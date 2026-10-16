REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Bank oddaje odsetki. Czy zwraca wszystko, co należy się kredytobiorcy? Niestety nie zawsze

Bank oddaje odsetki. Czy zwraca wszystko, co należy się kredytobiorcy? Niestety nie zawsze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2026, 16:35
pieniądze, odsetki, kredyt
Bank oddaje odsetki. Czy zwraca wszystko, co należy się kredytobiorcy? Niestety nie zawsze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Klienci naszej kancelarii – Kancelarii Radców Prawnych Kosowicz i Piechota-Młot s.c. – otrzymują wiadomości, w których banki informują o zaprzestaniu naliczania odsetek od kredytowanych kosztów pożyczki, zmianie harmonogramu oraz przekazaniu części pobranych odsetek na konto do spłaty pożyczki. Banki nie tylko zapowiadają takie rozliczenia, lecz także dokonują już zwrotów. W części przypadków obejmują one jednak wyłącznie okres od 23 kwietnia 2026 r., czyli dnia wydania wyroku TSUE w sprawie C-744/24, do dnia rozpatrzenia reklamacji. Zarówno treść tych wiadomości, jak i dokonywane rozliczenia rodzą dwa istotne pytania: dlaczego pomija się wcześniejsze odsetki i na jakiej podstawie bank decyduje o przeznaczeniu zwracanych pieniędzy?

rozwiń >

Co wynika z wyroku TSUE

W wyroku z 23 kwietnia 2026 r. w sprawie C-744/24 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował stosowanie oprocentowania do kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów kredytu, które wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta. Dotyczy to m.in. prowizji oraz składek ubezpieczeniowych spełniających tę kwalifikację. Koszty te nie stają się kwotą kredytu udostępnioną konsumentowi tylko dlatego, że bank sfinansował ich zapłatę.

Wykładnię tę przyjął również Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2026 r., II CSKP 89/26. Wskazał, że naliczanie odsetek od prowizji i innych składników całkowitego kosztu kredytu jest niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim oraz dyrektywą 2008/48. Przelanie kredytowanej prowizji na rachunek kredytobiorcy nie zmienia jej kwalifikacji jako kosztu kredytu.

Znaczenie ma ekonomiczny charakter świadczenia, a nie sam sposób przeprowadzenia operacji. Trybunał wyjaśnił, że kwalifikacja kosztu nie zależy od tego, czy pieniądze najpierw wpłynęły na rachunek kredytobiorcy, czy zostały przekazane bezpośrednio na pokrycie określonych należności. Samo nazwanie składki ubezpieczeniowej dobrowolną również nie rozstrzyga sprawy: w analizowanej umowie jej zapłata była warunkiem uzyskania oferowanego, niższego oprocentowania.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego zwrot dopiero od dnia wyroku

W naszej ocenie wyrok TSUE z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie C-744/24 nie daje podstaw do ograniczenia zwrotu odsetek od kredytowanych kosztów wyłącznie do okresu po jego wydaniu. TSUE nie tworzy prawa, lecz dokonuje jego wykładni. Wykładnia ta ma charakter deklaratywny i co do zasady wywołuje skutek ex tunc, czyli wyjaśnia, jak dany przepis należało rozumieć i stosować od chwili jego wejścia w życie, a nie dopiero od dnia ogłoszenia wyroku.

Trybunał może wyjątkowo ograniczyć skutki swojej wykładni w czasie, jednak wymaga to wyraźnego rozstrzygnięcia. W wyroku C-744/24 takiego ograniczenia nie wprowadzono. Orzeczenie nie zmienia zatem treści dyrektywy 2008/48/WE, wdrożonej do polskiego porządku prawnego ustawą o kredycie konsumenckim, lecz wskazuje, jak należy interpretować jej przepisy. Uwzględnienie tej wykładni przy ocenie wcześniej zawartych umów i pobranych odsetek nie oznacza nadania nowemu prawu mocy wstecznej, lecz zastosowanie obowiązujących przepisów zgodnie z ich znaczeniem wyjaśnionym przez Trybunał.

Ważne

Sama data wydania wyroku nie uzasadnia więc pominięcia wcześniejszych odsetek w rozliczeniu z konsumentem.

