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Poszkodowany jako pasażer, pieszy lub rowerzysta – jakie ma prawa?

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19 października 2026, 12:11
Oliwia Johna
Oliwia Johna
Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Opolskim, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
Poszkodowany jako pasażer, pieszy lub rowerzysta – jakie ma prawa?
Poszkodowany jako pasażer, pieszy lub rowerzysta – jakie ma prawa?
Shutterstock

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Ochrona prawna osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie zależy wyłącznie od tego, czy uczestniczyły one w zdarzeniu jako kierowcy. Pasażer, pieszy i rowerzysta mogą dochodzić naprawienia szkody na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

Nie oznacza to jednak, że każdemu poszkodowanemu automatycznie przysługuje świadczenie. Podstawowe znaczenie ma ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie, związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a szkodą oraz rzeczywistego rozmiaru jego następstw.

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Kto odpowiada za szkodę i na jakiej zasadzie

Podstawą odpowiedzialności jest art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 k.c. Samoistny posiadacz pojazdu mechanicznego odpowiada za szkodę wyrządzoną ruchem tego pojazdu na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że poszkodowany nie musi udowadniać winy kierowcy – wystarczy wykazać wypadek, szkodę i związek przyczynowy między nimi.

Przykład

Pani Marta przechodzi przez jezdnię na przejściu dla pieszych i zostaje potrącona przez samochód. Kierowca twierdzi, że jechał przepisowo, a pieszej nie zauważył, bo oślepiło go słońce. Dla odpowiedzialności nie ma to znaczenia, Pani Marta nie musi udowadniać, że kierowca popełnił błąd. Wystarczy, że wykaże samo potrącenie i doznane obrażenia, a ubezpieczyciel OC sprawcy wypłaci świadczenie.

Wyjątki od zasady ryzyka przewiduje art. 436 § 2 k.c. W razie zderzenia mechanicznych środków komunikacji ich posiadacze mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód na zasadach ogólnych, a więc na zasadzie winy. Na zasadach ogólnych ustalana jest również odpowiedzialność posiadacza pojazdu wobec osoby przewożonej z grzeczności.

Przykład

Pan Adam podwozi kolegę z pracy do domu. Na oblodzonej drodze samochód wpada w poślizg i uderza w drzewo, a pasażer doznaje złamania ręki. To przewóz z grzeczności, więc pasażer musi wykazać winę kierowcy np. to, że jechał zbyt szybko jak na warunki drogowe. W praktyce ustalenia policji zwykle to potwierdzają. Gdyby pasażer jechał taksówką lub autobusem, przewoźnik odpowiadałby na zasadzie ryzyka, bez badania winy.

Odmienna sytuacja występuje przy odpłatnym przewozie pasażerów, np. taksówką lub autobusem, gdzie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu co do zasady opiera się na zasadzie ryzyka.

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W praktyce poszkodowany może kierować roszczenia bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, który udziela ochrony z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczyciel odpowiada w granicach odpowiedzialności cywilnej objętej ubezpieczeniem, do wysokości sumy gwarancyjnej.

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Pasażer, pieszy i rowerzysta – zakres ochrony

Sytuacja prawna pasażera, pieszego i rowerzysty zależy od okoliczności zdarzenia oraz podstawy odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Pasażer co do zasady korzysta z szerokiej ochrony prawnej, niezależnie od tego, którym pojazdem podróżował. Może dochodzić naprawienia szkody również wtedy, gdy za spowodowanie wypadku odpowiada kierowca samochodu, w którym się znajdował. Podstawa odpowiedzialności zależy jednak od okoliczności zdarzenia, w tym charakteru przewozu. Jeżeli wypadek spowodował kierowca innego auta, roszczenie kieruje do jego ubezpieczyciela; jeżeli zawinił kierowca pojazdu, którym jechał (także członek rodziny) – do ubezpieczyciela OC tego pojazdu. Jeżeli za tę samą szkodę odpowiada kilku uczestników zdarzenia, ich odpowiedzialność może mieć charakter solidarny na podstawie art. 441 § 1 k.c. Szczególne zasady dotyczą jednak przewozu z grzeczności, w przypadku którego odpowiedzialność posiadacza pojazdu wobec przewożonego pasażera opiera się na zasadzie winy. Nie wyklucza to dochodzenia roszczeń wobec innych podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie.

