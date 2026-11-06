Karta Rodziny Mundurowej coraz bliżej? Nawet 75% zniżki dla ponad miliona Polaków

Projekt Karty Rodziny Mundurowej, na który czekają setki tysięcy rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy w Polsce, po długich miesiącach paraliżu legislacyjnego oficjalnie wraca na agendę parlamentarną. Pierwotny termin wdrożenia programu, zapowiadany na 1 lipca 2025 roku, dawno minął. Dopiero narastająca frustracja środowiska, wezwanie ze strony związkowców oraz nowe, zakulisowe kompromisy międzyresortowe zmusiły decydentów do działania. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił właśnie konkretne deklaracje. Co zablokowało ustawę, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy przepisy mają ostatecznie wejść w życie?

Dlaczego projekt utknął w Sejmie? Droga poselska w martwym punkcie

Karta Rodziny Mundurowej została zapowiedziana w porozumieniu zawartym 6 marca 2025 roku między MSWiA a stroną społeczną. Aby ominąć długą procedurę rządową i przyspieszyć prace, zdecydowano się na ścieżkę parlamentarną. Na początku roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy, który 15 stycznia 2026 roku formalnie otrzymał numer sejmowy druk nr 1964. 10 lutego 2026 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu, po którym dokument skierowano do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej. Od tamtego momentu nad ustawą zapadła głucha, trwająca osiem miesięcy cisza. Prace utknęły, a wyznaczony wcześniej termin lipcowy 2025 roku bezpowrotnie minął.

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Powód paraliżu: Spór o włączenie strażaków ochotników z OSP

Główną przyczyną trwającego od zimy impasu były głębokie rozbieżności dotyczące kręgu osób uprawnionych do zniżek. Pierwotne założenia ustawy ograniczały program wyłącznie do formacji zawodowych, czyli Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Wojska Polskiego wraz z weteranami. Szacowano wówczas, że z Karty skorzysta około 1,27 miliona beneficjentów (wliczając emerytów i rodziny), co miało kosztować budżet 50 mln zł v pierwszym roku. Kością niezgody stała się propozycja, by programem objąć również strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). To gigantyczna grupa licząca wraz z rodzinami blisko 800 tysięcy osób. Początkowo MSWiA stawiało silny opór, argumentując, że druhowie OSP nie są funkcjonariuszami zawodowymi, a tak potężne rozszerzenie beneficjentów grozi paraliżem systemu opieki zdrowotnej w szpitalach i przychodniach podległych MSWiA. O swoje prawa i wpisanie do ustawy upomniała się także Służba Więzienna oraz Służba Celno-Skarbowa.

Ultimatum związkowców i nagły przełom w październiku 2026 roku

Przełom nastąpił na przełomie września i października 2026 roku, gdy cierpliwość mundurowych całkowicie się wyczerpała. W połowie września Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął oficjalną uchwałę wzywającą szefa MSWiA do natychmiastowej realizacji porozumienia z 2025 roku, wyznaczając twarde, 7-dniowe ultimatum pod groźbą odwieszenia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Nacisk zadziałał. 12 października 2026 roku wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański ogłosił oficjalny kompromis. Po rozmowach z szefami MON oraz resortu cyfryzacji zadeklarował, że rząd zdecydował się na częściowe objęcie programem strażaków OSP. Choć ochotnicy nie otrzymają pełnego pakietu przywilejów (trwają ustalenia dotyczące zakresu), polityczny spór został zażegnany.

Kiedy ustawa wejdzie w życie? Znamy oficjalne terminy

Wiceszef MSWiA przedstawił jasne deklaracje dotyczące dalszego harmonogramu legislacyjnego:

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Październik 2026: Połączone komisje sejmowe mają oficjalnie wznowić zamrożone prace nad drukiem nr 1964.

Koniec 2026 roku: Resort zakłada i wyraża silną nadzieję, że ustawa o Karcie Rodziny Mundurowej zostanie ostatecznie uchwalona przez Parlament do końca bieżącego roku.

Samo fizyczne wejście ulg w życie nastąpi w 2027 roku. Wdrożenie zniżek oraz preferencji wymaga technicznej integracji systemów z państwową aplikacją mObywatel, w której obok tradycyjnego plastiku ma funkcjonować cyfrowa wersja dokumentu.

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Jakie przywileje ostatecznie gwarantuje projekt?

Karta Rodziny Mundurowej (przyznawana niezależnie od dochodów) ma docelowo zapewnić: