodników. W ramach wprowadzonych zmian rozszerzono ten krąg. Jak będzie wynikało z art. 17 ust. 6 pkt 2–4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnieniem od opłaty miejscowej i uzdrowiskowej będą objęte osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku:
a) osób niewidomych również osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 04-O,
b) osób głuchych również osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 03-L.
Zwolnienie będzie obejmowało również osoby w wieku do 16 lat, których niepełnosprawność została orzeczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także jedną osobę towarzyszącą osobom objętym tym zwolnieniem.
Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej, w przypadku osoby towarzyszącej chodzi o osobę faktycznie sprawującą opiekę nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, osobą niewidomą oraz dzieckiem niepełnosprawnym do 16 roku życia, wspierającą ją w codziennym funkcjonowaniu i komunikacji społecznej, ustanowioną zarówno prawnie, jak i na podstawie umowy, a także niezwiązaną żadną umową z osobą niepełnosprawną, czyli każdą osobę, z której pomocy faktycznie korzysta taka osoba niepełnosprawna i towarzysząca takiej osobie podczas pobytu w miejscowości, w której jest pobierana opłata miejscowa albo opłata uzdrowiskowa.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (numer druku sejmowego 3099)

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Źródło: INFOR
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