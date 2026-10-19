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Reklama aptek po wyroku TSUE. Nawet milion złotych kary za jedną aptekę - co się zmieni?

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19 października 2026, 10:03
Reklama aptek po wyroku TSUE. Nawet milion złotych kary za jedną aptekę - co się zmieni?
Reklama aptek po wyroku TSUE. Nawet milion złotych kary za jedną aptekę - co się zmieni?
Shutterstock

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Senat przyjął poprawki do nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która przewiduje nawet 1 mln zł kary za niedozwoloną reklamę aptek. W określonych przypadkach sankcje mają być wymierzane odrębnie za każdą placówkę. Spór dotyczy nie tylko wysokości kar, lecz także ich proporcjonalności.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE miał otworzyć drogę do nowych zasad reklamy aptek. Parlament rzeczywiście odchodzi od zakazu generalnego. Jednocześnie proponuje mechanizm sankcji, którego skutki mogą zależeć nie tylko od treści kampanii, ale również od liczby objętych nią aptek. To właśnie ten drugi aspekt wymaga szczególnej uwagi.

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Co wyrok TSUE C-200/24 oznacza dla reklamy aptek?

W wyroku z 19 czerwca 2025 r. w sprawie C-200/24 TSUE uznał, że polski generalny zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych narusza art. 8 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE oraz art. 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Trybunał nie stwierdził jednak, że reklama aptek musi być całkowicie swobodna. Państwo nadal może ograniczać jej formy w celu ochrony zdrowia publicznego, o ile potrafi uzasadnić przydatność i proporcjonalność zastosowanych środków.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ma zastąpić zakaz generalny katalogiem niedozwolonych praktyk. Projektowane ograniczenia obejmują m.in. reklamę wprowadzającą w błąd, kierowaną do małoletnich, odwołującą się do lęku o zdrowie, reklamę porównawczą oraz oferowanie określonych korzyści w związku z zakupem lub skorzystaniem z usług. To zmiana modelu regulacji, a nie zniesienie odpowiedzialności za sposób promowania apteki.

Jedna kampania i wiele kar. Skąd ryzyko 20 mln zł?

W pierwotnej wersji rządowego projektu górną granicę kary za niedozwoloną reklamę podwyższono z obecnych 50 tys. zł do 100 tys. zł. W toku prac sejmowych zwiększono ją następnie do 1 mln zł. Projektowany art. 129b Prawa farmaceutycznego obejmuje prowadzenie, organizowanie i finansowanie niedozwolonej reklamy. Przewiduje także odrębną sankcję do 1 mln zł za niewykonanie nakazu zaprzestania reklamy lub ponowne podjęcie zakazanych działań.

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Największe znaczenie praktyczne ma jednak mechanizm odrębnego wymierzania kar za każdą aptekę lub punkt apteczny objęty określonym naruszeniem. Jeśli niedozwolona kampania obejmowałaby 20 placówek, suma ustawowych pułapów mogłaby teoretycznie wynieść 20 mln zł. To przykład obrazujący konstrukcję przepisów, a nie prognoza wysokości decyzji administracyjnej. Maksymalne kary nie są nakładane automatycznie.

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W praktyce marketingowej jedna kampania bywa przygotowywana centralnie i wykorzystywana w wielu lokalizacjach. Dlatego ocena ryzyka nie powinna kończyć się na analizie pojedynczego hasła reklamowego. Znaczenie mają także zakres kampanii, liczba placówek, podział odpowiedzialności za jej prowadzenie, organizację i finansowanie oraz możliwość kumulacji sankcji.

Poprawki Senatu: sytuacja finansowa podmiotu ma znaczenie

13 października 2026 r. Senat przyjął sześć poprawek do nowelizacji. Jedna z nich zobowiązuje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do uwzględniania możliwości finansowych ukaranego podmiotu przy ustalaniu wysokości sankcji. Kryterium to ma uzupełnić m.in. ocenę okresu, stopnia i okoliczności naruszenia oraz wcześniejszych naruszeń prawa. Senat zmodyfikował również redakcję katalogu przesłanek wymiaru kary.

To potrzebne doprecyzowanie, ale nie usuwa wszystkich wątpliwości. Możliwości finansowe podmiotu są ważne, lecz nie zastępują oceny rzeczywistej szkodliwości reklamy i łącznego ciężaru sankcji. Kara musi być dolegliwa na tyle, by zapewniać przestrzeganie prawa, ale jej konstrukcja nie powinna zniechęcać do legalnego informowania pacjentów o usługach farmaceutycznych.

Ochrona pacjenta nie zwalnia z zasady proporcjonalności

W mojej ocenie największym wyzwaniem będzie wykazanie, że odpowiedzialność za niedozwoloną reklamę pozostaje adekwatna do konkretnego naruszenia również wtedy, gdy jedna kampania obejmuje wiele placówek. Sam milionowy pułap nie przesądza jeszcze o niezgodności nowelizacji z prawem unijnym. Wyrok TSUE C-200/24 dotyczył zakazu generalnego, a nie sankcji przewidzianych w ustawie procedowanej w 2026 r.

Nowe przepisy mają pozwolić aptekom szerzej informować o świadczonych usługach przy zachowaniu ochrony pacjentów. Jeżeli jednak ryzyko finansowe stanie się trudne do przewidzenia, może ograniczyć także komunikację zgodną z prawem. Ustawodawca powinien więc zadbać nie tylko o skuteczność egzekwowania zakazów, ale również o przewidywalność zasad odpowiedzialności.

Na 16 października 2026 r. ustawa nie weszła jeszcze w życie. Poprawki Senatu oczekują na rozpatrzenie przez Sejm, a ostateczny kształt sankcji może się jeszcze zmienić.

Dominik Ropela – prawnik i praktyk marketingu, specjalizujący się w prawie medycznym i farmaceutycznym oraz prawnych granicach reklamy w branżach regulowanych. W praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami prawa ochrony zdrowia, compliance i komunikacji marek. Prowadzi badania nad modelami regulacji reklamy aptek.

Dominik Ropela

Dominik Ropela

Źródło zewnętrzne

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