335 tys. zł dla właściciela za linię energetyczną nad działką potwierdzone przez Sąd Najwyższy. Nowe orzeczenia mogą zwiększyć prawa właścicieli nieruchomości

Przez lata przedsiębiorstwa energetyczne i przesyłowe powoływały się na zasiedzenie, odmawiając właścicielom nieruchomości wynagrodzenia za korzystanie z ich gruntów. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 r. oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 19 marca 2026 r. mogą mieć istotne znaczenie dla takich spraw. W jednym z postępowań właściciel nieruchomości uzyskał 335 237 zł wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Prawnicy wskazują jednak, że nie każda działka z urządzeniami przesyłowymi automatycznie daje podstawę do roszczeń.

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Urządzenia przesyłowe na nieruchomości

Słupy energetyczne, linie wysokiego napięcia, gazociągi czy inne urządzenia przesyłowe od dziesięcioleci znajdują się na prywatnych nieruchomościach. Ich obecność może ograniczać możliwość zabudowy, zagospodarowania działki, a niekiedy również jej wartość rynkową. Wielu właścicieli nie otrzymało z tego tytułu wynagrodzenia.



Przedsiębiorstwa przesyłowe często argumentowały, że wieloletnie korzystanie z gruntu doprowadziło do nabycia odpowiedniego prawa przez zasiedzenie. Dwa orzeczenia wydane w ostatnich miesiącach nakazują jednak ponownie przyjrzeć się tej argumentacji.



- Przez lata właściciele nieruchomości słyszeli, że skoro słupy lub inne urządzenia znajdują się na ich działkach od kilkudziesięciu lat, przedsiębiorstwo nabyło już prawo do korzystania z gruntu. Tymczasem sam upływ czasu nie przesądza jeszcze o skutecznym zasiedzeniu. Przedsiębiorstwo musi wykazać, że rzeczywiście nabyło określone prawo. Najnowsze orzeczenia mają szczególne znaczenie dla sposobu oceny okresów sprzed sierpnia 2008 roku - wyjaśnia radca prawny Stanisław Rachelski, wspólnik Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

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Trybunał Konstytucyjny zakwestionował dotychczasową wykładnię przepisów

2 grudnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie P 10/16, dotyczącej zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu przed 3 sierpnia 2008 r. To istotna data, ponieważ właśnie wtedy do Kodeksu cywilnego wprowadzono przepisy regulujące służebność przesyłu jako odrębne prawo. Trybunał zakwestionował wykładnię, która umożliwiała przedsiębiorcom przesyłowym lub Skarbowi Państwa nabycie takiej służebności przez zasiedzenie jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Uznał ją za niezgodną z konstytucyjną ochroną prawa własności. W praktyce problem dotyczył sytuacji, w których przedsiębiorstwa zaliczały do okresu zasiedzenia również lata poprzedzające ustawowe uregulowanie służebności przesyłu.



- Prawo własności podlega ochronie konstytucyjnej, a jego ograniczenia muszą mieć wyraźną podstawę prawną. Właściciel powinien mieć możliwość przewidzenia, w jakich okolicznościach może utracić część swoich uprawnień. Nie można automatycznie przyjmować, że wieloletnie tolerowanie urządzeń przesyłowych oznacza zgodę na nieodpłatne i trwałe korzystanie z nieruchomości – podkreśla mec. Stanisław Rachelski.

Ponad 335 tys. zł wynagrodzenia za służebność przesyłu

Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego znalazło odzwierciedlenie w postanowieniu Sądu Najwyższego z 19 marca 2026 r., sygn. II CSKP 1045/24. Sprawa dotyczyła nieruchomości, przez które przebiegały linie elektroenergetyczne. Właściciel domagał się ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, natomiast przedsiębiorstwo twierdziło, że odpowiednie prawo zostało już nabyte przez zasiedzenie, którego termin liczono od 1991 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorstwa, odnosząc się w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W mocy pozostało rozstrzygnięcie korzystne dla właściciela nieruchomości, w którym wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ustalono na 335 237 zł. Kwota ta dotyczy konkretnego stanu faktycznego i nie stanowi uniwersalnej stawki odszkodowania.



