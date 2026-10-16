Burmistrz Lizbony mówi „stop” hulajnogom elektrycznym. Czy w Polsce też tak będzie?

Burmistrz Lizbony Carlos Moedas ogłosił zakończenie programu wynajmu elektrycznych hulajnóg. Decyzję podjęto po serii poważnych wypadków z udziałem tych pojazdów, w których ginęli ludzie.

Hulajnogi coraz bardziej niebezpieczne

System wynajmu hulajnóg elektrycznych w Lizbonie, który działa w mieście od 2019 r., stał się hańbą w związku z niebezpiecznymi zachowaniami użytkowników. Powiedział cytowany przez lizbońskie media burmistrz Moedas.

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Burmistrz przekazał, że system wymiany hulajnóg zostanie wstrzymany, bo chce stolicy z pustymi bezpiecznymi i łatwo dostępnymi chodnikami. Tak, aby piesi mogli się bezpiecznie poruszać.

Niebezpieczna jazda i porzucanie hulajnóg na ulicach

Podkreślił, że obok „nieodpowiedzialnej jazdy” użytkownicy hulajnóg porzucają je na ulicach Lizbony. Moedas poinformował, że odnotowano co najmniej 1200 takich przypadków w ciągu miesiąca.

Według szacunków portugalskiej policji, w wypadkach hulajnóg elektrycznych w Lizbonie zginęło już 10 osób, a 1530 zostało rannych. 88 poszkodowanych doznało poważnych obrażeń.

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Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

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