Rząd likwiduje uciążliwy obowiązek. Już wkrótce nie będziesz musiał wracać do tego samego urzędu, by odebrać gotowy dowód osobisty – nowa ustawa pozwoli na odbiór w dowolnej gminie w Polsce. Ta i szereg innych zmian mają wejść w życie już 1 grudnia 2026 roku i diametralnie uprościć biurokrację, z którą mierzą się miliony Polaków.

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Idą duże zmiany dowodach osobistych. Rząd szykuje spore ułatwienia

„Projektowane zmiany przepisów wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom innych interesariuszy, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, środowisko urzędników stanu cywilnego oraz obywatele, mając na celu usprawnienie określonych procesów administracyjnych w obszarach ich zainteresowania” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustaw w celu optymalizacji niektórych procesów w zakresie spraw obywatelskich.

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Ustawodawca podkreśla, że celem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych jest usprawnienie oraz unowocześnienie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem, unieważnieniem oraz zarządzaniem dowodami osobistymi, poprzez dostosowanie obowiązujących przepisów do aktualnych potrzeb społecznych oraz standardów technologicznych. Proponowane regulacje zmierzają do uproszczenia procesów administracyjnych, zwiększenia dostępności oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Wprowadzane zmiany obejmują w szczególności wydawanie dowodów osobistych z wydłużonym okresem ważności dla seniorów, ułatwienie wydawania dowodów osobistych w sytuacjach wyjątkowych, umożliwienie elastycznego wyboru miejsca odbioru dokumentu, jak również wprowadzenie ułatwień w zakresie zgłaszania jego utraty lub uszkodzenia. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2026 roku, choć nadal są na etapie prac legislacyjnych. Oto szczegółowy zakres projektowanych zmian!

Już wkrótce odbierzesz dowód osobisty w innej gminnie. Wystarczy, że złożysz taką deklarację podczas składania wniosku

Jedna z ważnych zmian zawartych w nowym projekcie dotyczy miejsca wydawania dowodu osobistego. Obecnie przepisy przywidują konieczność odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, w którym złożony został wniosek o jego wydanie. Nie jest możliwe stosowanie w tym przypadków żadnych wyłączeń.

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„Nowelizacja art. 30 ust. 1 wprowadza możliwość wyboru innego organu gminy jako miejsca odbioru dokumentu. Osoba składająca wniosek będzie mogła na etapie jego składania zadeklarować wolę odbioru dowodu osobistego w innym, wskazanym przez siebie, organie gminy (zmiana art. 28 pkt 10b). Wystawcą dokumentu pozostanie jednak organ gminy, w którym pierwotnie złożono wniosek o jego wydanie. Jednocześnie organ gminy, w którym następować będzie odbiór dowodu osobistego będzie miał dostęp w systemie do wniosku, żeby mógł dokładnie zweryfikować dane zawarte w dokumencie przed jego wydaniem obywatelowi” – pisze ustawodawca.

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Wprowadzenie tej regulacji ma na celu zwiększenie elastyczności procedury administracyjnej oraz redukcję niedogodności związanych z koniecznością wizyty w urzędzie, w którym wniosek został złożony, jeżeli znajduje się on w znacznej odległości od miejsca codziennego pobytu osoby.

Jesteś seniorem, który ukończył już 70. lat życia. Rząd ma dla ciebie niespodziankę ws. ważności twojego dowodu osobistego

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują, że dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania, natomiast wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Dodatkowo osobie, która ukończyła 12. rok życia, ale od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, wydawany dowód osobisty jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Zgodnie z zapisem zawartym w projekcie, pojawi się zmiana, która „wprowadza nowy okres ważności dowodu osobistego wydawanego osobie, która ukończyła 70. rok życia. Przewiduje się w takiej sytuacji, że dowód jest ważny przez okres 15 lat od daty jego wydania. Przedmiotowa zmiana ma na celu ograniczenie konieczności ponownego ubiegania się o wydanie dokumentu tożsamości przez osoby starsze, co zmniejszy obciążenie administracyjne i zwiększy komfort seniorów. Jednocześnie, w związku z uwarunkowaniami technologicznymi i międzynarodowymi standardami ICAO, pomimo wydłużonego okresu ważności dowodu osobistego, certyfikat podpisu osobistego, certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikat potwierdzenia obecności pozostaną ważne przez okres 10 lat. Po upływie tego terminu, w celu dalszego korzystania z elektronicznych funkcjonalności dokumentu, konieczna będzie jego wymiana. Po upływie 10 lat dowód osobisty nie będzie również mógł spełniać wymogów dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego”.

Jakie jeszcze nowości szykuje rząd? Poniżej znajdziesz dalszy ciąg uzasadnienia do projektu. Zobacz, ile jest tych zmian!

Możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w miejscu pobytu osoby

Celem proponowanej zmiany jest zapewnienie osobom, które zgłosiły organowi gminy niemożność złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w siedzibie urzędu, możliwości jednoczesnego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z powodu utraty dotychczasowego dowodu osobistego (art. 46 ust. 1 pkt 4) przed złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego obowiązana jest bowiem zgłosić utratę dowodu osobistego.

W związku z tym przyjęcie w takiej sytuacji zgłoszenia utraty dowodu osobistego pozwala na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego dalsze procedowanie. Obowiązujące przepisy nie przewidują obecnie takich możliwości.

Możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego i dokonanie innych zgłoszeń wyłącznie przez rodzica dysponującego władzą rodzicielską

Obowiązuje przepisy nie odnoszą się do kwestii władzy rodzicielskiej rodzica. W związku z powyższym nowelizacja wprowadza przepisy przewidujące, że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka będzie mógł być złożony wyłącznie przez rodzica sprawującego władzę rodzicielską, która nie została ograniczona w sposób uniemożliwiający złożenie wniosku. W celu wzmocnienia ochrony interesów dziecka, np. w przypadku konfliktów między rodzicami, we wniosku o wydanie dowodu osobistego zamieszczone będzie oświadczenie rodzica składającego wniosek o pozostawaniu dziecka pod władzą rodzicielską, która nie została ograniczona w ww. sposób oraz klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Oświadczenie składać się będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Analogiczne regulacje znajdą zastosowanie w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Proponowane zmiany mają na celu wzmocnienie ochrony prawnej dziecka.

Elektroniczne usługi transakcyjne dla dzieci

Projektowana nowelizacja wprowadza możliwość zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka poprzez dedykowaną usługę elektroniczną udostępnioną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje zgłoszenia.

Rozwiązanie to stanowić będzie ułatwienie dla rodziców, umożliwiając im natychmiastowe działanie w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka, bez konieczności realizacji czynności przez urzędnika. Skorzystanie z tej usługi będzie możliwe, jeżeli w rejestrze PESEL istnieć będzie powiązanie parentyzacyjne między rodzicem a dzieckiem.

W chwili obecnej zgłoszenia takie są obsługiwane ręcznie przez urzędnika. Analogiczne regulacje przewidziano w odniesieniu do zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia dowodu osobistego.

Weryfikacja tożsamości osoby

Dbając o prawidłową weryfikację tożsamości, projektowane przepisy umożliwią urzędnikowi zajmującemu się sprawami dowodów osobistych dostęp do rejestru PESEL, rejestru stanu cywilnego w zakresie danych zamieszczanych w odpisach skróconych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu oraz Rejestru Dokumentów Paszportowych w zakresie wydanych dokumentów paszportowych. Projektowane przepisy mają na celu wzmocnienie procedur umożliwiających prawidłowe potwierdzanie tożsamości obywatela. Aktualnie urzędnik zajmujący się sprawami dowodów osobistych, poza rejestrem PESEL, nie ma możliwości weryfikacji w systemach będących komponentami Systemu Rejestrów Państwowych określonych danych.

Informowanie o unieważnieniu dowodu osobistego

Projektowane przepisy wprowadzają obowiązek poinformowania posiadacza dowodu osobistego o dokonanym unieważnieniu dokumentu, jeżeli unieważnienie to następuje z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. Organ gminy odpowiedzialny za unieważnienie dokumentu będzie zobowiązany do przekazania tej informacji, jeżeli posiadacz dowodu osobistego nie ma zarejestrowanych danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych. W sytuacji gdy dane kontaktowe posiadacza figurują w RDK, informacja o unieważnieniu jest już obecnie automatycznie przekazywana posiadaczowi. Informacja o unieważnieniu dowodu osobistego nie będzie również wysyłana do posiadacza dowodu osobistego, jeżeli zmiana nazwiska nastąpiła w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Wyłączenie takie jest zasadne, gdyż kierownik urzędu stanu cywilnego po zawarciu związku małżeńskiego informuje, co do zasady, o konieczności wymiany dowodu osobistego.

W przypadku braku danych kontaktowych w RDK, organ gminy będzie w pierwszej kolejności informował posiadacza dokumentu o unieważnieniu na adres do doręczeń elektronicznych. W przypadku braku tych danych, informacja zostanie wysłana na adres zameldowania posiadacza gromadzony w rejestrze PESEL. Jeżeli po dokonanej weryfikacji organ gminy stwierdzi brak możliwości przekazania informacji, dalsze działania w tym zakresie nie będą podejmowane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie osoby przed skutkami posługiwania się dowodem osobistym, który został unieważniony z powodu zmiany danych.

Unieważnienie dowodu osobistego przez konsula

Nowelizacja wprowadza zmiany usprawniające procedurę w zakresie unieważnienia dowodu osobistego przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie konsul RP przyjmuje zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i przekazuje tę informację do organu gminy, który wydał dokument. Dowód osobisty jest unieważniany przez wystawcę dokumentu. Proponowane przepisy przewidują, że unieważnienia dowodu osobistego dokonywać będzie konsul RP bezpośrednio w Rejestrze Dowodów Osobistych, co przyspieszy procedurę i natychmiastowo zapewni ochronę interesów posiadacza dokumentu.