Pieszy może dochodzić naprawienia szkody również wtedy, gdy kierowcy nie można przypisać winy za spowodowanie wypadku. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka może jednak zostać wyłączona w przypadkach przewidzianych w art. 435 § 1 k.c., w szczególności gdy szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego. Jeżeli zachowanie pieszego jedynie przyczyniło się do powstania lub zwiększenia szkody, zastosowanie może znaleźć art. 362 k.c., przewidujący możliwość odpowiedniego zmniejszenia obowiązku naprawienia szkody.

Pozycję pieszego istotnie wzmocniła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązująca od 1 czerwca 2021 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1A ustawy prawo o ruchu drogowym pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem (z wyjątkiem tramwaju), a nie dopiero pieszy, który już się na nim znajduje. Odpowiednio art. 26 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym nakazuje kierującemu zbliżającemu się do przejścia zachowanie szczególnej ostrożności, zmniejszenie prędkości tak, by nie narażać pieszego oraz ustąpienie mu pierwszeństwa.

Rowerzysta poszkodowany w wyniku ruchu samochodu korzysta co do zasady z ochrony opartej na odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, podobnie jak pieszy. Może dochodzić zarówno świadczeń związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jak i naprawienia szkód majątkowych, obejmujących m.in. uszkodzony rower, kask, odzież czy sprzęt elektroniczny.

Odmiennie kształtuje się odpowiedzialność rowerzysty, który sam wyrządził szkodę innej osobie. Co do zasady odpowiada on na podstawie art. 415 k.c., a więc na zasadzie winy. Rowerzyści nie są objęci obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeżeli sprawca posiada dobrowolne ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, szkoda może zostać pokryta przez ubezpieczyciela w zakresie wynikającym z umowy. W przeciwnym razie rowerzysta może być zobowiązany do jej naprawienia z własnych środków. Dotyczy to również rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, które spełniają ustawową definicję roweru określoną w Prawie o ruchu drogowym.

Jakich świadczeń może dochodzić poszkodowany?

Poszkodowany nie jest ograniczony do jednego świadczenia. Może dochodzić jednocześnie kilku roszczeń o różnym charakterze, a każde z nich wymaga odrębnego wykazania.

Podstawowym roszczeniem jest zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (art. 444 § 1 k.c.). Obejmuje on m.in. zakup leków, prywatne wizyty lekarskie i zabiegi, sprzęt ortopedyczny oraz koszty dojazdów na leczenie. Poszkodowany może też żądać zwrotu kosztów opieki osób trzecich, i to także wtedy, gdy opiekę sprawowali nieodpłatnie członkowie rodziny.

Na podstawie art. 444 § 1 w zw. z art. 361 § 2 k.c. poszkodowanemu przysługuje również zwrot utraconych dochodów. Chodzi przede wszystkim o różnicę między wynagrodzeniem a zasiłkiem chorobowym, a u przedsiębiorców – o utracone zyski z prowadzonej działalności. Jeżeli wskutek wypadku poszkodowany stał się inwalidą, może ponadto żądać sfinansowania przygotowania do wykonywania innego zawodu, np. kursów i szkoleń.

Gdy następstwa wypadku mają charakter długotrwały, poszkodowany może domagać się renty (art. 444 § 2 k.c.). Przysługuje ona w razie całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb (np. stałej opieki czy rehabilitacji) albo zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Niezależnie od szkody majątkowej poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.). Ma ono zrekompensować ból, cierpienie i strach, a także ograniczenie aktywności życiowej czy oszpecenie.

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Źródło: INFOR
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