- To ważne rozstrzygnięcie, ponieważ pokazuje, że argument zasiedzenia nie zawsze zamyka właścicielowi drogę do uzyskania wynagrodzenia. Jednocześnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wysokość świadczenia zależy od konkretnej nieruchomości, rodzaju urządzeń i zakresu ograniczeń. Kwota przekraczająca 335 tysięcy złotych nie oznacza, że podobnych pieniędzy może oczekiwać każdy właściciel działki, na której znajdują się słupy czy linie energetyczne – zaznacza mec. Rachelski.

Właściciele mogą dochodzić różnych roszczeń

W przypadku urządzeń przesyłowych znajdujących się na prywatnych gruntach znaczenie mają przede wszystkim dwa rodzaje roszczeń.



Pierwsze dotyczy wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, czyli prawnego uregulowania korzystania z nieruchomości na przyszłość. Przy określaniu jego wysokości uwzględnia się między innymi przebieg urządzeń, zakres dostępu do nich, ograniczenia zabudowy oraz wpływ infrastruktury na sposób korzystania z działki.



Drugie może dotyczyć wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w przeszłości, jeżeli przedsiębiorstwo nie dysponowało skutecznym tytułem prawnym. Takie żądanie wymaga jednak osobnej analizy, w szczególności pod kątem okresu objętego roszczeniem i przedawnienia. W określonych przypadkach możliwe jest również dochodzenie naprawienia konkretnej szkody.



- Właściciele często koncentrują się na samym fakcie, że na ich działce stoi słup. Tymczasem znaczenie ma znacznie więcej okoliczności: czy przez grunt przebiega linia energetyczna, jaki obszar jest objęty ograniczeniami, czy można postawić budynek oraz jak często przedsiębiorstwo musi uzyskiwać dostęp do urządzeń. Dopiero analiza tych elementów pozwala ocenić zasadność i potencjalną wysokość roszczeń - tłumaczy radca prawny Stanisław Rachelski.

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Rok 2028 może mieć znaczenie, ale nie dla wszystkich

W kontekście nowych orzeczeń pojawia się również data 3 sierpnia 2028 r. Jeżeli w konkretnej sprawie termin zasiedzenia służebności przesyłu może być liczony najwcześniej od 3 sierpnia 2008 r., wówczas dwudziestoletni okres zasiedzenia upływałby najwcześniej w sierpniu 2028 r. W przypadku złej wiary zasadniczy termin wynosi 30 lat. Nie oznacza to jednak, że sierpień 2028 r. jest wspólnym terminem granicznym dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Każda sprawa wymaga indywidualnego ustalenia stanu prawnego, historii urządzeń i okoliczności korzystania z gruntu.



- Nie rekomendowałbym właścicielom czekania do 2028 roku. Najważniejsze jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo posiada skuteczny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz na jakiej podstawie powołuje się na zasiedzenie. Trzeba również pamiętać, że nie każda czynność procesowa przerywa bieg zasiedzenia. Dlatego decyzja o skierowaniu sprawy do sądu powinna być poprzedzona analizą dokumentów – wskazuje mec. Rachelski.

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Co powinni zrobić właściciele nieruchomości?

Punktem wyjścia jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz dokumentów dotyczących urządzeń przesyłowych. Znaczenie mogą mieć numer księgi wieczystej, mapy, data budowy infrastruktury, korespondencja z operatorem oraz dokumenty potwierdzające sposób korzystania z gruntu. Nie w każdej sprawie możliwe będzie uzyskanie wynagrodzenia. Przedsiębiorstwo może bowiem dysponować umową, decyzją administracyjną, orzeczeniem sądu lub innym skutecznym tytułem prawnym. Nowe orzeczenia pokazują jednak, że właściciele nieruchomości nie muszą bezkrytycznie przyjmować argumentu zasiedzenia wyłącznie dlatego, że urządzenia znajdują się na działce od wielu lat.



- Wieloletnia obecność urządzeń przesyłowych jest faktem. Natomiast prawo do korzystania z cudzej nieruchomości wymaga odrębnej podstawy. Dlatego właściciele, którzy wcześniej otrzymali odmowę wypłaty wynagrodzenia z powołaniem się na zasiedzenie, powinni rozważyć ponowną analizę swojej sytuacji prawnej - podsumowuje mec. Stanisław Rachelski, wspólnik Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.