Wprowadzenie ww. rozwiązania skutkować będzie zmianą w zakresie upoważnienia ustawowego określonego w art. 54 ustawy (uchylenie pkt 14 i 15).

Przywrócenie ważności dowodu osobistego

Projektowane przepisy przewidują możliwość przywrócenia ważności dowodu osobistego unieważnionego na skutek oczywistej omyłki administracyjnej. W chwili obecnej nie jest to możliwe. Nowelizacja obejmie wyłącznie dowody osobiste, które nie posiadają warstwy elektronicznej oraz które nie zostały fizycznie anulowane. Jest to konsekwencją faktu, iż certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej, jeśli zostały unieważnione, nie mogą zostać przywrócone. Wprowadzenie tej regulacji ma na celu eliminację skutków błędnych czynności administracyjnych.

Weryfikacja warstwy elektronicznej dowodu osobistego

W projekcie ustawy zaproponowano doprecyzowanie, aby organ gminy dokonywał weryfikacji poprawności warstwy elektronicznej dowodu osobistego w trakcie odbioru dowodu osobistego. Systemowo rozwiązanie jest już wdrożone, natomiast w sytuacjach wyjątkowych zaproponowano możliwość, aby wydanie dowodu osobistego mogło nastąpić bez tej weryfikacji (podobnie jest obecnie w przypadku weryfikacji odcisków palców). Jednocześnie osoba będzie mogła zgłosić się w późniejszym czasie do organu gminy w celu dokonania tej weryfikacji. W przypadku odbioru dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby wstępna weryfikacja poprawności warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie następować w siedzibie organu gminy (przed wyjazdem urzędnika do miejsca pobytu osoby).

Gromadzenie w RDO zgłoszeń i wniosków

Projekt przewiduje, że w Rejestrze Dowodów Osobistych będą gromadzone zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 2b, 3, 4, 4a, 7 i 8 ustawy o dowodach osobistych, przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych. Gromadzone będą również dokumenty w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej oraz odwzorowania cyfrowe dokumentów sporządzonych w postaci papierowej dotyczące ww. zgłoszeń i wniosku. W RDO będą gromadzone też dokumenty dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego (np. pełnomocnictwo do odbioru dowodu osobistego przedłożone w organie gminy zostanie zeskanowane na etapie odbioru tego dokumentu i będzie gromadzone w RDO). Tym sposobem projekt wdraża dalszą informatyzację procesów związanych z obsługą spraw dowodowych. Należy przy tym zaznaczyć, że od grudnia 2023 r. wniosek o wydanie dowodu składa się na specjalnym urządzeniu tzw. signature pad. Odbioru dokonuje się w podobny sposób.

W analogiczny sposób realizowane są również – od lipca 2025 r. – ww. zgłoszenia i wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wydawanie zaświadczeń zawierających dane osobowe dzieci

Nowelizacja ustawy doprecyzuje, że zaświadczenie zawierające dane dziecka może otrzymać wyłącznie osoba, która sprawuje aktualnie władzę rodzicielską nad dzieckiem. Aby zapewnić weryfikowalność statusu wnioskodawcy, będzie on zobowiązany do złożenia oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską. Takie oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Projektowane przepisy umożliwią osobom najbliższym dostęp do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi zmarłych członków rodziny. Przedmiotowa zmiana przepisów wychodzi naprzeciw orzecznictwu Naczelnego Sadu Administracyjnego (NSA), który w wyrokach o sygn. akt II OSK 1761/22, II OSK 1762/22, II OSK 1983/22 oraz II OSK 517/23 zakwestionował powoływanie się członków rodziny osoby zmarłej na przepisy prawa określające dobra osobiste, w tym ich ochronę tj. art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. NSA rozstrzygnął, że kult pamięci osoby zmarłej (jako dobro osobiste) jest chroniony na gruncie prawa cywilnego w sytuacji, gdy powstaje jego zagrożenie lub naruszenie. Dopiero wówczas można wystąpić o jego ochronę. W sytuacji braku zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego, brak jest interesu prawnego w domaganiu się jego ochrony. Istnienie dobra osobistego jest kwestią faktu. Interes prawny ma natomiast wynikać z prawa, a nie z faktu. (…) dopiero z potrzeby ochrony dobra osobistego może wynikać cudzy interes prawny. Z uwagi na takie stanowisko NSA, w aktualnym stanie prawnym członkowie rodziny osoby zmarłej są praktycznie pozbawieni dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, która niewątpliwie kreuje więź z osobą zmarłą. Wprowadzenie tej regulacji ma pozwolić rodzinie osoby zmarłej na nieskrępowane utrzymywanie tej więzi, co pozwoli na kultywowanie pamięci osoby zmarłej.