Burmistrz Lizbony mówi „stop” hulajnogom elektrycznym. Czy w Polsce też tak będzie?
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Burmistrz Lizbony Carlos Moedas ogłosił zakończenie programu wynajmu elektrycznych hulajnóg. Decyzję podjęto po serii poważnych wypadków z udziałem tych pojazdów, w których ginęli ludzie.
Hulajnogi coraz bardziej niebezpieczne
System wynajmu hulajnóg elektrycznych w Lizbonie, który działa w mieście od 2019 r., stał się hańbą w związku z niebezpiecznymi zachowaniami użytkowników. Powiedział cytowany przez lizbońskie media burmistrz Moedas.
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Burmistrz przekazał, że system wymiany hulajnóg zostanie wstrzymany, bo chce stolicy z pustymi bezpiecznymi i łatwo dostępnymi chodnikami. Tak, aby piesi mogli się bezpiecznie poruszać.
Niebezpieczna jazda i porzucanie hulajnóg na ulicach
Podkreślił, że obok „nieodpowiedzialnej jazdy” użytkownicy hulajnóg porzucają je na ulicach Lizbony. Moedas poinformował, że odnotowano co najmniej 1200 takich przypadków w ciągu miesiąca.
Według szacunków portugalskiej policji, w wypadkach hulajnóg elektrycznych w Lizbonie zginęło już 10 osób, a 1530 zostało rannych. 88 poszkodowanych doznało poważnych obrażeń.
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Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)
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