Konto do spłaty a pieniądze do dyspozycji klienta

Drugie pytanie dotyczy sposobu rozliczenia. Informacja o przekazaniu odsetek „na konto do spłaty pożyczki” nie pozwala jeszcze ustalić, czy klient będzie mógł wypłacić środki, czy bank przeznaczy je na bieżące raty, czy automatycznie obniży pozostały kapitał. Te operacje mogą mieć różne skutki i wymagają odrębnej oceny.

Jeśli pieniądze zostają rzeczywiście udostępnione klientowi na rachunku, z którego może nimi dysponować, sytuacja wygląda inaczej niż przy samym zapisie na technicznym rachunku pożyczki. W tym drugim przypadku konsument może otrzymać jedynie informację o zmianie salda, bez możliwości zdecydowania, na co przeznaczy należny mu zwrot.

Obniżenie kapitału może przynieść korzyść w postaci niższych przyszłych odsetek. Nie wyjaśnia to jednak podstawy prawnej operacji. Dlaczego bank miałby sam wybrać wcześniejszą spłatę pożyczki, jeżeli klient wolałby otrzymać zwrot na swój rachunek? Konsument powinien wiedzieć, czy bank wykonuje jego dyspozycję, powołuje się na postanowienie umowy, czy dokonuje innego sposobu rozliczenia i na jakiej podstawie prawnej.

Czy częściowy zwrot odsetek usuwa wadliwość umowy i wyłącza sankcję kredytu darmowego?

Zwracając odsetki od kredytowanych kosztów, bank w praktyce potwierdza nieprawidłowość ich wcześniejszego pobierania, choć w odpowiedziach na reklamacje nadal kwestionuje podstawy zastosowania sankcji kredytu darmowego. Powstaje zatem pytanie, czy konsekwencje tej nieprawidłowości można ograniczyć do zwrotu części odsetek i zmiany harmonogramu. W naszej ocenie takie rozliczenie nie wyczerpuje problemu, ponieważ wadliwe określenie kosztów kredytu może wiązać się z naruszeniem obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, a w konsekwencji uzasadniać zastosowanie sankcji kredytu darmowego określonej w art. 45 ust. 1 tej ustawy.

Znaczenie tych obowiązków podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2026 r., II CSKP 89/26, wskazując, że do zastosowania sankcji wystarczy wykazanie jednego z naruszeń wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. SN zakwestionował również naliczanie odsetek od kredytowanych kosztów oraz ukrywanie prowizji w kapitale kredytu. Ocena umowy powinna zatem obejmować nie tylko wysokość zwróconych odsetek, lecz także prawidłowość informacji przekazanych konsumentowi przy jej zawarciu.

Późniejszy zwrot części odsetek nie usuwa automatycznie pierwotnych naruszeń obowiązków informacyjnych. Zmiana harmonogramu i rozliczenie wybranych należności nie sprawiają, że informacje zawarte w umowie w chwili jej zawarcia stają się prawidłowe. Taką interpretację potwierdzają również nasze doświadczenia w prowadzonych sprawach oraz korzystne rozstrzygnięcia sądów powszechnych, które stosują sankcję kredytu darmowego mimo dokonania przez bank częściowego zwrotu odsetek od kredytowanych kosztów. Działania banku nie wyłączają zatem możliwości skorzystania z tej sankcji, jeżeli spełnione zostały ustawowe przesłanki jej zastosowania.

Otrzymanie częściowego zwrotu nie powinno więc powstrzymywać kredytobiorcy przed zweryfikowaniem podstaw do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, z uwzględnieniem ustawowego terminu. Jeżeli analiza umowy potwierdzi przesłanki tej sankcji, a bank odmówi pełnego rozliczenia roszczeń na drodze polubownej, konsument może dochodzić ich przed sądem. Dokonany zwrot należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości żądania, jednak nie oznacza on sam przez się utraty prawa do dochodzenia pozostałych należności.

REKLAMA

Czy częściowy zwrot kończy sprawę sankcji kredytu darmowego

Częściowy zwrot odsetek nie jest sam w sobie ugodą ani zrzeczeniem się pozostałych roszczeń. Nie usuwa też automatycznie ewentualnych naruszeń obowiązków informacyjnych istniejących przy zawarciu umowy. Możliwość zastosowania sankcji kredytu darmowego wymaga odrębnej analizy przesłanek ustawowych i terminu złożenia oświadczenia. Wyrok C-744/24 nie oznacza automatycznego zastosowania tej sankcji do każdej umowy.

