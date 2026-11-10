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Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy komunikat ZUS. Już od stycznia 2027 roku renta wdowia pójdzie w górę. Kto dostanie więcej pieniędzy?

Nowy komunikat ZUS. Już od stycznia 2027 roku renta wdowia pójdzie w górę. Kto dostanie więcej pieniędzy?

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10 listopada 2026, 06:56
Adam Kuchta
Adam Kuchta
renta wdowia pieniądze
ZUS wydał nowy komunikat. Od stycznia 2027 r. renta wdowia mocno pójdzie w górę
Shutterstock

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Tysiące Polaków już wkrótce zobaczy na swoich kontach wyższe przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko za sprawą zmian w przepisach o rencie wdowiej, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. ZUS oficjalnie potwierdził, że wskaźnik podwyżki wzrośnie, a co najważniejsze urzędnicy podniosą kwotę automatycznie, z urzędu.

Tysiące Polaków w końcu doczekało się dobrych wieści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już od 1 stycznia 2027 roku zaczną obowiązywać przepisy, na które z niecierpliwością od wielu miesięcy czekało mnóstwo osób w całym kraju. Chodzi o rentę wdowią, czyli rewolucyjne rozwiązanie pozwalające na jednoczesne pobieranie własnej emerytury bądź renty oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. W nowym komunikacie ZUS jasno zadeklarował, że wypłaty już wkrótce będą wyższe.

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Od początku 2027 roku drugie ze składowych świadczeń renty wdowiej wzrośnie z dotychczasowych 15% do aż 25%. Zmiana ta dotyczy oczywiście osób, które łączą własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. „Do końca tego roku renta wdowia wynosi 100% jednego świadczenia i 15% drugiego. Od 1 stycznia 2027 r. zwiększymy wysokość drugiego świadczenia do 25%" - napisał ZUS w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Dobra wiadomość dla obecnych świadczeniobiorców jest też taka, że podwyżka zostanie naliczona automatycznie. W związku z tym świadczeniodawcy nie muszą wypełniać żadnych nowych dokumentów.

Pułapka trzech minimalnych emerytur. Tyle maksymalnie może wynieść wypłata

Choć wsparcie rentowe rośnie, przepisy stawiają twardą granicę finansową. Łączna kwota połączonych wypłat nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, co obecnie oznacza limit na poziomie 5935,47 zł miesięcznie.

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Co w przypadku gdy po nowym naliczeniu Twoje świadczenie przekroczy ten pułap? Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezwzględnie pomniejszy wypłatę o powstałą nadwyżkę.

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Czym jest renta wdowia? Jak narodziło się to świadczenie?

Przypomnijmy, że renta wdowia to nowy mechanizm wsparcia finansowego, wprowadzony ustawą przyjętą przez rząd, który dostrzegł trudną sytuację seniorów. Dzięki niemu osoby spełniające określone warunki mogą pobierać część świadczenia po zmarłym współmałżonku, zachowując jednocześnie swoją dotychczasową emeryturę lub rentę.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że program powstał na podstawie projektu obywatelskiego, pod którym podpisy zbierała Lewica oraz strona społeczna. „Udało się wówczas zebrać ponad 200 tys. takich podpisów, projekt trafił do Sejmu i to on stał się fundamentem tego rządowego programu” - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Renta wdowia to przełomowe rozwiązanie społeczne – nie tylko finansowe wsparcie, ale także symboliczny gest solidarności państwa z seniorami, którzy przez lata tworzyli rodziny i budowali społeczeństwo. Świadczenie wynosi kilkaset złotych więcej miesięcznie i dla wielu osób jest na pewno ważnym wsparciem.

Kto może się ubiegać o świadczenie? Rząd wprowadził konkretne warunki

Aby otrzymać świadczenie w postaci renty wdowiej, należy spełniać warunki ustawowe:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
  • wspólność małżeńska do dnia śmierci małżonka,
  • nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
  • brak nowego związku małżeńskiego.

Co ważne, w przypadku tego świadczenia obowiązuje limit, tj. gdy suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli wysokość dotychczas pobieranego świadczenia przekracza trzykrotność najniższej emerytury, prawo do renty wdowiej nie będzie przysługiwać. Oznacza to, że np. jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości ponad 5,9 tys. zł brutto, nie będzie miał prawa do renty wdowiej.

Przy obliczaniu kwoty renty wdowiej, którą porównuje się z limitem wynoszącym trzykrotność najniższej emerytury, uwzględnia się także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. To oznacza, że do limitu zaliczany jest np. dodatek pielęgnacyjny i ekwiwalent węglowy.

Renta wdowia w praktyce: jak złożyć wniosek do ZUS?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć na kilka sposobów:

  • online przez PUE ZUS,
  • w formie pisemnej – pocztą lub w placówce ZUS,
  • ustnie do protokołu w placówce ZUS.

Dla osób mających trudność z samodzielnym złożeniem dokumentów, ZUS uruchomił mobilne punkty wsparcia, często funkcjonujące w urzędach lub ośrodkach pomocy społecznej. Na stronie www.zus.pl dostępna jest specjalna ankieta kwalifikacyjna oraz kalkulator renty wdowiej, który pozwala obliczyć przybliżoną kwotę świadczenia.

Ważne

Dla osób objętych ubezpieczeniem w innych instytucjach, takich jak KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne czy MSWiA, wnioski należy kierować bezpośrednio do właściwych organów emerytalno-rentowych.

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Źródło: INFOR
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