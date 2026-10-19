Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Uczniowie i pracownicy szkoły będą musieli zapoznać się z planem ewakuacji placówki. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym będą organizowane ćwiczenia i szkolenia praktyczne przygotowujące do reakcji na różne zagrożenia.

Projekt nowelizacji przepisów o bezpieczeństwie w szkołach

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Głównym celem projektowanej nowelizacji jest podwyższenie standardów bezpieczeństwa w jednostkach systemu oświaty – publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w stosunków do dzieci, uczniów i wychowanków oraz pracowników tych jednostek.

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Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z potrzeby podniesienia przez uczniów, rodziców uczniów oraz pracowników szkoły lub placówki poziomu znajomości procedur zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Obowiązek zapoznania uczniów i pracowników z planem ewakuacji szkoły

Projektowana nowelizacja rozporządzenia określa obowiązek zapoznania uczniów i pracowników szkoły lub placówki z planem ewakuacji. Dyrektor będzie miał na to trzy miesiące od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. Dzięki temu uczniowie i pracownicy będą mogli poznać drogi ewakuacyjne oraz zasady postępowania w sytuacji zagrożenia.

W widocznych miejscach będą umieszczane numery alarmowe, a uczniowie, rodzice uczniów niepełnoletnich oraz pracownicy otrzymają informacje o sposobach zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Informacje te będą pochodzić z oficjalnych serwisów i materiałów przygotowanych przez organy oraz podmioty ochrony ludności.

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Szkoły będą również informować o lokalizacji obiektów zbiorowej ochrony i punktów schronienia, aby uczniowie i pracownicy wiedzieli, gdzie mogą szukać schronienia w razie zagrożenia. Dyrektorzy będą przekazywać te informacje w porozumieniu z właściwymi organami ochrony ludności.

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Obowiązkowe szkolenia i ćwiczenia praktyczne

Szkoły i placówki, we współpracy z organami prowadzącymi, będą miały obowiązek organizowania co najmniej dwa razy w roku szkolnym szkoleń i ćwiczeń praktycznych przygotowujących uczniów i pracowników do właściwego reagowania na różne zagrożenia życia i zdrowia na terenie szkoły lub placówki. Ćwiczenia nie będą ograniczać się do ewakuacji. Mają przygotowywać również do sytuacji, w których konieczne jest schronienie się w bezpiecznym miejscu, np. w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza, a także do reagowania na zagrożenia ze strony niebezpiecznych osób.

Proponowane, co najmniej dwukrotne w ciągu roku szkolnego, zorganizowanie szkolenia i praktycznych ćwiczeń pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne pozwalają zredukować poziom stresu, skrócić czas reakcji oraz wypracować schematy działania, które w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia mogą uratować zdrowie i życie ludzkie.

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania umożliwi również szkołom i placówkom przygotowanie się na różne sytuacje kryzysowe, takie jak m.in. incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa fizycznego przez osoby trzecie czy anomalie pogodowe. Przećwiczenie różnych scenariuszy wzmocni odporność szkół i placówek na groźne sytuacje i ukształtuje prawidłowe wzorce postępowania, niezbędne do zastosowania w chwilach zagrożeń.

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Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.