Znaczenie ma tu wyrok SN z 8 lipca 2026 r., II CSKP 89/26. Sąd Najwyższy wskazał, że dla skutecznego skorzystania z sankcji kredytu darmowego wystarczy wykazanie jednego z naruszeń wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy. Podkreślił również prewencyjną funkcję sankcji, która ma mobilizować kredytodawców do przestrzegania obowiązków ustawowych.

Sąd Najwyższy zakwestionował także ukrywanie kredytowanej prowizji w kapitale kredytu. W rozpoznanej sprawie wskazał, że harmonogram powinien wyodrębniać nie tylko kapitał i odsetki, lecz również inne koszty ponoszone przez konsumenta, w tym prowizję. Obowiązek informacyjny w tym zakresie służy temu, aby konsument mógł ustalić, na jakie należności zaliczane są jego wpłaty.

W naszej ocenie argumenty te przemawiają za odrębną analizą roszczeń z tytułu SKD także wtedy, gdy bank zwrócił część odsetek lub zmienił harmonogram. Taka korekta sama w sobie nie przesądza o prawidłowym wykonaniu obowiązków informacyjnych przy zawarciu umowy. Jest to wniosek dotyczący opisywanej praktyki banków, a nie teza, którą SN w tym wyroku wprost sformułował. Sąd Najwyższy uchylił wyrok oddalający powództwo i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania; nie orzekał o lautomatycznym zastosowaniu SKD do wszystkich umów z kredytowanymi kosztami.

Jeżeli sprawa jest już prowadzona przez pełnomocnika, należy przekazać mu wiadomość banku, nowy harmonogram oraz dokument potwierdzający faktyczne rozliczenie. Zapowiedź zwrotu i jego wykonanie to dwa różne zdarzenia. Dopiero ustalenie rzeczywistego skutku operacji pozwala ocenić, czy i w jakim zakresie wpływa ona na dochodzone roszczenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwrot odsetek wymaga przejrzystego rozliczenia

Kredytobiorca powinien zażądać od banku wskazania podstawy prawnej zwrotu oraz przedstawienia pełnego rozliczenia, obejmującego okres, za który zwracane są odsetki, ich wysokość i sposób obliczenia. Bank powinien również wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim terminie przekaże środki, a jeżeli zamierza zaliczyć je na spłatę pożyczki – wskazać podstawę prawną takiego zaliczenia oraz jego wpływ na wysokość rat i pozostałego zadłużenia. Jeżeli zwrot obejmuje wyłącznie okres po wydaniu wyroku TSUE, wyjaśnienia wymaga także przyczyna pominięcia wcześniejszych odsetek.

Zaprzestanie wadliwej praktyki jest potrzebne. Ocena prawidłowości rozliczenia wymaga jednak ustalenia, czy bank oddaje całą należną kwotę i czy sposób jej rozliczenia ma skuteczną podstawę prawną. Komunikat o automatycznym zwrocie powinien dawać konsumentowi możliwość sprawdzenia obu tych kwestii.

Autor:
radca prawny Magdalena Piechota-Młot
Kancelaria Radców Prawnych Kosowicz i Piechota-Młot
www.kancelaria-kpmp.pl 

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Odpowiedzialność porządkowa pracowników. Jak nałożyć karę na pracownika? Jak bronić się przed ukaraniem?
16 paź 2026

Kodeks pracy daje pracodawcy prawo do nakładania na pracowników kar porządkowych. Nie można jednak karać pracowników w sposób dowolny. Prawo pracy ściśle określa katalog kar i tryb postępowania w celu ukarania pracownika.
335 tys. zł za linię energetyczną przechodzącą przez działkę potwierdzone przez Sąd Najwyższy. Nowe orzeczenia mogą zwiększyć prawa właścicieli nieruchomości
16 paź 2026

Przez lata przedsiębiorstwa energetyczne i przesyłowe powoływały się na zasiedzenie, odmawiając właścicielom nieruchomości wynagrodzenia za korzystanie z ich gruntów. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 r. oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 19 marca 2026 r. mogą mieć istotne znaczenie dla takich spraw. W jednym z postępowań właściciel nieruchomości uzyskał 335 237 zł wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Prawnicy wskazują jednak, że nie każda działka z urządzeniami przesyłowymi automatycznie daje podstawę do roszczeń.
Sądy: ZUS może zamrozić emeryturę. Zdarzało się w ZUS, że na rok. Przez podpis życia. Ale jest jeszcze Konstytucja RP
16 paź 2026

Trudno w to uwierzyć, ale naprawdę są przepisy, które pozwalają wstrzymać np. 1 października 2026 r. emeryturę do 1 października 2027 r. Jest to przepis niekonstytucyjny w mojej ocenie – rodzaj błędu ustawodawczego, który nie jest korygowany od lat. Wstrzymanie emerytury dotyczy czasu potrzebnego ZUS-owi na sprawdzenie, czy emeryt żyje – tak, aby świadczenie nie trafiło do oszustów pobierających emerytury/renty po śmierci osoby uprawnionej. I prawidłowe brzmienie przepisu powinno nakazywać ZUS-owi wypłatę emerytury – po sprawdzeniu wszystkiego – za okres od 1 października 2026 r. , a nie dopiero od 1 października 2027 r.
Burmistrz Lizbony mówi „stop” hulajnogom elektrycznym. Czy w Polsce też tak będzie?
16 paź 2026

Burmistrz Lizbony Carlos Moedas ogłosił zakończenie programu wynajmu elektrycznych hulajnóg. Decyzję podjęto po serii poważnych wypadków z udziałem tych pojazdów, w których ginęli ludzie.

REKLAMA

Więcej osób z niepełnosprawnościami będzie zwolnionych z opłat miejscowej i uzdrowiskowej. Ze zwolnienia skorzysta też osoba towarzysząca
16 paź 2026

Choć nie tak dawno pisaliśmy o tym, że zdaniem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych rozszerzenie zwolnienia z opłaty miejscowej na wszystkie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów prawnych nie wydaje się uzasadnione, to dziś możemy przekazać dobrą wiadomość. Zakres zwolnienia opłat miejscowej i uzdrowiskowej się zmienił.
Świadczenie pieniężne dla osób pełniących funkcję sołtysa. Kiedy zmiana wysokości?
16 paź 2026

Osoby, które pełniły funkcję sołtysa, mają prawo do specjalnego świadczenia pieniężnego wypłacanego co miesiąc przez KRUS. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać tzw. świadczenie sołtysowe?
SN: Zasiłek i świadczenie dają łącznie 1,5 roku. Przejście na świadczenie rehabilitacyjne wymaga pozytywnych rokowań
16 paź 2026

Na co to są rokowania? Na odzyskanie zdolności do pracy. Takiego wymogu nie ma w przypadku zwykłego zasiłku chorobowego, który przysługuje na pół roku. W przypadku chorób wymagających operacji, to często za mało, aby stanąć na nogi. Wtedy ZUS oferuje rodzaj komba - najpierw zasiłek chorobowy (6 miesięcy), a potem świadczenie rehabilitacyjne. Kombo jest prawdopodobnie coraz częściej stosowane 5-8 lat przed przejściem na emeryturę. Wtedy zaczynają narastać kłopoty ze zdrowiem związane z wiekiem.
Sanatorium a turnus rehabilitacyjny dla seniora. Czym się różnią?
16 paź 2026

Czym różni się turnus rehabilitacyjny od sanatorium? Kto może skorzystać z takiego wsparcia w leczeniu? Czy senior otrzyma dofinansowanie do pobytu? Prezentujemy najważniejsze zasady!

REKLAMA

Liczba ofert pracy znów spadła. Nie wszystkie branże tracą
16 paź 2026

Barometr Ofert Pracy ponownie zanotował spadek. We wrześniu liczba ofert zatrudnienia zmniejszyła się już drugi miesiąc z rzędu, choć sektor usług notował rekordową aktywność rekrutacyjną.
Ranking najpotężniejszych paszportów świata. Na którym miejscu znalazła się Polska?
16 paź 2026

Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich znalazł się na szczycie Indeksu Paszportów 2026 - przekazał portal Gulf News. Jego posiadacze mogą wjechać bez wcześniejszych starań o wizę aż do 182 krajów świata
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA